پردازنده کایرین ۱۰۲۰ هواوی احتمالا ۵۰ درصد از نسل قبل قدرتمندتر خواهد بود!

مدت زمان زیادی نیست که هواوی از پردازنده کایرین ۹۹۰، به عنوان پرچم‌دار پردازنده‌های خود رونمایی کرد. اما با این حال شایعاتی در رابطه با پردازنده جدید این شرکت به گوش می‌رسد که تحت عنوان کایرین ۱۰۲۰ شناخته می‌شود و گفته می‌شود ۵۰ درصد قوی‌تر از نسل قبلی خود است!

امروزه طراحی و عرضه محصولات به گونه‌‌ای شده که هر شرکت در طول سال حداقل دو محصول قدرتمند را راهی بازار می‌کند. شرکت‌های سازنده پردازنده نیز کم کم در حال قدم گذاشتن در این راه هستند. اگرچه هواوی هنوز هیچ خبری در رابطه با پردازنده جدید خود اعلام نکرده و همچنان کایرین ۹۹۰ را به عنوان قلب تپنده قدرتمندترین و جدیدترین محصولات خود می‌بیند، اما شایعات، خبر از وجود پردازنده‌ای دیگر می‌دهد که توسط هواوی در دست ساخت است.

با توجه به افرادی که از نام‌گذاری پردازنده‌های هواوی با خبر هستند، گفته می‌شود این پردازنده که با نام رمز بالتیمور (Baltimore) شناخته می‌شود، همان کایرین ۱۰۲۰ بوده و از قدرت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند تا حدودا ۵۰ درصد از کایرین ۹۹۰ عملکرد بهتری از خود نشان دهد! اگر چنین خبری صحت داشته باشد، هواوی را می‌توان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های ساخت پردازنده در سال ۲۰۲۰ دانست!

هواوی از کایرین ۹۸۰ به ۹۹۰، صرفا مصرف بهینه‌تر و پشتیبانی از اینترنت ۵G را برای کاربران به ارمغان آورد. اما به لطف معماری ساخت ۵ نانومتری و هسته‌های جدید ARM Cortex-A78، کایرین ۱۰۲۰ از نظر عملکرد پردازشی، یک هیولای واقعی خواهد بود!

جالب اینجاست که کایرین ۱۰۲۰ یا هرآنچه که هواوی قصد دارد پردازنده جدید خود را بنامد، تنها پردازنده پرچم‌داری است که تماما از هسته‌های ARM Cortex-A78 استفاده می‌کند و هیچ هسته‌ Cortex-A77 در آن دیده نمی‌شود. برای مثال کایرین ۹۹۰ از هسته‌های Cortex-A76 استفاده می‌کرد و پردازنده‌ Dimensity 1000 مدیاتک و اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام نیز از هسته‌های Cortex-A77 برخوردار خواهند بود.

بنابراین انتظار می‌رود گوشی‌ میت ۴۰ پرو که اگر همه چیز طبق روال پیش برود در سال آینده راهی بازار خواهد شد، از پردازنده‌ کایرین ۱۰۲۰ به عنوان قلب تپنده خود استفاده کند. پردازنده‌ای که می‌تواند مسیر هواوی را در رسیدن به بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده گوشی‌های هوشمند جهان هموار کند.

متاسفانه اطلاعات زیادی در رابطه با این پردازنده در اختیار نداریم و خب طبیعتا انتظاری جز این هم نمی‌توان داشت! هواوی معمولا در ماه سپتامبر هر سال از پردازنده‌های خود رونمایی می‌کند. بنابراین هنوز مدت زمان زیادی برای آشنایی با مشخصات فنی این پردازنده باقی مانده!

منبع: gsmarena

