هواوی طی چند سال گذشته پرچم‌داران سری P را در ماه مارس معرفی کرده و به نظر می‌رسد امسال هم شاهد تکرار این موضوع خواهیم بود. «ریچارد یو»، مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که در شهر پاریس با برگزاری مراسمی در اواخر ماه مارس (اوایل فروردین)، گوشی‌های سری هواوی P40 رسما معرفی خواهند شد. اگرچه تاریخ دقیقی مطرح نشده، ولی با توجه به سابقه هواوی به احتمال زیاد در روز ۲۵ مارس (۶ فروردین) این گوشی‌ها معرفی می‌شوند. در هر صورت بیش از ۳ ماه با این تاریخ فاصله داریم و در این بین شاید هواوی برنامه‌های خود را تغییر دهد.

این مقام ارشد هواوی اعلام کرده که هواوی P40 از طراحی جدید بی‌سابقه‌ای بهره می‌برد و باید ببینیم که این گوشی‌های پرچم‌دار از لحاظ طراحی چگونه از آب در می‌آیند. در ضمن «ریچارد یو» خاطرنشان کرده که علاوه بر طراحی جدید، با عمر باتری طولانی‌تر، عملکرد بهتر و بهبود کیفیت عکاسی روبرو خواهیم شد.

مطابق گذشته، انتظار می‌رود گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو با تراشه قدرتمند کایرین ۹۹۰ روانه‌ی بازار شوند و برای یادآوری باید بگوییم میت ۳۰ پرو هم مجهز به همین تراشه است. با وجود تحریم‌های آمریکا و تبعات به وجود آمده، «ریچارد یو» تاکید کرده که این گوشی‌ها از سیستم‌عامل اختصاصی هارمونی بهره نمی‌برند و با رابط کاربری EMUI 10 مبتنی بر اندروید ۱۰ به دست مشتریان خواهند رسید.

در رابطه با امکان دسترسی این گوشی‌ها به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل هم باید بگوییم که این موضوع به تصمیم دونالد ترامپ بستگی دارد. در این میان مدیرعامل گجت‌های مصرفی هواوی گفته که سرویس‌های موبایل این شرکت تا آن زمان آماده خواهند شد و می‌توانند به‌عنوان جایگزین سرویس‌های گوگل انجام وظیفه کنند.

