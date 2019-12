سامسونگ خبر فروش بیش از ۱ میلیون گلکسی فولد را تکذیب کرد

تقریبا دو روز پیش نماینده سامسونگ تایید کرد که این شرکت توانسته بیش از ۱ میلیون دستگاه گلکسی فولد را به فروش برساند. امروز اما سامسونگ این ادعا را تکذیب کرد.

در جریان کنفرانس TechCrunch Disrupt Berlin، آقای Sohn Young-kwon، مدیر شرکت سامسونگ الکترونیکس، اعلام کرد:

فکر می‌کنم نکته اینجاست که توانستیم یک میلیون واحد از گلکسی فولد را به فروش برسانیم. یک میلیون کاربر وجود دارند که این محصول را با قیمت ۲۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند.

با توجه به بیانیه سخنگوی سامسونگ، احتمالا هدف اولیه سامسونگ برای فروش اولین گوشی تاشوی خود در سال جاری با میزان فروش واقعی آن اشتباه گرفته شده و لذا تایید کرد که میزان فروش این محصول هنوز به یک میلیون نرسیده است.

تحلیل‌گران ابتدا پیش‌بینی می‌کردند سامسونگ بتواند چیزی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار گلکسی فولد را در سال ۲۰۱۹ به فروش برساند. خود سامسونگ اما انتظار فروش ۵۰۰ هزار دستگاه را داشته! این شرکت هنوز دقیقا مشخص نکرده چه تعداد از این گوشی به فروش رفته اما هرچه که هست، هنوز به یک میلیون دستگاه نرسیده!

