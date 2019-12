گلکسی اس ۱۱ پلاس در پنل پشتی خود از ماژول دوربین غول‌پیکیری بهره می‌برد که در آن دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در کنار چند دوربین مانند دوربین اولترا واید و دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری امکانات زیادی برای کاربران به ارمغان می‌آورند.

اگرچه چندی قبل نخستین رندرهای مربوط به گلکسی اس ۱۱ پلاس منتشر شد، ولی در آن رندرها شاهد چینش عجیب و غریب دوربین چندگانه این گوشی بودیم که طبق گزارش‌ها مدل نهایی این گونه نخواهد بود. حالا اکانت توییتری Ice Universe که بدون شک یکی از مشهورترین افشاگران حوزه تکنولوژی است، رندر جدیدی از ماژول دوربین این گوشی منتشر کرده که در آن می‌توانیم چینش دوربین‌ها در نیمی از این ماژول را مشاهده کنیم و در ضمن باید به دوربین پریسکوپی هم اشاره کنیم.

همانطور که احتمالا می‌دانید، دوربین‌های پریسکوپی به دلیل مکانیزم خاصی که دارند، از ظاهر مربع شکل بهره می‌برند. هواوی P30 پرو که در سال ۲۰۱۹ عرضه شد، نخستین گوشی مهمی بود که این نوع دوربین را ارائه می‌کرد و در زمینه‌ی زوم اپتیکال مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت.

چند ماه قبل، سامسونگ شرکت Corephotonics را با پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار تصاحب کرد. این شرکت به‌صورت تخصصی در زمینه‌ی دوربین‌های پریسکوپی فعالیت می‌کند و در این زمینه با اوپو همکاری داشته است. به‌نظر می‌رسد سامسونگ هم به‌سرعت توانسته از این تکنولوژی برای گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ استفاده کند.

دوربین اصلی گلکسی اس ۱۱ پلاس دارای سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است که از اندازه بسیار بزرگی بهره می‌برد. در این میان، گفته می‌شود این سنسور با ترکیب ۹ پیکسل مجاور، می‌تواند به‌عنوان یک سنسور دارای پیکسل‌های ۲.۴ میکرومتری انجام وظیفه کند. در هر صورت با توجه به تمام خبرهای منتشر شده، دوربین گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن خواهند داشت.

منبع: Phone Arena

