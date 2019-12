وزیر ارتباطات: اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است

وزیر ارتباطات روز گذشته در آیین اختتامیه جشنواره کودک آنلاین گفت: «قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت. اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است. دروغی که آنقدر تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم.» آذری جهرمی ادامه داد: «چه بخواهیم چه نخواهیم، تلویزیون در حال افول و فضای مجازی در حال رشد است. همان‌طور که بارها گفته شده، اینترنت ملی معنایی ندارد، اینترنت مانند اکسیژن است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت. اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است، دروغی که آن‌قدر تکرار شده که برای تصحیح این تفکر راه درازی در پیش داریم.»

در همین رابطه می‌توانیم به اعلام امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، اشاره کنیم که هفته گذشته در حساب توییتری خود نوشت: «بازگشتیم، اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت، در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد! از نمایندگان می‌خواهم از آن پشتیبانی کنند. اینترنت مثل آب، مثل هوا، قابل قطع‌کردن نیست!»

وزیر ارتباطات همچنین در جریان اختتامیه جشنواره کودک آنلاین در مورد لایحه این وزارت برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت گفت: «سازمان فناوری اطلاعات مسئول به سرانجام رساندن این لایحه است و کار درحال پیگیری است. در حال حاضر در بند ۳۴ و ماده ۲ اساسنامه سازمان جهانی مخابرات که ایران هم به آن پیوسته، حق قطع اینترنت در مواقع خاص که مربوط به امنیت ملی یک کشور است را با توجه به قوانین محلی، برای کشورها به رسمیت شناخته است و حالا ما نیز باید این قانون را در کشور براساس موقعیت‌های داخلی شفاف کنیم.»

در همین رابطه می‌توانیم به تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای تصویب طرح دو فوریتی الزام دسترسی به خدمات اینترنت هم اشاره کنیم. سید حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادت مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته: «در ماده واحده طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت آمده است که اعمال هرگونه قطع و یا مسئولیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت (اعم از داخلی و بین‌المللی) تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ماسبق می‌شود.» در ادامه می­‌توانید بخشی از صحبت­‌های محمد جواد آذری جهرمی در اختتامیه جشنواره کودک آنلاین را تماشا کنید.

دانلود mp4

The post وزیر ارتباطات: اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala