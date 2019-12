در سال ۲۰۲۰ چه گوشی‌های مهمی روانه‌ی بازار می‌شوند و چه ویژگی‌هایی را به ارمغان می‌آورند؟ با توجه به شایعات و گزارش‌های منتشر شده، در این مطلب به بهترین گوشی های ۲۰۲۰ یا به عبارتی برخی از مهم‌ترین گوشی‌های این سال می‌پردازیم.

ما همین حالا هم از برخی ترندهای مهم سال ۲۰۲۰ خبر داریم؛ اینترنت ۵G روانه‌ی گوشی‌های بیشتری می‌شود و در کنار آن باید انتظار افزایش ظرفیت باتری، بهبود سرعت و کیفیت عکاسی موبایل را هم داشته باشیم. در ضمن، ۲۰۲۰ سال بسیار مهمی برای گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۹ برخی از شرکت‌ها اولین نسل گوشی تاشو خود را عرضه کردند و باید ببینیم در سال آینده می‌توانند همه‌گیرتر شوند یا نه.

از دیگر انتظارات می‌توانیم به ادامه جنگ علیه بریدگی نمایشگر اشاره کنیم زیرا در سال ۲۰۲۰ شاهد اولین گوشی‌های مجهز به دوربین زیر نمایشگر خواهیم بود. در هر صورت در ادامه به برخی از بهترین گوشی هایی که در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شوند، نگاهی می‌اندازیم. لازم به ذکر است در این مقاله سایت Phone Arena به گوشی‌هایی اشاره شده که به‌صورت گسترده در بازار کشورهای مختلف عرضه می‌شوند؛ به همین خاطر گوشی‌های شرکت‌های نوآوری مانند اوپو و ویوو در این فهرست حضور ندارند.

نیمه اول سال ۲۰۲۰

گوشی‌های گلکسی اس ۱۱

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ (۲۹ بهمن ۱۳۹۸)

به غیر از پشتیبانی خانواده گلکسی اس ۱۱ از اینترنت ۵G، باید به تعبیه‌ی باتری‌های بسیار بزرگ‌تر و در ضمن وجود ماژول دوربین غول‌پیکر در پنل پشتی آن‌ها اشاره کنیم که این دوربین‌ها قرار است حرف زیادی برای گفتن داشته باشند. گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ را از همین حالا با خیال راحت می‌توان در بین بهترین گوشی های ۲۰۲۰ قرار داد.

با توجه به خبرها و رندرهای منتشر شده، کاملا مشخص است که سامسونگ برای این خانواده تا حد زیادی روی دوربین متمرکز شده و بعد از چند سال استفاده از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، قرار است از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی در گلکسی اس ۱۱ استفاده شود. این سنسور بسیار بزرگ‌تر به لطف فناوری جدید ترکیب ۹ پیکسل مجاور به‌عنوان سنسور ۱۲ مگاپیکسلی انجام وظیفه خواهد کرد که بدون شک کیفیت بسیار بهتری به ارمغان می‌آورد. از دیگر ویژگی‌های دوربین می‌توانیم به تعبیه دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری و احتمال قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۸K اشاره کنیم.

گلکسی اس ۱۱ پلاس:

بزرگ‌ترین گوشی در خانواده

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

دوربین پنج‌گانه

گلکسی اس ۱۱:

قرارگیری اندازه بدنه بین دو عضو دیگر

دوربین پنج‌گانه

گلکسی اس ۱۱ ای:

اندازه جمع‌وجور و نمایشگر کوچک‌تر

شمار کمتر دوربین‌های اصلی

گلکسی فولد ۲

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ (۲۹ بهمن ۱۳۹۸)

گوشی‌های تاشو بعد از حاشیه‌هایی که در سال ۲۰۱۹ داشتند، در سال آینده باید بتوانند نظر بخش بیشتری از کاربران را جلب کنند. نسل اول گلکسی فولد بعد از اینکه به دلایل مختلف در دست کارشناسان از کار افتاد، به ناچار تاریخ عرضه آن چندین ماه به تعویق افتاد و با توجه به قیمت ۲۰۰۰ دلاری آن، مطمئنا سامسونگ این گوشی را برای عموم کاربران عرضه نکرده بود.

در سال ۲۰۲۰، انتظار می‌رود سامسونگ حداقل از یک گوشی تاشو جدید رونمایی کند که ظاهرا از طراحی جدیدی هم بهره می‌برد. طراحی نهایی آن هرچه که باشد، این گوشی بدون شک محصول هیجان‌انگیزی خواهد بود و امیدواریم سامسونگ آن را با قیمتی عرضه کند که کاربران بیشتری بتوانند گوشی تاشو موردنظر را خریداری کنند.

در حال حاضر جزییات زیادی در مورد این گوشی مطرح نشده و مثلا می‌توانیم به احتمال طراحی عمودی آن مانند گوشی جدید موتو ریزر شرکت موتورولا اشاره کنیم. علاوه بر این گفته می‌شود این گوشی تقریبا همزمان با خانواده گلکسی اس ۱۱ معرفی می‌شود و از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی هم بهره می‌برد.

آیفون ۹

تاریخ احتمالی معرفی: مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸ یا فروردین ۱۳۹۹)

آیفون SE را به خاطر دارید؟ حالا بر اساس گزارش‌های مختلف، اپل بعد از چند سال قصد دارد یک گوشی مقرون به صرفه دیگری را روانه‌ی بازار کند که احتمالا با عنوان آیفون ۹ به دست مشتریان خواهد رسید. از جمله اطلاعاتی که از این گوشی داریم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

شباهت ظاهری با آیفون ۸

بهره‌گیری از نمایشگر LCD

استفاده از دکمه هوم فیزیکی مجهز به تاچ آی‌دی

تراشه A13 Bionic

قیمت حدودا ۳۵۰ دلاری

با توجه به ویژگی‌های ذکر شده و البته قیمت حدودا ۳۵۰ دلاری، این گوشی مطمئنا یکی از بهترین گوشی های ۲۰۲۰ خواهد بود که با قیمت مناسب موردتوجه میلیون‌ها کاربر علاقه‌مند به محصولات اپل قرار می‌گیرد.

هواوی P40 پرو

تاریخ احتمالی معرفی: ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)

گوشی‌های سری P شرکت هواوی همواره از لحاظ عکاسی ویژگی‌های هیجان‌انگیزی به ارمغان می‌آورند در مورد هواوی P40 پرو هم می‌توانیم چنین انتظاری را داشته باشیم. دو سال قبل، هواوی P20 پرو با قابلیت حالت شب معرفی شد که دیگر شرکت‌ها هم به اهمیت این تکنولوژی پی بردند و این مشخصه به تقریبا تمام گوشی‌های جدید راه پیدا کرد. سال گذشته، هواوی P30 پرو با امکان ثبت عکس‌های باکیفیت در محیط‌های بسیار کم‌نور سروصدای زیادی راه انداخت و دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری هم مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت.

انتظار می‌رود دوربین P40 پرو هم در این حوزه‌ها یعنی زوم، عکاسی شب و ثبت جزییات حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. علاوه بر این، نباید قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از فناوری ۵G، سرعت بهتر، حافظه داخلی بیشتر و باتری بزرگ‌تر را از قلم بیندازیم.

موتو ریزر

تاریخ عرضه: ژانویه ۲۰۲۰ (دی یا بهمن ۱۳۹۸)

اگرچه این گوشی مدتی قبل رسما معرفی شد، ولی در هر صورت از آنجایی که در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار می‌شود، در این فهرست قرار گرفته است. در همین حین باید خاطرنشان کنیم این نوع مکانیزم عمودی یادآور گوشی‌های تاشو نوستالژیک است. علاوه بر این باید به چین خوردگی در بخش میانی نمایشگر هم اشاره کنیم که تا حد زیادی نامرئی است و دو بخش گوشی به طور کامل روی یکدیگر قرار می‌گیرند و به همین خاطر اشیاء خارجی نمی‌توانند به میان آن‌ها نفوذ کنند.

البته برای گوشی هوشمندی که از لحاظ تراشه حرف زیادی برای گفتن ندارد، ۱۵۰۰ دلار مبلغ بسیار زیادی است ولی در هر صورت گوشی‌های تاشو تکنولوژی تازه‌نفسی هستند و تا اطلاع ثانوی با قیمت بالایی روانه‌ی بازار می‌شوند.

وان‌پلاس ۸

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۲ مه ۲۰۲۰ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)

شرکت وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ هم از نسل جدید پرچم‌دار مقرون به صرفه خود رونمایی می‌کند. از آنجایی که هنوز چندین ماه تا تاریخ معرفی وان‌پلاس ۸ فاصله داریم با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم در مورد ویژگی‌های سخت‌افزاری آن اظهارنظر کنیم. در این میان، رندرهایی از این گوشی منتشر شده که حفره نمایشگر و ماژول مستطیل شکل حاوی دوربین چندگانه را نشان می‌دهند.

اگرچه گوشی‌های وان‌پلاس در زمینه‌ی سرعت و عملکرد حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی این شرکت در زمینه‌ی دوربین هنوز نتوانسته به رقیب قدری برای پرچم‌داران مهم تبدیل شود و امیدواریم بالاخره وان‌پلاس ۸ از چنین دوربین قدرتمندی بهره ببرد.

ال‌جی G9

تاریخ احتمالی معرفی: فوریه ۲۰۲۰ (بهمن یا اسفند ۱۳۹۸)

بخش موبایل ال‌جی طی چند سال گذشته روند نزولی داشته و در سال ۲۰۱۹ هم ال‌جی با معرفی قابلیت‌هایی مانند تشخیص الگوی رگ‌های کف دست و تشخیص حرکت دست تلاش کرد توجه زیادی را جلب کند. اما در نهایت این قابلیت‌های گوشی ال‌جی G8 در بهترین حالت مشخصه‌های پر زرق‌وبرق بودند که کمتر کسی به آن‌ها توجه نشان داد. با توجه به این وضعیت، ال‌جی G9 اهمیت زیادی برای این شرکت دارد.

اگرچه ال‌جی چند سال قبل برای نخستین بار از دوربین اولترا واید استفاده کرد، ولی حالا حتی گوشی‌های ارزان‌قیمت هم از این مشخصه بهره می‌برند. در این میان، ال‌جی G9 باید بتواند وضعیت عمر باتری خود را نسبت به نسل قبلی تا حد زیادی بهبود ببخشد. این کمپانی پیش از این گوشی ۵G روانه‌ی بازار کرده و به همین خاطر به احتمال زیاد G9 هم از این مشخصه پشتیبانی می‌کند. در نهایت باید ببینیم آیا G9 می‌تواند بخش موبایل ال‌جی را دوباره بر سر زبان‌ها بیندازد یا نه.

سونی اکسپریا ۲ (۲۰۲۰)

تاریخ احتمالی معرفی: فوریه ۲۰۲۰ (بهمن یا اسفند ۱۳۹۸)

سونی اکسپریا ۲ (نام آن هنوز تایید نشده) جدیدترین پرچم‌دار شرکت سونی است که در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد. به‌عنوان یک پرچم‌دار حقیقی، این گوشی باید از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره ببرد و سونی باید برای دوربین آن امکانات قابل توجهی ارائه کند تا بتواند با دوربین گوشی‌های شرکت‌هایی مانند اپل، سامسونگ و گوگل رقابت کند. با وجود اینکه بسیاری از بهترین دوربین گوشی‌های هوشمند از سنسورهای سونی بهره می‌برند، ولی گوشی‌های این شرکت در چند سال اخیر در این زمینه حرف چندانی برای گفتن نداشته‌اند.

با توجه به زبان طراحی نسل جدید گوشی‌های این شرکت، در مورد اکسپریا ۲ هم انتظار می‌رود از نمایشگری با نسبت تصویر ۲۱:۹ بهره ببرد. هرچند گوشی‌های سونی مدت‌هاست که دیگر مورد توجه گسترده‌ای قرار نمی‌گیرند، ولی این شرکت همچنان با امیدواری زیاد به ساخت آن‌ها ادامه می‌دهد.

شیائومی می ۱۰

تاریخ احتمالی معرفی: فوریه ۲۰۲۰ (بهمن یا اسفند ۱۳۹۸)

شرکت شیائومی به ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه باکیفیت شهرت دارد و در سال ۲۰۲۰ هم قصد دارد بسیاری از گوشی‌های خود را با پشتیبانی از فناوری ۵G روانه‌ی بازار کند. در این میان شیائومی می ۱۰ یکی از بهترین گوشی های ۲۰۲۰ خواهد بود که مطابق انتظار با قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به دیگر پرچم‌داران گران‌قیمت عرضه می‌شود.

شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که برای گوشی‌های خود توجه زیادی به دوربین نشان می‌دهد و پرچم‌داران این شرکت معمولا از دوربین‌های همه‌فن‌حریفی بهره می‌برند. مطابق روند همیشگی شیائومی، گوشی می ۱۰ به احتمال زیاد با قیمت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود و در نهایت می‌تواند در سرتاسر جهان مورد توجه میلیون‌ها کاربر قرار بگیرد.

نیمه دوم ۲۰۲۰

گوشی‌های آیفون ۱۲

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۰ شهریور ۱۳۹۹)

اول از همه باید بگوییم که آیفون‌های ۲۰۲۰ برای نخستین بار قرار است از فناوری ۵G پشتیبانی کنند. علاوه بر این طراحی کلی فریم‌های فلزی این گوشی‌ها مشابه آیفون ۴ خواهد بود که این یعنی به جای لبه‌های خمیده، با لبه‌های تخت روبرو خواهیم شد. بعد از ارائه‌ی حالت شب و دوربین اولترا واید در سال ۲۰۱۹، در سال آینده برای مدل پرو می‌توانیم انتظار تعبیه دوربین چهارم را داشته باشیم که امکانات بیشتری در زمینه‌ی واقعیت افزوده به ارمغان می‌آورد.

در ادامه با توجه به گزارش‌های مطرح شده از جانب سه منبع معتبر، به‌صورت خلاصه به برخی ویژگی‌های احتمالی خانواده آیفون ۱۲ نگاهی می‌اندازیم که البته با توجه به نامشخص بودن نام مدل‌های مختلف، در این جدول شاهد نام‌های تکراری هستیم.

مینگ-چی کو شرکت جی‌پی مورگان شرکت Rosenblatt Securities آیفون ۱۲ با نمایشگر اولد ۵.۴ اینچی و دوربین دوگانه آیفون ۱۲ با نمایشگر اولد ۵.۴ اینچی و دوربین دوگانه آیفون ۱۲ با نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD آیفون ۱۲ با نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی و دوربین دوگانه آیفون ۱۲ با نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی و دوربین دوگانه آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر اولد ۵.۴ اینچی و ارائه مدل‌های ۴G و ۵G آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی و دوربین سه‌گانه آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی و دوربین سه‌گانه به همراه سنسور ToF آیفون ۱۲ پرو با نمایشگر اولد ۶.۱ اینچی و ارائه مدل‌های ۴G و ۵G آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر اولد ۶.۷ اینچی و دوربین سه‌گانه آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر اولد ۶.۷ اینچی و دوربین سه‌گانه به همراه سنسور ToF آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر اولد ۶.۷ اینچی و پشتیبانی از ۵G

گوشی‌های گلکسی نوت ۱۱

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ (۲۲ مرداد ۱۳۹۹)

گلکسی نوت ۱۰ علاوه بر اینکه از طراحی جذابی بهره می‌برد، گوشی بسیار قدرتمندی هم محسوب می‌شود. گوشی‌های گلکسی نوت ۱۱ علاوه بر رقابت برای راه‌یابی به جدول بهترین گوشی های ۲۰۲۰ برای پر کردن جای پای نسل قبلی هم کار سختی در پیش دارند. علاوه بر ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی از فناوری ۵G و به تبع آن بهره‌گیری از باتری بزرگ‌تر، قلم S Pen هم باید ویژگی‌های جذاب‌تری به ارمغان بیاورد. در ضمن دوربین نوت ۱۱ باید از ویژگی‌های جذاب‌تری نسبت به دوربین گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ بهره ببرد.

گوشی‌های پیکسل ۵

تاریخ احتمالی معرفی: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۳ مهر ۱۳۹۹)

پیکسل ۴ به دلیل داشتن برخی ضعف‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و گوگل با عرضه پیکسل ۵ بالاخره باید یک پرچم‌دار جذاب همه‌فن‌حریف را روانه‌ی بازار کند. مهم‌ترین مشکل پیکسل ۴ موضوع عمر باتری بسیار ضعیف آن است که اصلا حرفی برای گفتن ندارد. در این میان گوگل به‌شدت بر روی جذابیت سیستم راداری آن مانور داد که ویژگی چندان مفیدی محسوب نمی‌شود.

به همین خاطر گوگل در ادامه دو راه دارد؛ یک اینکه شکست را بپذیرد و پیکسل ۵ را با طراحی جدید و بدون سیستم راداری عرضه کند. راه دوم هم این است که سیستم مذکور را بهبود ببخشد و قابلیت‌های مفیدتری برای آن ارائه کند. در هر صورت در بازار شلوغ گوشی‌های هوشمند، قرارگیری در بین بهترین گوشی های ۲۰۲۰ به‌هیچ‌عنوان کار راحتی به حساب نمی‌آید.

هواوی میت ۴۰ پرو

تاریخ احتمالی معرفی: سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور یا مهر ۱۳۹۹)

مانند همیشه، در اواخر ۲۰۲۰ شرکت هواوی از میت ۴۰ پرو رونمایی خواهد کرد که برخلاف سری P، تمرکز این خانواده بر ارائه‌ی ویژگی‌های جذاب در حوزه‌های مختلف است و لزوماً بر قابلیت‌های دوربین متمرکز نیستند. علاوه بر بهبود پشتیبانی از اینترنت ۵G و افزایش عمر باتری و احتمالا ارائه‌ی سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی، می‌توانیم ویژگی‌های نوآورانه‌ی دیگری از این گوشی انتظار داشته باشیم.

روی هم رفته، هواوی با معرفی گوشی‌های سری P تلاش می‌کند ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی در زمینه‌ی عکاسی به ارمغان بیاورد و گوشی‌های سری میت علاوه بر دوربین‌های قدرتمند، معمولا در زمینه‌ی عملکرد و دیگر ویژگی‌ها توجه زیادی را جلب می‌کنند.

وان‌پلاس ۸T

تاریخ احتمالی معرفی: اواخر سپتامبر ۲۰۲۰ (اوایل مهر ۱۳۹۹)

وان‌پلاس هر ساله بعد از ارائه‌ی نسل جدید پرچم‌دار خود، چندین ماه بعد نسخه بهبود یافته آن را هم عرضه می‌کند که معمولاً از پسوند T بهره می‌برند. اما این شرکت، اخیرا از عرضه فقط یک پرچم‌دار فاصله گرفته و به عرضه مدل پرو و معمولی روی آورده است. با توجه به رویکرد این شرکت، مدل پرو این گوشی احتمالا با قیمت حدودا ۷۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود و کاربران برای خرید مدل معمولی وان‌پلاس ۸T به احتمال زیاد باید مبلغ حدودا ۶۰۰ دلار را بپردازند.

در چند سال اخیر شرکت وان‌پلاس با قیمت‌گذاری مناسب برای گوشی‌های قدرتمند توانسته کاربران زیادی را جذب کند و باید ببینیم در سال ۲۰۲۰ این شرکت می‌تواند به این روند موفقیت ادامه بدهد یا نه.

ایسوس Rog Phone III

تاریخ احتمالی معرفی: ژوئیه تا آگوست ۲۰۲۰ (تیر تا مرداد ۱۳۹۹)

نسل دوم گوشی گیمینگ ایسوس Rog Phone توجهات زیادی را جلب کرد و به همین خاطر انتظار می‌رود نسل سوم این گوشی کیفیت نمایشگر ۱۲۰ هرتز خود را بهبود ببخشد و در ضمن لوازم جانبی جذاب‌تری برای گیمرها ارائه کند. از دیگر ویژگی‌های مورد انتظار، می‌توانیم به افزایش ظرفیت باتری و بهبود سیستم خنک‌کننده اشاره کنیم. همچنین امیدواریم ایسوس کیفیت دوربین‌های این گوشی را تا حد زیادی ارتقا بدهد.

منبع متن: digikala