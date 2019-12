جدیدترین رندر گلکسی نوت ۱۰ لایت منتشر شد

شب گذشته تصاویر رندر جدیدی از گلکسی نوت ۱۰ لایت منتشر شد که جزییات طراحی این گوشی را به‌خوبی نشان می‌دهند. این تصاویر توسط سایت WinFuture منتشر شده که در این زمینه سابقه بسیار خوبی دارد.

طبق این رندرهای منتشر شده، گلکسی نوت ۱۰ لایت از نمایشگر تخت بهره می‌برد و این در حالی است که گلکسی نوت ۱۰ مجهز به نمایشگر خمیده است. به دلیل تحت بودن نمایشگر، حاشیه‌های سمت راست و چپ صفحه‌نمایش توجه را جلب می‌کنند. علاوه بر این باید به وجود حفره در بخش مرکزی بالای نمایشگر هم اشاره کنیم. در پنل پشتی، شاهد ماژول مربع شکل حاوی دوربین سه‌گانه هستیم که هیچ شباهتی به پنل پشتی نوت ۱۰ ندارد و در عوض هم‌راستایزبان طراحی نسل جدید گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود.

علاوه بر شکل و شمایل ماژول دوربین و حفره نمایشگر، موقعیت دکمه‌ها هم مطابق با زبان طراحی جدید سامسونگ است؛ زیرا تمام دکمه‌های این گوشی در سمت راست بدنه تعبیه شده‌اند و گوشی‌های گلکسی A51 و A71 هم اینگونه هستند. علاوه بر این انتظار می‌رود دکمه‌های خانواده گلکسی اس ۱۱ در سمت راست بدنه آن‌ها قرار داشته باشد.

در مورد گلکسی نوت ۱۰ لایت اطلاعات پراکنده‌ای منتشر شده که به‌عنوان مثال می‌توانیم به احتمال بهره‌گیری از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی اشاره کنیم. همچنین ظاهرا قلم S Pen این گوشی از استاندارد تازه‌نفس بلوتوث ۵.۱ پشتیبانی می‌کند. در هر صورت باید ببینیم این مدل ارزان‌تر گلکسی نوت ۱۰ آیا می‌تواند توجه کاربران زیادی را جلب کند یا نه.

