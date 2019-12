طبق آخرین شنیده‌ها، ظاهرا سامسونگ قصد دارد نسخه ارزان‌تری از پرچم‌دار ارزشمند خود یعنی گلکسی اس ۱۰ پلاس را با ۶ گیگابایت حافظه رم راهی بازار کند.

طبق پستی که شخصی با حساب کاربری StuffListings@ در توییتر منتشر کرده، ظاهرا این گوشی از وب‌سایت TENNA نیز تاییدیه دریافت کرده و لذا به زودی شاهد معرفی آن خواهیم بود. بر اساس لیستی که وب‌سایت چینی TENNA منتشر کرده، گوشی مورد نظر با شماره مدل SM-G9750 و ۶ گیگابایت حافظه رم دیده شده که تا حد زیادی شبیه به شماره مدل نسخه جهانی گلکسی اس ۱۰ پلاس (SM-G975) است! بر اساس حافظه داخلی، نسخه اصلی این گوشی که اوایل امسال نیز معرفی شد، هم اکنون با رم‌های ۸ و ۱۲ گیگابایتی در دسترس قرار دارد.

در این لیست همچنین تصاویری از گلکسی اس ۱۰ پلاس نیز قرار گرفته شده که حداقل از نظر ظاهری تفاوتی را نشان نمی‌دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، تنها تفاوت این محصول با نسخه اصلی گوشی،‌ همان حافظه رم گوشی است و در دیگر بخش‌ها شاهد مشخصات مشابهی خواهیم بود.

ظاهرا سامسونگ قصد دارد با عرضه این گوشی، آغازگر رقابت بسیار شدیدی در بین گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه باشد! چرا که اگر این محصول با همان قدرت پردازشی، عکاسی،‌ فیلم‌برداری و کیفیت نرم‌افزاری راهی بازار شود، رقابت در بخش پرچم‌داران ارزان قیمت وارد فاز کاملا جدیدی خواهد شد و شاید توجه خیل عظیمی از کاربران به این سمت از گوشی‌های هوشمند معطوف شود.

بیشتر بخوانید: رندرهای جدیدی از گلکسی اس ۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت منتشر شد

منبع: gsmarena

The post گلکسی اس ۱۰ پلاس با ۶ گیگابایت رم به زودی عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala