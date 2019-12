تصاویر واقعی منتسب به جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ فاش شد

سامسونگ مدتی قبل طی کنفرانس توسعه‌دهندگان به طراحی احتمالی نسل بعدی گلکسی فولد اشاره کرد که از مکانیزم عمودی بهره می‌برد. حالا بعد از معرفی گوشی تاشو موتورولا ریزر که مبتنی بر چنین شکل و شمایلی است، ظاهرا سامسونگ هم به‌زودی از چنین گوشی تاشویی رونمایی می‌کند. روز گذشته تصاویر واقعی منتسب به جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ در شبکه اجتماعی چینی Weibo منتشر شده که این گوشی را از زوایای مختلفی نشان می‌دهد.

در مورد صحت و سقم این تصاویر فعلا نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. زیرا شاید این گجت صرفا یک مدل اولیه است یا اینکه محصول جعلی باکیفیتی محسوب می‌شود. در هر صورت خبرگزاری بلومبرگ مدتی قبل گزارشی منتشر کرد که در آن آمده سامسونگ قصد دارد چند گوشی تاشو جدید روانه‌ی بازار کند که حداقل یکی از آن‌ها مبتنی بر طراحی عمودی خواهد بود.

طبق تصاویر منتشر شده از نسل جدید گلکسی فولد، شاهد بهره‌گیری از دوربین دوگانه در پنل پشتی و نمایشگر حفره‌دار هستیم که این حفره در مرکز بخش فوقانی تعبیه شده است. در بخش بیرونی هم یک نمایشگر بسیار کوچک توجه را جلب می‌کند که زمان را نمایش می‌دهد. در این میان باید به یک گزارش دیگر خبرگزاری بلومبرگ هم اشاره کنیم که طبق آن، این گوشی تاشو از همان دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی اس ۱۱ و دوربین پریسکوپی دارای قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد. اگر این گزارش صحت داشته باشد و این تصاویر هم جعلی نباشند، به‌نظر می‌رسد برای زوم بین ۱ تا ۵ برابر از زوم دیجیتالی استفاده خواهد شد.

روزنامه کره‌ای Korea Herald با انتشار گزارشی جدید و با استناد به صحبت‌های تحلیلگران اعلام کرده که انتظار می‌رود نسل دوم گلکسی فولد با قیمتی حدود ۸۵۰ دلار روانه‌ی بازار شود که کمتر از نصف قیمت ۱۹۸۰ دلاری گلکسی فولد محسوب می‌شود. در همین زمینه باید به گوشی تاشو موتو ریزر اشاره کنیم که با وجود بهره‌گیری از تراشه میان‌رده، قرار است از ماه ژانویه با قیمت هنگفت ۱۵۰۰ دلاری در قفسه فروشگاه‌ها قرار بگیرد.

