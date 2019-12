روز گذشته شرکت هواوی اعلام کرد که گوشی‌های هواوی P40 در ماه مارس (اوایل فروردین) معرفی خواهند شد. حالا به لطف اکانت توییتری OnLeaks نخستین تصاویر رندر گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو منتشر شده است.

به دلیل فقدان اطلاعات کافی، این تصاویر جزییات زیادی را نشان نمی‌دهند ولی می‌توانیم کلیت طراحی این دو گوشی را مشاهده کنیم. یکی از ویژگی‌هایی که توجه را جلب می‌کند، تعبیه ماژول دوربین مستطیل شکل در سمت چپ بخش فوقانی است که در رندرهای گلکسی اس ۱۱ هم چنین مشخصه‌ای دیده می‌شود.

دو تصویر زیر، رندرهای مربوط به هواوی P40 هستند. بر اساس این تصاویر، این گوشی از نمایشگر تخت بهره می‌برد و گفته می‌شود در پنل پشتی آن ۴ دوربین تعبیه شده که البته هنوز این موضوع تایید نشده است.





در این میان باید به رندر مدل پرو اشاره کنیم که در ادامه می‌توانید دو تصویر از زوایای مختلف رندر این گوشی را مشاهده کنید. نکته‌ای که تا حد زیادی توجه را جلب می‌کند، خمیده بودن نمایشگر در هر چهار جهت است. از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به وجود حفره نمایشگر اشاره کنیم که البته در این زمینه هم هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است. در ضمن طبق اعلام منبعی که این تصاویر منتشر کرده، این گوشی‌ها از دوربین سلفی پاپ‌آپ بهره نمی‌برند. علاوه بر موارد ذکر شده، باید بگوییم که برای مدل پرو می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از حداکثر ۵ دوربین اصلی را داشته باشیم.





در نهایت باید فقدان جک هدفون در بدنه هر دو گوشی اشاره کنیم. البته P30 پرو فاقد این مشخصه بود ولی هواوی P30 از جک هدفون بهره می‌برد که ظاهرا جانشین آن بدون این ویژگی روانه‌ی بازار می‌شود.

