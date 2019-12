سفیر چین: اگر آلمان هواوی را تحریم کند، ساکت نخواهیم نشست!

سفیر کشور چین اعلام کرد اگر آلمان بخواهد تحت فشار آمریکا، هواوی را به عنوان یکی از تامین کنندگان تجهیزات بی‌سیم ۵G تحریم کند، چین نیز با تحریم کردن ماشین‌های آلمانی، این اقدام را تلافی خواهد کرد.

اینطور که به نظر می‌رسد، مقاومت قانون‌گذاران دولت آنگلا مرکل در برابر هواوی روز به روز در حال افزایش است؛ تا جایی که این افراد حتی سیاستی را که صدراعظم آلمان در قبال چین در پیش گرفته را مورد انتقاد قرار داده و لذا احتمال تحریم شرکت‌های غیر قابل اعتماد تامین کننده تجهیزات بی‌سیم ۵G نظیر هواوی به شدت افزایش یافت.

حال Wu Ken، سفیر چین در برلین، طی بیانیه‌ای در واکنش به این مسائل اعلام کرد:

هرگونه تصمیمی (از سوی کشور آلمان) که به خروج هواوی از بازار آلمان بیانجامد، عواقب جدی را برای این کشور در پی خواهد داشت. دولت چین در برابر این اقدام ساکت نخواهد نشست!

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تلاش است با اعمال فشار روی شرکای خود، آن‌ها را مجاب کند هواوی را به عنوان یکی از تامین کنندگان تجهیزات ۵G تحریم کنند. هواوی نیز از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا به دلیل معرفی این شرکت به عنوان یک تهدید امنیتی شکایت کرد. چرا که این اقدام کمیسیون ارتباطات فدرال، موسسات دولتی را از همکاری با هواوی و خرید تجهیزات این شرکت ممنوع می‌کرد.

این اقدام هواوی علیه تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تجاری تاریخ را رقم بزند. جنگی که بزرگ‌ترین تجارت اینترنتی و شبکه‌ای جهان را تهدید می‌کند!

در حالی که قانون‌گذاران آلمانی اسمی از هواوی به عنوان یکی از تامین کنندگان غیر قابل اعتماد نبرده‌اند، اما در متن بیانیه، نام «شرکت چینی» بکار رفته و از طرفی انتشار رسمی آن، چند ماه بعد از حکم دولت آمریکا صورت گرفت.

هواوی در پاسخ به این اتهامات بارها اعلام کرده که تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت به هیچ وجه با هدف جاسوسی و یا شنود مکالمات کاربران به فروش نمی‌رسد. در همین راستا نیز سفیر چین اعلام کرد هیچ تعهد یا الزام قانونی وجود ندارد مبنی بر اینکه هواوی باید اطلاعات کاربران خود را با دولت چین به اشتراک بگذارد.

Wu Ken با اشاره به این موضوع که حدودا یک چهارم خودروهای خارجی فروخته شده در چین متعلق به شرکت‌های آلمانی است اعلام کرد:

آیا منطقی است که بگوییم چون ما ماشین‌های خودمان را در داخل تولید می‌کنیم، پس ماشین‌های آلمانی دیگر ایمن نیستند؟

آلمان هنوز واکنشی به این تهدید مستقیم چین نشان نداده و مشخص نیست سرنوشت هواوی در میان این درگیری‌ها سرانجام به کجا ختم خواهد شد.

