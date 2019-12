پست پهپادی مجوز سازمان هواپیمایی کشوری را ندارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ساعاتی قبل طی مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته: «تاکنون شرکت پست برای راه‌اندازی سیستم پست پهپادی درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری نکرده است» و در ادامه خاطرنشان کرده: «سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه نظارت و ساماندهی پهپادها -پرنده‌های هدایت پذیر از دور- را بر عهده دارد که در همین راستا سامانه‌ای در این سازمان راه اندازی شده و متقاضیان حقوقی و حقیقی می بایست با مراجعه به این سامانه، درخواست مجوز فعالیت بدهند»

ظاهرا سیستم پست پهپادی برای آغاز فعالیت خود باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، وزیر ارتباطات ۴ روز قبل در تاریخ ۲۱ آذر از سورپرایز خود رونمایی کرد و مشخص شد که با راه‌اندازی سرویس پست پلاس، از این پس شرکت ملی پست ایران به قابلیت حمل و نقل با استفاده از پهپاد مجهز می‌شود. در همین رابطه، روز گذشته در مراسم تفاهم‌نامه بین شرکت ملی پست و شهرداری تهران، مدیر عامل شرکت پست توضیحاتی را در مورد اهداف سیستم پست پهپادی ارائه داد و گفت: «در گام اول بحث ارائه خدمات برای دستگاه‌های امدادرسان است، از جمله هلال احمر و اورژانس که مجوزهای لازم برای آن‌ها اخذ شده است. برای ورود به بحث تجاری، باید با طمانینه بیشتری موضوع را بررسی کنیم.»

در هر صورت با توجه به اظهارنظرهای مطرح شده از جانب مقامات مختلف به‌نظر می‌رسد این سیستم پست پهپادی برای آغاز فعالیت خود باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد زیرا طبق قوانین موجود، سازمان‌ها و نهادهای زیادی در این موضوع دخیل هستند و انواع پهپادها باید از نهادهای مختلفی مجوزهای موردنظر را دریافت کنند.

