طبق جدیدترین آماری که از گروه تحقیقاتی NPD منتشر شده، کمتر از ۱۰ درصد مردم آمریکا حاضر هستند برای خرید گوشی هوشمند جدید، ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر هزینه کنند!

گاهی اوقات اینطور به نظر می‌رسد که خرید گوشی هوشمند گران قیمت برای بسیاری از افراد کار ساده‌ای است و یا خیلی‌ها حاضرند برای خرید این گوشی‌ها، مبلغ سرسام‌آوری را هزینه کنند. اما تحقیقات، حداقل در آمریکا، کاملا خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. اینطور که به نظر می‌رسد، تعداد بسیار کمی از مردم آمریکا برای خرید گوشی‌هایی با قیمت ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر پول پرداخت می‌کنند. با توجه به جمعیت ۳۲۷.۲ میلیون نفری این کشور، می‌توان گفت حدودا ۳۲ میلیون نفر تمایل به خرید گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری دارند!

برخی‌ها باور دارند این خبر بیشتر از اینکه یک آمار نگران کننده برای شرکت‌های تولید کننده گوشی‌های هوشمند (در بازار آمریکا) باشد، نشان دهنده این موضوع است که عرضه گوشی‌های ۵G گران قیمت در این کشور قرار نیست سر و صدای زیادی به پا کند! البته دو نکته وجود دارد که این ادعا را رد کند! اول این که اینترنت ۵G حدودا ۱۰ برابر بیشتر از نسل فعلی اینترنت (۴G) سرعت دارد و این تفاوت سرعت شاید بتواند مردم بیشتری را مجاب به خرید گوشی‌های گران قیمت کند! دو این که شاید بسیاری از افراد در حال ذخیره پول برای خرید گوشی‌های گران قیمت ۵G باشند! با همه این تفاسیر، بسیاری از مردم آمریکا که گوشی هوشمند دارند، تمایل یا پول زیادی برای خرید گوشی‌های گران قیمت ندارند. البته برخی گزارشات نشان می‌دهند گوشی‌های ۵G ارزان‌ قیمتی نیز تولید خواهند شد که در آینده نزدیک شاهد عرضه آن‌ها خواهیم بود.

طبق گزارش NPD، آمریکایی‌های ساکن نیویورک، بیشتر توانایی خرید گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری یا بیشتر را دارند. اما مشخص نیست این تمایل زیاد برای خرید گوشی‌های گران قیمت به خاطر حقوق بیشتر افراد در این مناطق است یا چیز دیگر! NPD در گزارش خود به این نکته نیز اشاره داشته که اهالی نیویورک یا لس آنجلس، مراکز رسانه‌ای آمریکا هستند و گوشی‌های پرچم‌دار در این مناطق بیشتر تحت پوشش رسانه‌ها قرار می‌گیرند. بسیاری از آمریکایی‌ها از دیدن قابلیت‌های جذاب و عجیب گوشی‌های هوشمند در گوشی‌های پرچم‌دار لذت می‌برند. این در حالی است که عمده مردم این کشور توانایی خرید گوشی‌هایی که از همه این قابلیت‌ها برخوردار باشند را ندارند!

سامسونگ که عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده گوشی در دنیا را یدک می‌کشد، سعی کرده از این آمارها به بهترین شکل ممکن به سود خود بهره ببرد. غول کره‌ای می‌خواهد با همکاری اپراتورهای اصلی فعال در کشور آمریکا، حداقل یک مدل از گوشی‌های ارزان قیمت سری A را در این کشور عرضه کند. برای مثال گوشی گلکسی A50؛ یک میان‌رده عالی با دوربین با کیفیت و باتری نسبتا حجیم است که با اقساط ۱۰ دلاری ۲۴ ماهه با یک خط جدید یا با قیمت ۳۴۹.۹۹ دلار توسط اپراتور ورایزن به فروش می‌رسد.

با این قیمت، کاربر صاحب گوشی هوشمندی می‌شود که از نمایشگر سوپر امولد ۶.۴ اینچی با وضوح تصویر ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰، پردازنده اگزینوس ۹۶۱۰، حافظه رم ۴ گیگابایتی و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در بخش پشتی این گوشی یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی عریض، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض، سنسور ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق و در بخش جلو نیز یک دوربین ۲۵ مگاپیکسلی قطره‌ای برای عکاسی سلفی وجود دارد که مجموعه با کیفیتی را برای ثبت تصاویر در گلکسی A50 تشکیل می‌دهند. این گوشی به یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز مجهز شده که قادر است مدت زمان زیادی گوشی را روشن نگه دارد.

شرکت‌های دیگری نیز از این بابت سود خوبی کسب کرده‌اند. مثلا گوشی موتورولا وان هایپر (Motorola One Hyper)! محصولی ۶.۵ اینچی با وضوح تصویر +FHD، دوربین سلفی پاپ‌آپ با اندازه سنسور ۳۲ مگاپیکسل، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، که قیمتی حدودا ۴۰۰ دلاری دارد. این محصول با برخورداری از پردازنده اسنپدراگون ۶۷۵، قادر است به خوبی از پس نیاز کاربران معمولی برآید و هیچ مشکلی نیز از این بابت نخواهد داشت.

اگر هم باتری مد نظر باشد، موتو جی ۷ پاور (Moto G7 Power) با قیمت کمتر از ۲۵۰ دلار در دسترس قرار دارد که توسط یک باتری حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تغذیه می‌شود. این باتری قادر است حدودا تا ۳ روز گوشی را روشن نگه دارد که در بین گوشی‌های امروزی، رقم شگفت‌انگیزی محسوب می‌شود. همچنین برای آن دسته از کاربرانی که به دوربین اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، پیکسل ۳a نیز در دسترس قرار دارد که از کیفیت دوربین بی‌نظیری در بین هم رده‌های خود برخوردار است و قیمتی کمتر از ۳۹۹ دلار دارد!

اگر قرار باشد تنها ۱۰ درصد آمریکایی‌ها از گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری استفاده کنند، یعنی ۹۰ درصد مردم این کشور از گوشی‌های میان‌رده یا پایین رده استفاده می‌کنند و یا تمایل به خرید این گوشی‌ها دارند. همین مسئله علی‌رغم قابلیت‌های فوق‌العاده جذاب آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس، فروش بیشتر آیفون ۱۱ معمولی را سبب شد. این محصول تنها ۶۹۹.۹۹ دلار قیمت دارد و ۵۰ دلار از آیفون XR هنگام عرضه ارزان‌تر است!

جالب خواهد بود اگر گروه NPD یکی دو سال بعد از همه‌گیر شدن گوشی‌های ۵G در آمریکا، یک بار دیگر سری به این آمار بزند! تا آن زمان سوال اصلی این است که کدام یک بالاخره کوتاه خواهد آمد؟ مردم با خریدن گوشی‌های ۵G گران قیمت یا شرکت‌ها با تحمل سود کم و ارزان کردن محصولات خود؟!

شما در این رابطه چه فکری می‌کنید؟

