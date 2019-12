سامسونگ چند روز قبل از گوشی‌های گلکسی A51 و گلکسی A71 رونمایی کرد که از زبان طراحی جدیدی بهره می‌برند و ظاهرا طراحی گوشی های سامسونگ تازه‌نفس- فارغ از بحث قیمت- مبتنی بر چنین شکل و شمایلی خواهند بود. بسیاری از کاربران منتقد این رویکرد هستند زیرا می‌گویند سامسونگ با این کار میزان تمایز بین گوشی‌های مختلف را کاهش می‌دهد اما می‌توان این بحث را هم مطرح کرد که چنین حرکتی بسیار هوشمندانه است.

دکمه هوم؛ یک ویژگی کلیدی



اول از همه بهتر است به چهار سال قبل برگردیم. در آن دوران سامسونگ با عرضه گوشی‌های موفق گلکسی اس ۶ و گلکسی نوت ۵ مورد توجه گسترده‌ای قرار داشت. گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده این شرکت توجه زیادی را جلب نمی‌کردند ولی از لحاظ فروش درآمد قابل توجهی برای این شرکت به ارمغان می‌آوردند.

نکته‌ی قابل توجه در مورد این گوشی‌های ارزان‌تر این بود که از لحاظ ویژگی‌های سخت‌افزاری تقریبا حرفی برای گفتن نداشتند و در عوض تا حد زیادی به دلیل قدرت برند سامسونگ توانستند در بازار حضور موفقی داشته باشند.

سامسونگ برای افزایش قدرت برند خود همواره میلیون‌ها دلار برای تبلیغات و بازاریابی هزینه می‌کند. اما ۴ سال قبل، بخشی از این موضوع به شباهت کلی طراحی گوشی های سامسونگ برمی‌گشت. این گوشی‌ها علاوه بر داشتن دکمه هوم فیزیکی، در مرکز پنل پشتی خود از دوربین اصلی بهره می‌بردند و همین موضوع باعث شده بود کاربران به‌سرعت گوشی‌های گلکسی را شناسایی کنند.

به همین خاطر بودجه‌های صرف شده برای تبلیغات جدیدترین پرچم‌داران، به‌صورت غیر مستقیم منجر به افزایش شهرت این طراحی یکپارچه می‌شد و گوشی‌های ارزان‌تر هم از تبلیغات مربوط به پرچم‌داران بهره‌مند می‌شدند و فروش آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

طراحی آشفته گوشی های سامسونگ طی سه سال گذشته

بعد از گذشت ۲ سال با گلکسی اس ۸ روبرو می‌شویم. این گوشی اهمیت زیادی برای سامسونگ دارد زیرا برای نخستین بار یک گوشی سامسونگ فاقد دکمه هوم فیزیکی روانه‌ی بازار شد. با این حال، همین حرکت سلسله اقداماتی را آغاز کرد که می‌توان آن را آشفتگی بخش طراحی موبایل سامسونگ نامید.

در سال ۲۰۱۷، شاهد استفاده سامسونگ از طراحی جدید برای گوشی‌های پرچم‌دار و طراحی معمولی برای گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده سامسونگ بودیم. این استراتژی لزوما بد نبود ولی از دیدگاه بازاریابی نسبت به رویکرد قبلی چندان هوشمندانه محسوب نمی‌شد.

سامسونگ سپس سال ۲۰۱۸ را صرف بهبود طراحی گوشی‌های پرچم‌دار خود کرد. البته این شرکت برای این کار در پنل جلویی تغییرات خاصی را اعمال نکرد و در عوض با تغییر چینش دوربین‌های اصلی در پنل پشتی تلاش کرد بین گلکسی اس و گلکسی نوت تفاوت ایجاد کند.

این غول تکنولوژی کره‌ای سپس با دور انداختن دکمه هوم فیزیکی در گوشی‌های میان‌رده خود تلاش کرد ظاهر مدرن‌تری برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. اما در همین سال، سامسونگ به‌صورت گسترده پنل پشتی گوشی‌ها را تغییر داد و به همین خاطر بار دیگر گوشی‌های سامسونگ از طراحی یکپارچه فاصله گرفتند.

در سال جاری، سامسونگ تلاش‌های خود را در این حوزه آغاز کرد اما برنامه‌ی همه‌جانبه‌ای عملی نشد. سری جدید گوشی‌های گلکسی A اگرچه تا حد زیادی از طراحی یکپارچه بهره می‌برند اما در نهایت شکل و شمایل آن‌ها در بین رقبا چندان شاخص نیستند و نمی‌توانند توجهات گسترده‌ای را جلب کنند.

از طرفی دیگر، بین گوشی های پرچم‌دار سامسونگ حفره نمایشگر را در موقعیت‌های گوناگونی به کار گرفت و در مورد چینش دوربین‌های اصلی هم شاهد این تفاوت بودیم. علاوه بر این باید به عدم تشابه این پرچم‌داران با گوشی‌های سری گلکسی A هم اشاره کنیم.

استراتژی سامسونگ برای طراحی گوشی‌های ۲۰۲۰

و حالا باید به زمان حال نگاهی بیندازیم و اینکه چرا استراتژی سامسونگ در قبال طراحی یکپارچه گوشی‌های ۲۰۲۰ خود حرکت هوشمندانه‌ای محسوب می‌شود.

طبق رندرهای منتشر شده، طراحی گوشی‌های گلکسی A51 و A71 قرار است به گلکسی اس ۱۱ و دیگر گوشی‌های گلکسی A امتداد پیدا کند. این یعنی گوشی های سامسونگ در سال ۲۰۲۰ از حفره در مرکز بخش فوقانی نمایشگر بهره می‌برند و ماژول مستطیل شکل دوربین هم در سمت چپ بخش بالایی پنل پشتی قرار دارد. این ویژگی‌ها را می‌توان معادل امروزی دکمه هوم فیزیکی و دوربین اصلی واحد در نظر گرفت. در ادامه می­­‌توانید طراحی گلکسی A51 و رندر منتشر شده از گلکسی اس ۱۱ را مشاهده کنید.





اگرچه بسیاری از کاربران از این نوع طراحی اصلا راضی نیستند ولی در هر صورت همین المان‌های طراحی، شکل و شمایل خاصی را برای گوشی های سامسونگ به ارمغان می‌آورند. در این میان اگر دیگر شرکت‌های سازنده به کپی‌برداری از این طراحی روی بیاورند، دیگر طراحی گوشی های سامسونگ شاخص نخواهند بود ولی چنین اقدامی فعلا بعید به نظر می‌رسد. در این میان، رویکرد جدید طراحی گوشی‌های سامسونگ در آینده هم مفید واقع می‌شود.

ماژول دوربین این گوشی‌ها بدین معناست که سامسونگ بدون تغییر دادن موقعیت مکانی ماژول یا تغییر قابل توجه در اندازه باتری می‌تواند تعداد دوربین‌ها را کم و زیاد کند. علاوه بر این، حفره نمایشگر در میان بخش فوقانی پنل جلویی تا زمان توسعه کامل دوربین زیر نمایشگر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

سامسونگ در اصل قصد دارد بار دیگر استراتژی برند یکپارچه خود را از سر بگیرد. در بازاری که به‌طور فزاینده‌ای اشباع شده، این رویکرد می‌تواند مزایای مختلفی به همراه داشته باشد و منجر به بهبود کمپین‌های تبلیغاتی سامسونگ می‌شود.

مزیت دیگر این استراتژی این است که به سامسونگ اجازه می‌دهد در بخش گوشی‌های رده‌بالا بهتر از گذشته با اپل رقابت کند و باید خاطرنشان کنیم این شرکت آمریکایی هم از طراحی یکپارچه برای گوشی‌های خود استفاده می‌کند. در این میان، هواوی همواره در حال بهره‌گیری از طراحی‌های جدید و متنوع است و عمدتا سعی می‌کند با ارائه‌ی ویژگی‌های سخت‌افزاری جذاب و قیمت مناسب (برای گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده) نظر مخاطبان را جلب کند.

