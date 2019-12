چه اپل را دوست داشته باشید و چه از آن متنفر باشید، نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که تاثیر این شرکت و همچنین آیفون‌ بر صنعت گوشی‌های هوشمند بسیار زیاد است. از مثال‌های بارز این ادعای خود می‌توانیم به حذف جک ۳.۵ میلی‌متری محبوب و ایجاد بریدگی (ناچ) در بالای نمایشگر آیفون اشاره کنیم که به‌سرعت توسط سایر شرکت‌ها نیز الگوبرداری شد. حتی رقبایی مانند سامسونگ و هواوی که در ابتدا این تغییرات را مضحک می‌دانستند و تصمیمات اپل را اشتباه خطاب می‌کردند؛ در نهایت خود نیز چنین تغییراتی را در محصولات‌شان ایجاد کردند.

چند روز قبل اطلاعاتی درباره آیفون‌های سال ۲۰۲۱ (نسل پس از آیفون ۱۲) منتشر شد که ادعا می‌کرد این گوشی‌ها از درگاه لایتنینگ یا حتی USB-C استفاده نخواهند کرد. طرحی که در این گزارش به آن اشاره شده است، یک سیستم شارژ کاملا بی‌سیم برای آیفون را متصور شده است که در این‌صورت، آیفون به هیچ نوع درگاهی برای شارژ یا انتقال داده مجهز نخواهد شد.

البته پیش از این گزارش نیز شایعات دیگری درباره آیفون بدون پورت منتشر شده بود و حتی شرکت‌های چینی میزو و اوپو نمونه‌‌های اولیه چنین محصولی را به نمایش گذاشتند که البته تا به این لحظه هنوز به صورت رسمی معرفی نشده‌اند.

اما همان‌طور که ذکر کردیم، اقدامات اپل خیلی سریع به یک ترند جهانی تبدیل می‌شوند و اگر کوپرتینویی‌ها از آیفون بدون پورت رونمایی کنند؛ قطعا سایر شرکت‌ها هم یکی پس از دیگری گوشی‌های هوشمند بدون پورت خود را راهی بازار خواهند کرد.

چرا اپل باید پورت شارژ آیفون را حذف کند؟

وسواس و دقت اپل در طراحی یکپارچه بدنه محصولاتش بر کسی پوشیده نیست، اما این دلیلی منطقی برای حذف پورت شارژ به نظر نمی‌رسد. اگر به صحبت‌های گذشته کوپرتینویی‌ها رجوع کنیم، اپل شرکتی است که به آینده بی‌سیم اعتقاد دارد. حذف پورت و اتصالات مربوط به شارژ دستگاه نیز می‌تواند گام دیگری برای تحقق این رویا باشد که نه تنها این شرکت، بلکه صنعت گوشی‌های هوشمند را به سوی آینده‌ای عاری از اتصالات کابلی هدایت خواهد کرد.

از طرفی، ایده آیفون کاملا بی‌سیم کمپانی اپل که به هیچ درگاهی مجهز نباشد می‌تواند به افزایش مقاومت دستگاه منجر شود. با حذف درگاه شارژ، مقاوم نمودن دستگاه در مقابل نفوذ آب بسیار ساده‌تر خواهد شد و مشکل کابل‌ها و پورت‌های آسیب دیده به تاریخ خواهد پیوست.

مزیت دیگر این طرح نیز آن است که حذف پورت شارژ فضای بیشتری را در اختیار سازنده قرار می‌دهد که می‌تواند از آن برای قرار دادن باتری بزرگتر، دوربین‌های اضافی و یا آنتن‌های ۵G بهره بگیرد. اما اگر کاربران بیشترین اهمیت را برای کمپانی داشته باشند، باید سعی کند با حذف پورت لایتنینگ، یک جایگزین مناسب‌تر برای وظایف این درگاه پیدا کند تا کاربران نسبت به گذشته تجربه بهتری از شارژ گوشی، انتقال داده و اتصال لوازم جانبی مانند هدفون داشته باشند . البته اگر اپل یک جفت ایرپاد هم در جعبه گوشی‌های خود قرار دهد (آن‌گونه که در برخی شایعات ادعا شده است)، شاید کاربران استفاده از هدفون‌های مجهز به سیم را کنار بگذارند.

این شرکت برای انتقال داده نیز جایگزین مناسبی تدارک دیده است. یکپارچگی بین محصولات اپل به بهترین حالت خود رسیده است و استفاده از بستر ابری این شرکت بر روی هر یک از محصولاتش بسیار راحت و مناسب است. البته اپل باید به آن دسته از کاربران آیفون که از مک‌بوک یا آی‌مک استفاده نمی‌کنند نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد تا برای جابجایی فایل دچار مشکل نشوند.

شارژ بی‌سیم فناوری جدیدی نیست و سال‌هاست که شرکت‌های مختلف در محصولات خود از آن بهره می‌گیرند، اما هنوز یک مشکل عمده با تکنولوژی فعلی شارژ بی‌سیم وجود دارد که مورد انتقاد بسیاری از کاربران است. هنگامی که دستگاه به‌صورت بی‌سیم در حال شارژ است، استفاده از آن بسیار سخت‌تر از حالتی است که با استفاده از کابل شارژ می‌شود. اگرچه در هنگامی که گوشی روی پد شارژر بی‌سیم قرار دارد می‌توان با سوایپ کردن به اعلان‌ها و برخی بخش‌های گوشی دسترسی پیدا کرد، اما نمی‌توانیم گوشی را به‌ راحتی در دست بگیریم و بنابراین تا پایان عملیات شارژ تجربه کاربری کاملی نخواهیم داشت.

امیدواریم تا سال ۲۰۲۱ و زمان حذف پورت شارژ از آیفون، یا فناوری باتری‌های گوشی‌های هوشمند به حدی برسد که بتوان با یک‌بار شارژ تا یک روز به‌طور کامل از شارژ مجدد بی‌نیاز شد و یا تکنولوژی شارژ بی‌سیم متحول شود و بدون اتصال گوشی به پد و از فاصله دورتر نیز بتوان به‌صورت بی‌سیم آن را شارژ کرد. اما با توجه به تلاش‌هایی که تا به‌حال صورت گرفته است، بعید به نظر می‌رسد به این زودی شاهد معرفی چنین نسلی از شارژرهای بی‌سیم باشیم.

وجود یک درگاه نامرئی به‌جای حذف کامل درگاه شارژ

نبود پورت لایتنینگ برای اتصال کابل شارژر به آیفون به این معنا نیست که امکان وجود گزینه جایگزینی با عملکرد مشابه مطرح نیست. شاید به‌جای این پورت، از چند پین مخفی شده در فریم آیفون استفاده شود که یک شارژ مغناطیسی به آن متصل می‌شود و وظیفه شارژ باتری را انجام می‌دهد؛ مانند روشی که برای اتصال و شارژ اپل پنسل در آیپد پروهای این شرکت مشاهده کرده‌ایم. USB بی‌سیم نیز گزینه احتمالی دیگری است که تا‌به‌حال به وجود آن اشاره نشده بود.

درگاه مخفی راه‌حل دیگری است که بهترین‌های هر دو مورد بالا را در برمی‌گیرد: مزایای طراحی بدون پورت و عملکردهای یک اتصال سیمی که نیاز همه کاربران را برطرف خواهد کرد. در حال حاضر و حتی در سال ۲۰۲۱ نیز ممکن نیست بتوانیم برای همه کارها و نیازهای خود از اتصال بی‌سیم کمک بگیریم.

همچنین، قطعا اپل نیز تمایل ندارد با یک اقدام نسنجیده آن دسته از کاربران حرفه‌ای را که همواره مشوق و محرک این شرکت برای ارتقا برندش بوده‌اند، از خود برنجاند. بنابراین، باید یک جایگرین مناسب و حتی کاربردی‌تر برای درگاه لایتنینگ انتخاب کند.

موزیسین‌ها به یک ورودی بدون تاخیر نیاز دارند که اتصال بی‌سیم از ارائه آن عاجز است. عکاس‌ها به مکانی برای اتصال کارت‌خوان‌های SD خود نیاز دارند. پاوربانک‌ها هم ابزار دیگری هستند که کاربران حرفه‌ای و حتی عادی اغلب با خود به همراه دارند. همه این موارد به نوعی یک مانع مهم برای حذف لایتنینگ در زمان حال محسوب می‌شوند.

با این ‌حال، مهم نیست اپل در نهایت به چه راه‌حلی دست می‌یابد؛ صنعت گوشی‌های هوشمند باز هم از این شرکت پیروی خواهند کرد.

بار دیگر اثر دومینو…

به محض این‌که اپل فروش آیفون‌های بدون پورت خود را آغاز کند، تیم‌های تحقیق و توسعه از سرتاسر جهان آزمایش‌های خود را آغاز خواهند کرد. درون و بیرون، سخت افزار و نرم افزار، همه چیز درباره این تجربه جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به‌زودی طرح‌های مشابه بومی‌سازی شده از شرکت‌های رقیب خلق خواهند شد.

چند ماه بعد، هنگامی که گزارش‌های مالی اپل منتشر و نتایج اولیه فروش این دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شوند؛ مدیران برندهای رقیب با جدیت بیشتری به تولید گوشی‌های بدون پورت روی خواهند آورد. سرانجام، شرکت‌هایی مانند سامسونگ، هواوی و شیائومی سالانه تعداد زیادی گوشی هوشمند بدون پورت را وارد بازار خواهند کرد.

اما نکته مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل شد: حذف پورت آسان است، جایگزین کردن آن بسیار سخت!

بر خلاف اپل که اکوسیستم سخت افزاری و نرم افزاری یکپارچه خود را در اختیار دارد؛ سایر تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند برای تولید محصولات خود با چند شرکت مختلف همکاری دارند. نرم افزار را گوگل ارائه می‌کند و بخش بزرگی از چیپست‌ها توسط کوالکام تامین می‌شود.

اگر قرار باشد کاربران گوشی‌های اندرویدی به جایگزینی پایدار برای درگاه USB-C روی خوش نشان دهند، به هماهنگی بی‌نقص میان بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری نیاز است. پشت سر گذاشتن این فرایند برای دستیابی به راه‌کاری قابل رقابت با آن‌چه اپل ارائه خواهد کرد، قطعا به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد. در این‌صورت‌، با ۳ سناریو روبرو هستیم:

۱. اپل انجام داد، ما نیز انجام می‌دهیم!

قطعا در میان انبوه تولید کنندگان اندرویدی شرکت‌هایی وجود دارند که بدون اختصاص برنامه و زمان مشخص برای تحقیق و توسعه، به سرعت و به تقلید از اپل، درگاه شارژ را حذف خواهند کرد تا از غافله عقب نمانند. نتیجه چنین اقدامی روبرو شدن کاربرن با محصولاتی است که مشکلات و معایب‌شان از مزایای آن‌ها بیشتر خواهد بود. برخی شرکت‌های بزرگتر با احتیاط بیشتری وارد گود می‌شوند و ابتدا یک گوشی بدون پورت از خانواده‌های غیر پرچم‌دار و کمتر محبوب خود را به بازار عرضه می‌کنند تا با استفاده از واکنش‌های کاربران، مزایا و معایب فناوری خود را مورد سنجش قرار دهند.

۲. زمانی دست به اقدام می‌زنیم که آماده شده باشیم.

این سناریو راه‌کاری هوشمندانه برای هماهنگی با ترند ایجاد شده توسط اپل به نظر می‌رسد. برندهای بزرگ سعی می‌کنند عملکرد دستگاه را قربانی همراهی با بازار نکنند و زمانی که تکنولوژی بومی‌شان به اندازه کافی تکامل یافت، آن جایگزین کنند. قطعا این شرکت‌ها نیز دنباله‌رو اپل محسوب می‌شوند، اما دست‌کم کار خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.

۳. عطایش را به لقایش می‌بخشیم!

احتمال می‌دهیم شرکت‌هایی وجود داشته باشند که این ترند جدید را نادیده بگیرند و همچنان به پیروی از نقشه‌راهی که ترسیم کرده بودند ادامه دهند. البته ممکن است چند سال دیگر که گوشی‌های بدون پورت جایگاه خود را در بازار پیدا کردند و بر سلطه شارژ کابلی پایان دادند، این شرکت‌ها نیز به جمع تولید کنندگان چنین محصولاتی بپیوندند؛ اما در آن زمان دیگر نمی‌توان آن‌ها را مقلدین اپل نامید.

فارغ از هر یک از این سه سناریو، در ابتدا شرکت‌های بسیاری در توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی و تبلیغات کانال‌های یوتیوب خود اپل را برای تصمیمش مبنی بر حذف درگاه شارژ مورد تمسخر قرار خواهند داد و مدتی بعد، همان کمپانی‌ها این پست‌ها و تبلیغات را از صفحات و حساب‌های خود حذف خواهند کرد تا زمینه را برای عرضه محصولی مشابه فراهم کرده باشند. درست مانند نظرات اپل درباره فبلت‌ها در زمان مدیریت استیو جابز بر این شرکت و انتقاداتی که او به گوشی‌های بزرگتر از آیفون ایراد می‌کرد که پس از روی کار آمدن تیم کوک به‌طور کامل به فراموشی سپرده شدند.

