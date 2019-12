شب گذشته شرکت سامسونگ بدون هیچگونه سروصدایی از جدیدترین گوشی پایین‌رده خود به نام گلکسی A01 رونمایی کرد که روی هم رفته گوشی قابل توجهی محسوب می‌شود.

گلکسی A01 از نمایشگر ۵.۷ اینچی LCD بهره می‌برد و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی هم در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده است. از دیگر ویژگی‌های صفحه نمایش می‌توانیم به رزولوشن ۷۲۰p+ اشاره کنیم. در پنل پشتی، این گوشی دارای دوربین دوگانه است که دوربین اصلی از سنسور ۱۳ مگاپیکسلی بهره می‌برد و سنسور دوم هم از نوع ۲ مگاپیکسلی است و به‌عنوان سنسور تشخیص عمق انجام وظیفه می‌کند. سامسونگ در مورد امکانات فیلمبرداری این گوشی اظهارنظر نکرده ولی به احتمال زیاد از فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p پشتیبانی می‌کند.

از دیگر مواردی که هنوز مشخص نیست، می‌توانیم به تراشه اشاره کنیم که سامسونگ فقط اعلام کرده دارای پردازنده مبتنی بر ۸ هسته است. اگرچه برای چنین گوشی هوشمندی مطمئنا نمی‌توانیم انتظار تعبیه تراشه قدرتمندی را داشته باشیم، ولی سامسونگ با قرار دادن ۶ گیگابایت حافظه رم برای مدل پایه می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند و در ضمن کاربران می‌توانند مدل مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم را هم خریداری کنند.

از دیگر امکانات آن باید به حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی اشاره کنیم که به لطف پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا حداکثر ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت، می‌توانند حافظه بیشتری برای گوشی خود به ارمغان بیاورند. علاوه بر این، استفاده از کارت حافظه تداخلی با جایگاه دو سیم‌کارت ندارد و کاربران علاوه بر بهره‌گیری از کارت حافظه، می‌توانند دو سیم‌کارت را در این گوشی قرار دهند.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی باید به جک هدفون و چیپ رادیو FM اشاره کنیم. انرژی گلکسی A01 از جانب یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که در مورد سرعت شارژ آن هنوز نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. در رابطه با تاریخ عرضه و قیمت آن هنوز سامسونگ اطلاعاتی منتشر نکرده ولی به‌نظر می‌رسد با قیمت حدودا ۱۰۰ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد.

منبع: GSM Arena

