در نظرسنجی هواوی شرکت کنید و ساعت Huawei Watch GT2 برنده شوید

به زودی محصولات جدیدی از هوآوی وارد بازار ایران خواهد شد که گوشی Y9 Prime 2019 Huawei و ساعت Huawei Watch GT2 از مهم‌ترین این محصولات هستند. هوآوی قبل از شروع فروش رسمی، نظرسنجی با عنوان «انتخاب بهترین ویژگی Y9 Prime 2019» طراحی کرده و از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا با شرکت در آن اعلام کنند بهترین ویژگی این گوشی کدام گزینه است.

زمان شرکت در این مسابقه از ۲۱ آذر تا ۷ دی ماه ۹۸ در نظر گرفته شده و به ۱۰ نفر اولی که بیشترین رای را جمع کنند، یک دستگاه Huawei Watch GT2 (به ارزش ۲ میلیون ۷۹۹ هزار تومان) اهدا خواهد شد. هم‌چنین هوآوی به ۳۰۰ نفر از شرکت‌ کنندگانی که بیش از ۱۰ رای داشته باشند، به قید قرعه یک گیفت باکس هوآوی (به ارزش ۲۰۰ هزار تومان) تعلق خواهد گرفت.

شرایط شرکت در مسابقه به این شرح است:

۱- به صفحه http://huaweivote.ir/register مراجعه کنید.

۲- از بین دو گزینه، یکی را انتخاب کرده و دلیل انتخاب‌تان را ذکر کنید. سپس با پر کردن فرم ، در این مسابقه شرکت کنید.

۳- از دوستان خود بخواهید تا نظر خود را در مورد رای شما اعلام کنند.

نتیجه نهایی این مسابقه هم‌زمان با رویداد معرفی محصول در تاریخ ۹ دی ماه اعلام خواهد شد. برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر صفحه اینستاگرام @huweimobilefarsi را دنبال کنید. در صورت نیاز جهت پاسخ دهی به سوالات خود با مرکز پشتیبانی هوآوی با شماره ۰۲۱۴۲۰۰۰تماس بگیرید.

