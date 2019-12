هواوی عصر سه‌شنبه ۲۶ آذرماه طی رویدادی در هتل اوین تهران از گوشی‌های هوشمند جدید سری Y رونمایی کرد. در این مراسم دو گوشی هواوی Y9s و هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹ معرفی شدند که علاوه بر این دو گجت می‌توانیم به رونمایی از محصولات دیگری مانند ساعت هوشمند هواوی واچ GT2 هم اشاره کنیم.

بابک فیاض قائم مقام هوآوی ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان صحبت خود را با ارائه آمارهایی درباره هوآوی آغاز کرد و در ادامه به اهمیت و سرمایه‌گذاری ویژه هوآوی به بخش تحقیق و توسعه (R&D) اشاره کرد.

به گفته او هوآوی در بیشتر ۱۷۰ کشور دنیا محصولاتش را ارایه می‌دهد و بیشتر از یک سوم مردم جهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از محصولات یا سرویس‌های هوآوی استفاده می‌کنند. این شرکت ۱۹۰ هزار کارمند در سراسر دنیا دارد که ۷۰ درصد از آنها بومی همان کشور هستند. ۵۰ درصد از این تعداد در ۱۴ مرکز R&D Center مشغول فعالیت هستند. که این آمار نشان دهنده اهمیت هوآوی به بخش تحقیق و توسعه است. با توجه به گفته بابک فیاض هوآوی در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار برای بخش R&D سرمایه‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۷.۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، که این عدد در تمام صنایع بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.

قائم مقام هوآوی درباره ارزش این برند که توسط منابع مختلف دنیا اعلام شده، گفت: در آخرین گزارش منتشر شده توسط Fortune Global هوآوی از رده ۷۲ به رده ۶۱ در سال ۲۰۱۹ ارتقا پیدا کرده است و در Brands موفق شده رتبه ۴۷ را به دست بیاورد. همچنین به گفته Brand Finance از رتبه ۲۵ به ۱۲ م صعود داشته است. همچین آمار فروش گوشی‌های هوشمند هوآوی از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ بیش از دویست میلیون دستگاه در سراسر دنیا است. با وجود مشکلاتی که برای هوآوی ایجاد شد. این شرکت ۲۳ درصد از سهم بازار گوشی‌های بالای ۵۰۰ دلار را دراختیار دارد که عدد چشمگیری است و اگر مشکلات پیش نمی‌آمد، به طور حتم با عدد بالاتری مواجه می‌شدیم. سهم بازار تمام محصولات هوآوی از فصل اول ۲۰۱۷ تا فصل سوم ۲۰۱۹ از ۱۰ درصد به ۱۸.۶ رشد کرده، در حالی که برندهای دیگر رشد منفی داشتند. البته این پیشرفت به گوشی‌های هوشمند محدود نمی‌شود و محصولاتی مانند شامل PC، تبلت وگجت‌های پوشیدنی به ترتیب ۲۱۰، ۱۰ و ۲۷۲ درصد رشد داشتند.

اما به توجه به صحبت‌های بابک فیاض فرق ویژه هوآوی با برندهای دیگر و حتی با برند زیر شاخه خودش این است که سرمایه‌گذاری وسیعی در بازارهای موبایلی و غیرموبایلی انجام داده تا کاربران و علاقه‌مندانش بتوانند به راحتی از این محصولات و سرویس‌های ارائه شده استفاده کنند. او در توضیح بیشتر گفت: این فروشگاه‌ها بر ۴ اصل راه‌اندازی شدند. اول محصولاتی که برای فروش در نظر گرفته شده‌اند. دوم خدمات پس از فروش و بعد ارائه اطلاعات جامع و کامل محصولات از طریق فروشنده‌های آموزش دیده به مشتری‌ها و در نهایت خدمات آنلاین و سوشال که مردم می‌توانند از طریق وب سایت و شبکه اجتماعی هوآوی ب اطلاعات محصولات، فروش و پرومشن‌ها را دریافت کنند.

در ادامه مراسم امیرحسین قاسمی مدیر محصول، دو گوشی جدید هوآوی را برای اهالی رسانه معرفی کرد.

شرایط ویژه خرید

علاقه‌مندان برای خرید Y9 Prime 2019 و Watch GT2 می‌توانند از تاریخ ۲۸ آذر تا ۹ دی ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به صفحه http://huaweipromotion.ir/ ثبت نام کنند. همچنین تا ۷ دی این امکان وجود دارد تا با ورود به صفحه http://www.huaweivote.ir/register و شرکت در مسابقه هوآوی شانس خود را برای دریافت هدیه‌های جذاب امتحان کنند. ۱۰ عدد Huawei Watch GT2 و ۳۰۰ گیفت باکس به ارزش ۲۰۰ هزار تومان جوایز این مسابقه هستند.

هواوی Y9s

گوشی هواوی Y9s با نمایشگر HUAWEI Ultra Full View Display

گوشی HUAWEI Y9s از نمایشگر ۶.۵۹ اینچی HUAWEI Ultra Full View Display با مساحت ۹۱ درصدی نسبت به بدنه دستگاه، فضایی وسیع را بدون حضور ناچ در اختیار کاربر می‌گذارد. وضوح تصویر ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل (FHD+) و تراکم ۳۹۱ پیکسل در هر اینچ باعث ایجاد تصاویری واضح‌تر و رنگ‌هایی شفاف‌تر می‌شود. نمایشگر Ultra Full View هوآوی تجربه بصری فراگیرتری را در هنگام تماشای ویدئوها، انجام بازی‌ها و مطالعه خلق می‌کند.

سنسور اثر انگشت یک‌پارچه با دکمه پاور

با استفاده از سنسور جدید و پیشرفته هوآوی، دستگاه در کمتر از ۰.۳ ثانیه قفل‌گشایی می‌شود. این سنسور با دکمه پاور دستگاه ادغام شده و ضمن توانایی قفل‌گشایی دستگاه در کسری از ثانیه، قادر است دستیار صوتی هوآوی را پس از یک ثانیه فشردن، اجرا یا پس از ۳ ثانیه فشردن، دستگاه را خاموش کند.

دوربین سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسلی مجهز به هوش مصنوعی

دوربین ۴۸ مگاپیکسلی این دستگاه قادر به ثبت تصاویری واضح و جزئیاتی خیره‌کننده در نور روز است. این دوربین در کنار دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۲ مگاپیکسلی تعبیه‌شده به منظور سنجش عمق میدان قادر است کاربر را برای ثبت تصاویری عالی همراهی کند. دوربین اولترا واید هواوی Y9s با زاویه دید گسترده ۱۲۰ درجه‌ای، عکاسی از صحنه‌ها و سوژه‌های متعدد را فراهم می‌کند. دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی نیز به طور خودکار هنگام ثبت تصاویر سلفی بیرون می‌آید. حضور هوش مصنوعی ثبت تصاویری زیبا در شرایط نوری مختلف را امکان‌پذیر خواهد کرد.

فضای ذخیره‌سازی قابل اتکا

به دلیل وجود حافظه ۱۲۸ گیگابایتی، نیازی به حذف فایل‌های قدیمی از دستگاه نیست. همچنین سیستم فایل EROFS با فناوری فشرده‌سازی خود ضمن صرفه‌جویی در مقدار قابل توجهی از فضای داخلی، به افزایش سرعت انتقال فایل‌ها و اجرای فرمان‌ها کمک می‌کند. حضور ۶ گیگابایت حافظه رم نیز عملکرد نرم و روان دستگاه را هنگام انجام چند کار مختلف، تضمین می‌کند.

ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپری باتری

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گوشی هواوی Y9s، با یک بار شارژ کامل قادر است انرژی مورد نیاز دستگاه برای ۴۰ ساعت مکالمه، ۸۰ ساعت پخش موسیقی یا ۹ ساعت پخش ویدئو به صورت پیوسته را تامین کند.

تراشه قدرتمند Kirin 710F

پردازنده هشت هسته‌ای بهبودیافته Kirin 710F با تغییر پویای فرکانس کاری ضمن ارتقای عملکرد دستگاه، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب دستگاه حتی هنگام اجرای بازی‌های سنگین از نظر گرافیکی یا پردازش‌های پیچیده همچنان روان عمل می‌کند.

رابط کاربری EMUI 9.1

به دلیل استفاده از رابط کاربری EMUI 9.1، گوشی هواوی Y9s قادر است محیطی ساده با ویژگی‌های هوشمندی مانند AI Communication، Wireless Printing، Phone Clone، HUAWEI Share و… را در اختیار کاربر بگذارد. به لطف هوش مصنوعی، دستگاه به مرور الگوی استفاده روزمره کاربر را فرا گرفته و پیشنهادهای هوشمندانه به کاربر ارائه می‌کند.

هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹

گوشی هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹، درخشنده و زیبا

گوشی هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹ دارای خطی منحصر به فرد است که پشت دستگاه را به دو قسمت تبدیل و آن را از سایر گوشی‌های هوشمند متمایز می‌کند. پوشش ابریشمی قسمت پشتی دستگاه در تابش نور می‌درخشد و ظاهری ویژه به دستگاه می‌دهد. نمایشگر ۶.۵۹ اینچی HUAWEI Ultra Full View Display فضایی وسیع و بدون ناچ را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و تجربه بصری فراگیری را هنگام تماشای ویدئو، انجام بازی و مطالعه خلق می‌کند.

آزمایش‌های انجام شده روی مقاومت قسمت مکانیکی دوربین این دستگاه حاکی از توان تحمل وزن ۱۵ کیلوگرمی، بیش از ۱۰۰۰۰۰ مرتبه باز و بسته شدن موفق و عملکرد بدون نقص در دمای ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد را ثابت می‌کنند. بنابراین جای هیچ نگرانی از عملکرد این بخش در درازمدت وجود ندارد.

دوربین سه گانه ۱۶ مگاپیکسلی مجهز به هوش مصنوعی

دوربین سه‌گانه گوشی هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹ از سنسور اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، سنسور اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور ۲ مگاپیکسلی جهت سنجش عمق میدان تشکیل شده و استفاده از هوش‌مصنوعی و امکان تشخیص صحنه، باعث شده این گوشی کاربر را در عکاسی از صحنه‌ها و سوژه‌های مختلف به خوبی همراهی کند.

تراشه قدرتمند و بهینه

پردازنده هشت هسته‌ای بهبودیافته Kirin 710F با تغییر پویای فرکانس کاری ضمن ارتقای عملکرد دستگاه، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب دستگاه حتی هنگام اجرای بازی‌های گرافیکی یا پردازش‌های سنگین همچنان روان عمل می‌کند. استفاده از فناوری ذخیره هوشمند انرژی و پردازنده هوشمند باعث شده باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹ بتواند به راحتی از پس یک روز پر کار بربیاید.

رابط کاربری EMUI 9.0

رابط کاربری EMUI 9.0، محیطی ساده با ویژگی‌های هوشمند را برای استفاده آسان‌تر در اختیار کاربر می‌گذارد. هواوی Y9 پرایم ۲۰۱۹ با یادگیری الگوی مصرف کاربر، به مرور زمان عملکرد دستگاه را در فعالیت‌های روزانه ارتقا دهد.

هواوی واچ GT2

ساعت هوشمندی باریک، زیبا و قدرتمند

ساعت هوشمند هواوی واچ GT2 به لطف نمایشگر AMOLED با حاشیه‌های سرامیکی، بدنه‌ای از جنس استیل ضد زنگ، وزن سبک و طراحی ساده، ظاهری خاص و شیک دارد. این ساعت در دو مدل ۴۲ (Elegant Edition) و ۴۶ (Active Edition) میلی‌متری عرضه شده است. معماری خاص چیپست و توان ناچیز مصرفی، باعث شده هواوی واچ GT2 شارژدهی طولانی داشته باشد.

دستیار ورزشی با شارژدهی طولانی مدت

مدل‌های Active، Sport و Classic با یک بار شارژ تا ۲ هفته و مدل Elegant Edition تا یک هفته قابل استفاده خواهند بود. فناوری TruSeen 3.0 با الگوریتم‌های خودآموز و سنسورهای اختصاصی هوآوی، روشی دقیق‌تر و بهینه‌تر برای اندازه‌گیری بی‌درنگ ضربان قلب را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همچنین جهت ارتقای سطح ورزشی ورزشکاران، هواوی واچ GT2 می‌تواند به کاربران برنامه‌های تمرینی از سطح پایه تا حرفه‌ای، در زمینه دو و میدانی و حتی شنا ارائه کند.

مدیریت استرس خود را به دست بگیرید

فناوری TruRelax هوآوی طوری طراحی شده تا استرس کاربر را در لحظه بسنجد و آن را گزارش کند. TruRelax با نظارت بر ضربان قلب، مقایسه آن با فعالیت فیزیکی و تحلیل تغییرات ضربان قلب، سطح استرس کاربر را تشخیص می‌دهد. در این مرحله، ساعت با ارائه راهکارها و تکنیک‌هایی به طرز محسوسی سطح استرس کاربر را کم می‌کند.

هواوی فری بادز ۳

منحصر به فرد و کاربردی

طراحی زیبا و خاص ایربادهای جدید هوآوی باعث شده، تماشای آن حتی از شنیدن صدای آن‌ها نیز لذت‌بخش‌تر باشد. کیس دستگاه، طراحی دایره‌ای شکل با لبه‌های منحنی دارد تا حمل آن در کیف، جیب و حتی دست، راحت باشد.

انقلابی در چیپست: بازتعریف ارتباط بلوتوث

چیپست Kirin A1 باعث شده هواوی فری بادز ۳ از رقبای خود متمایز باشد. این ایرباد با تکیه بر این چیپست نخستین دستگاه مجهز به BT 5.1 و BLE 5.1 است. استفاده از این چیپست همچنین امکان استفاده از فناوری‌هایی نظیر ULTRA HD Bluetooth و Dual Channel Synchronized Technology را فراهم کرده است.

تجربه شنیداری بی‌همتا با سیستم حذف نویز فعال هوآوی

سیستم نویز کنسلینگ فعال هوآوی با عملکردی دقیق صداهای محیطی را به صورت لحظه‌ای حذف می‌کند. به این ترتیب فرقی نمی‌کند کاربر در محیط شلوغ ایستگاه مترو باشد یا رستورانی پر سر و صدا؛ با هواوی فری بادز ۳ می‌تواند بدون توجه به صدای محیط به صدای مطلوب خود گوش کند. همچنین HUAWEI FreeBuds 3 به دلیل استفاده از چیپست Kirin A1 ضمن تشخیص صداهای محیط و حذف آن‌ها هنگام مکالمه، کیفیت و حجم صدای کاربر را به طرز محسوسی بهبود می‌دهد.

کنترل با فرمان لمسی

فرمان‌های لمسی هواوی فری بادز ۳ بسیار ساده و ابتدایی هستند و کاربر به سرعت به آن‌ها عادت می‌کند. زدن دو ضربه روی گوشی سمت راست پخش موسیقی را آغاز یا موسیقی را عوض می‌کند. انجام همین عمل روی گوشی سمت چپ سیستم نویز کنسلینگ را فعال یا غیرفعال می‌کند. پخش موسیقی با درآوردن گوشی متوقف و با قراردادن مجدد آن در گوش آغاز می‌شود.

شارژ هوشمند

هواوی فری بادز ۳ علاوه بر امکان شارژ از طریق درگاه USB Type-C موجود روی کیس ایربادها، به صورت بی‌سیم نیز شارژ می‌شود. به این ترتیب علاوه بر امکان شارژ از طریق شارژرهای بی‌سیم، می‌توان آن را از طریق فناوری Reverse Charging (شارژ معکوس) حاضر در اسمارت‌فون‌های هوآوی نیز شارژ کرد.

هواوی Freelance

هنگام اتصال هواوی Freelance از طریق کابل USB Type-C یکپارچه به دستگاه هوشمند مجهز به EMUI 9.1 یا بالاتر، مراحل اتصال بلوتوث بدون نیاز به کار دیگری، به طور خودکار انجام می‌شود. درایورهای ۹.۲ میلی‌متری دینامیکی محدوده صدایی وسیع‌تری را پخش می‌کنند. پرده بسیار نازک TPU و محفظه تیتانیومی مجموعه نیز صدای باس و تریبل دلپذیر را شبیه‌سازی می‌کنند.

شارژدهی بالا

کاربران می‌توانند هواوی Freelance را از طریق کابل USB Type-C به طور یکپارچه با محصول شارژ کنند. باتری لیتیومی این محصول به سرعت شارژ می‌شود و تنها با ۵ دقیقه شارژ، ۴ ساعت موسیقی پخش می‌کند. یک بار شارژ کامل نیز برای ۱۸ ساعت پخش موسیقی یا ۱۲ روز استندبای کافی است.

جزئیات شگفت‌انگیز

آهن‌ربای هوشمند هواوی Freelance قادر است وصل شدن و جدا شدن هدفون‌ها را تشخیص دهد و در راستای ذخیره انرژی، به صورت هوشمند ارتباط دستگاه را قطع یا وصل کند. ایرفون FreeLace هوآوی دارای گواهی IPX5 است. یعنی می‌توان بدون نگرانی در فعالیت‌های وزرشی سنگین که باعث تعریق می‌شود یا حتی مناطق مرطوب و هوای بارانی از آن استفاده کرد. توجه به جزئیاتی مانند زاویه ۲۸ درجه‌ای ایرفون‌ها، تعریف چندوظیفگی برای دکمه‌ها، تقارن در طراحی و… این محصول را از رقبا متمایز کرده است.

هواوی میت‌بوک ۱۳

اولترابوک میت‌بوک ۱۳ به یک نمایشگر اختصاصی HUAWEI Full View مجهز شده که نسبت آن به بدنه ۸۸ درصد و با حاشیه ۴.۴ میلی متر است. این الترابوک دارای یک نمایشگر تمام لمسی با دقت بسیار بالاست تا به هر لمس کاربر واکنش مناسب نشان دهد. یک پوشش ضد اثر انگشت بر روی این مانیتور قرار گرفته و نمایشگر ۱۴۴۰×۲۱۶۰ پیکسلی را پاکیزه نگاه خواهد داشت.

جذاب و سبک

اولترابوک میت‌بوک ۱۳ بسیار سبک و در عین حال مقاوم طراحی شده و به راحتی حمل می‌شود. قاب ۱۴.۹ میلی‌متری آن، با الماس برش خورده و به دقت طراحی شده است تا ظاهری فوق مدرن و جذاب را به نمایش بگذارد.

پردازش سریع

با وجود بدنه بسیار باریک، این نوت بوک (در بالاترین پیکربندی خود) از کارت گرافیک NVIDIA GeForce MX250 به همراه ۲ گیگابایت حافظه GDDR5 استفاده می‌کند. این پردازنده گرافیکی پردازش‌های تصویری و ویرایش ویدیو را ۳.۵ برابر سریع‌تر از پردازنده گرافیکی مجتمع انجام داده و با توان حرارتی تنها ۲۵ وات، می‌تواند بازی و پردازش‌های گرافیکی را بدون مشکل و به بهترین شکل انجام دهد. سرعت و قدرت به صورت مشترک در HUAWEI MateBook 13 ترکیب شده‌اند. عملکرد پردازنده نسل هشتمی Intel Core i7 8565U تا ۴۰ درصد سریع‌تر از نسل قبلی خود با مصرف توان مشابه، است.

از الترابوک خود بیشتر لذت ببرید

باتری ۴۲ وات‌ساعتی که برای میت‌بوک ۱۳ در نظر گرفته شده، دستگاه را برای مدت طولانی‌تری در اختیار کاربر قرار خواهد داد. HUAWEI MateBook 13 با گرافیک مجتمع می‌تواند تا ۱۰ ساعت به شکل پیوسته به پخش فیلم‌های ۱۰۸۰p بپردازد و با استفاده از کارت گرافیک مستقل، این زمان به ۹.۶ ساعت می‌رسد.

دفع حرارت سریع

با تکیه بر فن‌های Shark Fin 2.0 که به صورت اختصاصی توسط هوآوی طراحی و تولید شده‌اند، گرما سریع‌تر از حالت عادی خارج خواهد شد. سرعت این فن‌ها ۲۵ درصد بیشتر از فن‌های عادی است و همچنین نویز صوتی تولید شده آنها به مراتب کمتر است. این فناوری جدید تضمین می‌کند که حتی در سنگین‌ترین شرایط کاری نیز پردازش و جریان کار روان و بدون مشکل باشد.

نمایشگر چند وظیفه‌ای

هواوی میت‌بوک ۱۳ و گوشی موبایل می‌توانند بدون اتصال به اینترنت، با یکدیگر مرتبط و به یک دستگاه واحد تبدیل شوند. در این حالت صفحه نمایش موبایل در لپ تاپ قابل مشاهده است و به کاربر این امکان را می‌دهد که پوشه‌ها را با حرکت ماوس جا به جا و همزمان با پیام‌رسان‌های خود کار کند.

شارژ سریع در هر مکان و هر زمان

این اولترابوک با یک سیستم Quick Charge حرفه‌ای و بسیار سریع همراه است. این شارژر می‌تواند تنها با ۱۵ دقیقه شارژ کردن لپ‌تاپ، ۲.۵ ساعت کار مداوم را تضمین کند. این شارژر بسیار کوچک است و به سادگی در جیب هم جای می‌گیرد.

مراقبت از چشمان کاربر

صفحه نمایش میت‌بوک ۱۳ می‌تواند تا ۳۰ درصد از نورهای آبی مزاحم را که به مرور زمان باعث خستگی و آسیب به چشم می‌شود را فیلتر کند. با انتخاب گزینه Eye Comfort Mode می‌توان به صورت خودکار از تعادل رنگ‌ها، برای حفاظت از شبکیه چشم استفاده کرد. همچنین می‌تواند در سناریوهایی مانند بازی و نرم افزارهای دیگر، بهترین تصویر را ارسال کند.

هواوی میت‌بوک ایکس پرو

کیفیت ساخت میت‌بوک ایکس پرو مانند گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت علاوه بر زیبایی، حسی پریمیوم در طراحی و استحکام مثال زدنی دارد. هواوی میت ایکس پرو اولین لپ تاپ دنیا با مانیتور FullView است. هوآوی موفق شده از این فناوری در تولید صفحه نمایش این لپ‌تاپ استفاده کند. اندازه این صفحه نمایش ۱۳ اینچ و رزولوشن آن ۳۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل در صفحه است که برای لپ تاپی در این حد و اندازه عدد مناسبی است. هوآوی برای این لپ‌تاپ نمایش‌گر لمسی را در نظر گرفته و حساسیت لمسی آن نیز قابل قبول است.

طراحی مینیمال

میت‌بوک ایکس پرو دو پورت USB-C دارد که یکی از آنها برای شارژ لپ تاپ هم به کار می‌رود. به علاوه یک پورت USB 3.0 با سایز اصلی هم در این لپ تاپ پیش بینی شده است. در کنار این پورت‌ها تنها یک جک هدفون ۳.۵ میلی متری قرار گرفته تا طراحی مینیمال این لپ تاپ با پورت‌های زیاد لطمه نخورد.

قدرت پردازش بالا

هوآوی در این لپ تاپ از نسل هشتم پردازنده های اینتل بهره برده است. پردازنده این لپ تاپ در سری Core i7 با سرعت پردازشی ۱.۸ گیگاهرتز به همراه ۱۶ گیگابایت رم، باعث شده قدرت پردازش مناسبی حتی برای کارهای گرافیکی داشته باشد. پردازنده گرافیکی این لپ تاپ ساخت Nvidia در سری MX250 GEFORCE بوده که توانی بیش از توان پردازش کارهای عادی روزانه در اختیار میت‌بوک ایکس پرو می‌گذارد.

منبع متن: digikala