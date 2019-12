پردازنده‌ اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام توانست چیپست A13 اپل را شکست دهد!

طبق جدیدترین بنچمارک‌هایی که از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و چیپست قدرتمند اپل A13 بدست آمده، نماینده کوالکام توانست در بسیاری از موارد پا به پای حریف خود پیش رفته و یا حتی آن را شکست دهد!

معمولا هر سال که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی‌های هوشمند، محصولات خود را با قدرتمندترین پردازنده همان سال راهی بازار می‌کنند، باز هم این اپل است که در بخش پردازنده حرف اول را می‌زند. به عبارتی اگر این شرکت به مدت یک سال هیچ پردانزده‌ای هم تولید نکند، همان پردازنده سال گذشته نیز به خوبی می‌تواند از پس رقبای جدید خود بر بیاید!

در بین پردازنده‌های جدید، اگزینوس ۹۹۰، مدیاتک ۱۰۰۰ ۵G، کایرین ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، هیچ کدام را نمی‌توان رقیبی جدی برای پردازنده قدرتمند A13 اپل دانست. با این اوصاف همیشه به این صورت بوده که محصولات کوالکام از نظر قدرت پردازشی و عملکرد کلی، نزدیک‌ترین رقیب اپل محسوب می‌شوند.

بررسی‌های وب‌سایت androidauthority نشان داده پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵، قدرتی نزدیک به چیپست A11 بکار رفته در آیفون ۸ را دارد و حدودا نیز ۲۵ درصد از A13 ضعیف‌تر است. اما داستان تکراری سلطنت چیپست‌های سری A بر بازار پردازنده‌های موبایل ظاهرا قرار است با ورود اسنپدراگون ۸۶۵ به اتمام برسد!

در سال جدید دو اتفاق مهم رخ داد. اول اینکه بر اساس تست Speed Test G، تفاوت عملکرد بین پردازنده‌های A12 و A13 چندان زیاد نبوده و دوم اینکه اسنپدراگون ۸۶۵ توانسته نسبت به نسل قبل حدودا ۲۰ درصد عملکرد بهتری از خود نشان دهد. این یعنی گوشی‌های اندرویدی به نسبت سال‌های گذشته، به کمترین فاصله با گوشی‌های اپل رسیده‌اند!

بیشتر بخوانید: هر آنچه باید در مورد تراشه اسنپدراگون ۸۶۵ بدانید

کوالکام اسنپدراگون ۸۶۵ را اوایل ماه دسامبر سال جاری عرضه کرد و از وب‌سایت‌های خبری خواست پردازنده جدید این شرکت را با استفاده از محصول رفرنس کوالکام (QRD) که صرفا با هدف تست طراحی شده، بررسی کنند. در حالی که بسیاری این محصول را با تست‌های AnTuTu و Geekbench مورد بررسی قرار دادند، وب‌سایت androidauthority تصمیم گرفت این پردازنده را با نرم‌افزار جدیدی تحت عنوان Speed Test GX 2.0 بررسی کند.

این برنامه جدید بر اساس روش‌های تست سرعت قدیمی (باز کردن برنامه‌ها در چند گوشی و مقایسه مدت زمان آن) و همچنین برنامه‌های تست پردازنده و گرافیک طراحی شده و تقریبا می‌توان گفت نقاط ضعف روش‌های قدیمی را کاملا پوشانده است. نگاهی می‌اندازیم به مقایسه صورت گرفته بین گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس با پردازنده A13 و محصول رفرنس کوالکام با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ تا ببینیم کدام پردازنده می‌تواند تست Speed Test G را زودتر به اتمام برساند.

دانلود mp4

آخرین بار آیفون ۱۱ پرو مکس در مقابل سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس قرار گرفت و در بخش پردازنده، نماینده اندروید تست سرعت را در زمان ۴۵.۳ و محصول اپل نیز آن را در ۴۰.۰ ثانیه انجام داد. یعنی نوت ۱۰ پلاس مجهز به اسنپدراگون ۸۵۵، حدودا ۵ ثانیه دیرتر مقایسه را به اتمام رساند. این در حالی است که اسنپدراگون ۸۶۵ کاملا متفاوت ظاهر شده و توانست با ۲۰ درصد بهبود نسبت به گذشته، در همین بخش آیفون ۱۱ پرو مکس را با ۸ درصد اختلاف پشت سر بگذارد! (۳۶.۶ ثانیه برای اسنپدراگون ۸۶۵ و ۴۰ ثانیه برای اپل).

این تمام ماجرا نبود! آیفون ۱۱ پرو مکس در بخش گرافیک توانست تست ۳D Unity را در مدت ۱۴.۵ ثانیه انجام دهد. اینم درحالی است که محصول رفرنس کوالکام تست مشابه را در ۱۶.۹ ثانیه به اتمام رساند! البته در این بخش باید وضوح تصویر را نیز ملاک قرار داد. اسنپدراگون ۸۶۵ در دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت که از نمایشگری با وضوح تصویر ۲۸۸۰ × ۱۴۴۰ بهره می‌برد. اما آیفون ۱۱ پرو مکس نمایشگری با وضوح ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲ در اختیار دارد. این یعنی مدل رفرنس کوالکام در این تست تحت فشار بیشتری قرار گرفت!

بیشتر بخوانید: جدال نفس‌گیر آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس؛ کدام یک سریع‌تر است؟

از تست‌ جدید که بگذریم، می‌رسیم به تست‌های قدیمی و البته معتبر از جمله AnTuTu و Geekbench! همانطور که در جدول زیر می‌بینید، اسنپدراگون ۸۶۵ در بخش تک هسته‌ای امتیاز قابل قبول ۹۳۰ را دریافت کرد. این در حالی است که طبق معمول آیفون ۱۱ پرو مکس (پردازنده اپل A13) در این بخش با امتیاز تقریبا ۱۳۳۰، با اختلاف در صدر قرار دارد.

اما وقتی همه هسته‌ها مورد بررسی قرار گیرند، هرچند همچنان اپل را در صدر می‌بینیم، اما این اختلاف امتیاز دیگر مانند قبل فاحش نیست! برای مثال می‌توانید عملکرد اسنپدراگون ۸۵۵ در گلکسی نوت ۱۰ را با آیفون ۱۱ پرو مکس مقایسه کنید تا متوجه پیشرفت قابل توجه کوالکام در طراحی اسنپدراگون ۸۶۵ شوید. اسنپدراگون ۸۶۵ در این بخش امتیاز بسیار خوب ۳۴۴۵ و A13 نیز امتیاز ۳۴۶۸ را کسب کردند.

اما تفاوت در جایی به بیشترین حد خود می‌رسد که بنچمارک AnTuTu، ملاک قرار می‌گیرد. در این بنچمارک عملکرد کلی گوشی هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور کلی به آن یک امتیاز داده می‌شود. جالب است بدانید اسنپدراگون ۸۶۵ به طرز عجیبی در این بخش خارق‌العاده ظاهر شده و با پشت سر گذاشتن A13 و اسنپدراگون ۸۵۵، با اقتدار در صدر ایستاد!

البته در این رابطه نکته‌ای که وجود دارد، عملکرد آیفون ۱۱ پرو مکس است. وب‌سایت رسمی بنچمارک AnTuTu، امتیاز این گوشی را ۵۴۹.۷۱۷ تخمین زده و این در حالی است که وب‌سایت androidauthority بعد از اجرای این تست، نتیجه متفاوتی را دریافت کرد. با این اوصاف، با استناد بر صفحه رسمی بنچمارک، امتیاز آیفون ۱۱ پرو مکس را ۵۴۹.۷۱۷ در نظر می‌گیریم و می‌بینیم که باز هم کوالکام عملکرد خیره‌کننده‌ای از خود به جای گذاشته و توانسته پا به پای پردازنده قدرتمند اپل پیش برود.

البته باید این را هم در نظر داشت که معمولا گفته می‌شود نتایج بنچمارک‌ها، حتی معتبرترین آن‌ها نیز ممکن است با خطاهایی همراه باشد. همچنین در زمان معرفی اسنپدراگون ۸۵۵، تست‌ها بر اساس AnTuTu 7 و GeekBench 4 صورت می‌گرفت و نه نسخه ۸ و ۵ این دو برنامه! بنابراین نتایج بدست آمده توسط این دو بنچمارک را هم نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد.

بیشتر بخوانید: بررسی آیفون ۱۱ پرو مکس؛ اپل باز می‌گردد

کوالکام با تمرکز بر هوش مصنوعی، اسنپدراگون ۸۶۵ را به نسبت نسل قبل به طرز قابل توجهی ارتقا داده تا جایی که بنچمارک AImark که عمدتا به بررسی عملکرد هوش مصنوعی می‌پردازد، امتیاز عجیب و فوق‌العاده ۱۰۸.۶۵۰ را به کوالکام داده که آن را بسیار بالاتر از A13 با امتیاز ۵۹.۳۳۰ قرار می‌دهد!

اما همه این‌ها به چه معناست؟ حقیقت امر این است که اسنپدراگون ۸۶۵ با همه قدرتی که دارد، باز هم ملاک تعیین کننده‌ای نیست و نمی‌توان گفت با ورود این پردازنده، جایی برای دیگر رقبا باقی نخواهد ماند. خیر! همچنان اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، کایرین ۹۹۰ هواوی، اگزینوس ۹۹۰، A13 و پردازنده‌هایی از این دست، در نوع خود بهترین عملکرد را داشته و به راحتی تا دو سال آینده پاسخ‌گوی نیاز‌های کاربران خواهند بود. به همین خاطر در استفاده معمولی، هیچگاه متوجه نخواهید شد که گوشی پرچم‌دار شما با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵، بسیار سریع‌تر از دیگر گوشی‌هاست.

از طرفی این مقایسه برای برخی‌ها بی معناست! چرا که اعتقاد دارند اپل پردازنده A13 را قبل‌تر از اسنپدراگون ۸۶۵ معرفی و روانه بازار کرده و در اصل نماینده جدید کوالکام باید با A14 مقایسه شود. حقیقت اینجاست که بالاخره پردازنده‌ای تولید شد تا بتواند اختلاف فاحش بین پردازنده‌ گوشی‌های اندروید و آیفون را از میان بردارد. حال اگر زمان معرفی مد نظر باشد، باید گفت A13 تنها ۳ ماه پیش معرفی شد اما همچنان با اسنپدراگون ۸۵۵ مقایسه می‌شود که حدودا ۱ سال از ورود آن گذشته است! با این اوصاف هم A13 و هم اسنپدراگون ۸۶۵، برای مدت زیادی در سال ۲۰۲۰، پردازنده‌های اول شرکت‌های مربوطه برای تجهیز گوشی‌های هوشمند به حساب خواهند آمد.

نکته جالب اما اینجا خواهد بود که بدانیم شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی‌های هوشمند با پردازنده جدید کوالکام چه خواهند کرد. تجربه نشان داده محصول رفرنس کوالکام همیشه ذره‌ای از گوشی‌های ساخته شده توسط شرکت‌ها، عملکرد ضعیف‌تری دارد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد سال ۲۰۲۰ و در پی آن سال ۲۰۲۱، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، پیش روی شرکت‌های تولیدکننده گوشی هوشمند خواهد بود. شرکت‌هایی که باید از تمام آنچه که دارند در جهت بهبود کیفیت محصولات خود استفاده کنند.

در پایان باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که نمی‌توان با قاطعیت گفت اسنپدراگون ۸۶۵ بهترین پردازنده سال ۲۰۲۰ خواهد بود. علی‌رغم اینکه نتایج بدست آمده، تا حدودی این ادعا را اثبات می‌کند. اما هرچه که هست، برای اپل این موضوع بسیار چالش برانگیز خواهد بود. چرا که دیگر پردازنده‌های این شرکت قرار نیست حاکمان بلامنازع پردازنده‌های موبایل باشند. به عبارتی، اکنون که همه چیز (تقرببا) برابر است، تماشای رقابت بین شرکت‌ها از همیشه جذاب‌تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: بهترین دوربین سلفی گوشی‌های ۲۰۱۹ از نگاه DxOmark

منبع: androidauthority

The post پردازنده‌ اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام توانست چیپست A13 اپل را شکست دهد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala