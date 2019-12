برند آنر، طی مراسمی که دوشنبه شب (۲۶ آذر) در تهران برگزار شد از جدیدترین گوشی میان‌رده خود رونمایی کرد و این محصول میان‌رده جذاب آنر ۹ ایکس نام دارد. گوشی هوشمند آنر ۹ ایکس با دوربین ۳ گانه ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین سلفی پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی، رم ۶ و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت روانه بازار ایران شده است.

گوشی آنر ۹ ایکس به دوربین سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 مجهز است که سنسوری ۲/۱ اینچی دارد. این دوربین قدرتمند به کاربران این امکان را می‌دهد تا تجربه‌ای منحصربه‌فرد هنگام ثبت لحظه‌ها داشته باشند و خاطراتشان را با کیفیتی بالا به حافظه ۱۲۸ گیگابایتی آنر ۹ ایکس بسپارند.

دوربین این گوشی دنباله‌رو سایر محصولات پرچم‌دار آنر است و فناوری منحصربه‌فرد هوش‌مصنوعی را با خود به همراه دارد. فناوری‌ای که کمک می‌کند عکاسی در شب به بهترین شکل ممکن انجام شود. ۹ ایکس با استفاده از هوش‌مصنوعی لرزش تصاویر در شب را حذف می‌کند و عکس‌های بدون لرزش و با کیفیت بالا را ثبت می‌کند. کاربران می‌توانند با استفاده از حالت عکاسی در شب باکیفیت (AIS Super Night Mode) حتی در محیط تاریک هم عکس‌های بسیار با کیفیتی را ثبت کنند.

بسیاری اوقات کاربران برای گرفتن تصاویر عریض‌تر باید چند قدم به عقب بردارند یا در مهمانی‌های خانوادگی و دوستانه نزدیک‌تر به یکدیگر بایستند تا همگی در کادر جا شوند. آنر این مشکل با با لنز فوق‌عریض حل کرده است. به‌جای چند قدم عقب‌تر رفتن یا فشرده‌تر ایستادن، کافی است دوربین ۹ ایکس را روی حالت عریض قرار دهید و با زاویه ۱۲۰ درجه فوق عریض عکاسی کنید.











پرویز آریا، مدیر ارشد برند آنر، درباره رویکرد این برند در عرضه محصولات می‌گوید: «آنر همواره در تلاش است تا بهترین محصولات را در بازار کشور عرضه کند و این محصولات صرفا محدود به گوشی‌های هوشمند نمی‌شود. آنر برنامه‌ریزی اکوسیستم هوشمند خودش را در ایران عرضه می‌کند تا جنبه‌های مختلف زندگی کاربران را پوشش دهد.»

دوران ناچ‌ها، ناچ‌های قطره‌ای یا گوشی‌ها با حاشیه‌های بسیار زیاد در بخش فوقانی و پایینی به‌سر آمده است. این بار، آنر ۹ ایکس دنیای جدیدی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد؛ لذت استفاده از نمایشگری تقریبا بدون حاشیه که در آن خبری از ناچ نیست. وقتی آنر ۹ ایکس را در دست بگیرید، دنیای جدید پیش روی‌تان قرار می‌گیرد. دنیایی که نمایشگر ۶.۵۹ اینچی را نشان می‌دهد، تماشای محتوا بدون هیچ مزاحمتی را امکان‌پذیر می‌کند.

گوشی آنر ۹ ایکس با حافظه رم ۶ گیگابایتی در بازار عرضه می‌شود و حافظه داخلی آن ۱۲۸ گیگابایت است که تا سقف ۵۱۲ گیگابایت نیز می‌توان از کارت حافظه جانبی برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی استفاده کرد.

در ادامه این مراسم، پرویز آریا درباره گوشی آنر ۹ ایکس گفت: «این گوشی هوشمند میراث خانواده ایکس را همراهش دارد این یعنی در این گوشی نیز شاهد امکانات گوشی‌های پرچم‌دار ولی با قیمت مناسبی هستیم. پیش‌بینی می‌کنیم آنر ۹ ایکس همانند آنر ۸ ایکس از اقبال عمومی بالایی برخوردار باشد و فروشی خیره‌کننده را در بازار تجربه کند.»

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری این محصول این نوید را به شما می‌دهد که بتوانید بیش از یک روز از آن استفاده کنید. به لطف فناوری‌های نظیر نسل سوم پردازنده گرافیکی توربو (GPU Turbo 3.0) مصرف باتری کاهش پیدا می‌کند و از طرفی عملکرد دستگاه در هنگام بازی در بهترین حالتش خواهد بود. گوشی ۹ ایکس آنر جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری دارد و می‌توان از یواس‌بی نوع سی (USB Type-C) برای شارژ و انتقال اطلاعات اسفاده کرد.







پس از رونمایی از گوشی آنر ۹ ایکس، دستبند هوشمند آنر بند ۵ هم معرفی شد. این دستبند هوشمند ارزان‌قیمت از امکانات زیادی بهره می‌برد و مجهز به نمایشگر ۰.۹۵ اینچی امولد است و تا عمق ۵۰ متر در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند. این دستبند هوشمند از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و در ضمن می‌تواند میزان اکسیژن موجود در خون را اندازه بگیرد. علاوه بر دو محصول ذکر شده، باید به معرفی هدفون آنر اسپورت پرو هم اشاره کنیم. این هدفون از پورت USB-C بهره می‌برد و با سرعت زیادی می‌تواند شارژ شود که چنین مشخصه‌ای اهمیت زیادی برای کاربران دارد.

در نهایت باید بگوییم که آنر ۹ ایکس مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۳.۸۹۹.۰۰۰ تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. طبق اعلام برند آنر، دستبند هوشمند آنر بند ۵ در سه رنگ آبی، مشکی و صورتی با قیمت فقط ۳۹۹ هزار تومان به دست کاربران ایرانی می‌رسد.

The post گوشی میان‌رده آنر ۹ ایکس در ایران رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala