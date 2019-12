آیا خرید گلکسی نوت ۹ در سال ۲۰۱۹ کار منطقی است؟

در حالی که گلکسی نوت ۹ ، پرچم‌دار سال ۲۰۱۸ سامسونگ محسوب می‌شود، اما به نظر شما آیا خرید این گوشی در سال ۲۰۱۹ منطقی است؟

معمولا گوشی‌های سری نوت سامسونگ به دلیل زیبایی بیشتر و جدیدتر بودن به نسبت گوشی‌های سری S، بیشتر ارزش خود را در طول سال‌ها حفظ می‌کنند. اما این روزها سرعت فناوری به گونه‌ای شده که پرچم‌دار یک سال گذشته به نسبت پرچم‌دار سال بعد تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و خب همین تفاوت‌ها باعث می‌شود خرید گوشی‌های هوشمند جدید هرچند گران، باز هم منطقی به نظر برسد!

اما در مورد گلکسی نوت ۹،‌ پرچم‌دار سال گذشته سری نوت سامسونگ، اوضاع کمی متفاوت است. این محصول از زمان عرضه تاکنون افت قیمت چندانی نداشته و اکنون هم که حدودا ۶ گوشی (سه مدل از سری S و سه مدل از سری نوت)، به جمع محصولات سامسونگ اضافه شده‌اند،‌ با توجه به قابلیت‌هایی که دارد،‌ از قیمت نسبتا بالایی نیز برخوردار است!

سوال اینجاست که چرا این محصول همچنان یکی از گران‌قیمت‌های بازار محسوب می‌شود؟ تنها پاسخ به این پرسش می‌تواند ارزش بالای این محصول باشد. برای مثال، از حیث طراحی، گوشی‌های سری نوت ۱۰ واقعا پیشرفت چندانی نداشته‌اند. البته نمی‌توان پیشرفت سخت‌افزاری، دوربین‌های قدرتمند، قلم جدید با ژست‌های حرکتی جذاب و طراحی باریک‌تر و زیباتر آن را نادیده گرفت، اما همه این پیشرفت‌ها و تغییرات در واقع به آن صورت ملموس و تعیین کننده نیستند. مخصوصا اینکه نوت ۹ هم اکنون آخرین بسته بروزرسانی نرم‌افزاری خود را نیز دریافت کرده تا بیش از پیش مانند نوت ۱۰ باشد!

مقایسه نوت ۹ با نوت ۱۰، این محصول را از حیث کیفیت دوربین، سخت‌افزار، نمایشگر و برخی قابلیت‌های دیگر،‌ پشت سر پرچم‌دار جدید سامسونگ قرار می‌دهد. اما در مقایسه با دیگر پرچم‌دارهای بازار،‌ نوت ۹ حقیقتا چیز خاصی کم ندارد! شاید نوت ۹ دوربین عریض نداشته باشد،‌ اما عملکرد کلی دوربین آن به علاوه طول عمر باتری، به راحتی نیازهای کاربران را مرتفع می‌سازد. جالب اینجاست که هنوز به جک هدفون نیز دسترسی خواهید داشت!

گلکسی نوت ۹ همچنان انتخاب خوبی محسوب می‌شود،‌ حتی الان که یک سال از عمر آن می‌گذرد و قیمت نسبتا بالایی نیز دارد. اما حتی خرید این محصول نیز تنها به یک دلیل به نسبت گلکسی اس ۹ پلاس ارجحیت دارد و آن هم نیاز به قلم است! تجربه نشان داده اگرچه S-Pen یکی از قابلیت‌های جذاب سری نوت محسوب می‌شود،‌ اما در واقع تعداد محدودی از افراد واقعا از آن استفاده می‌کنند و شاید برخی‌ها اصلا وجود آن را هم بعد مدتی فراموش کنند. در این صورت بهترین انتخاب گلکسی اس ۹ پلاس خواهد بود. محصولی که هم از نظر قدرت سخت‌افزاری همچنان مطلوب است و هم قیمت بسیار خوبی دارد.

اگرچه گلکسی اس ۹ پلاس باتری و یا نمایشگری به بزرگی نوت ۹ ندارد، اما قدرت سخت‌افزاری آن مشابه نوت ۱۰ است و با قیمت خوبی که دارد، تمام آنچه که کاربر به آن نیاز دارد را برطرف خواهد کرد. اما خب اگر دوربین اضافی،‌ قلم S-Pen با قابلیت‌های جذاب و قدرت سخت‌افزاری بالاتر مد نظر شماست،‌ می‌توانید با پرداخت مبلغی بیشتر، سری گلکسی نوت ۱۰ یا گلکسی اس ۱۰ را خریداری کنید. مدل‌های پایه گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ گهگاهی با تخفیف‌های بسیار خوبی مواجه می‌شوند و کاربر تفاوت اندکی بین قیمت آن‌ها و پرچم‌داران نسل قبل نمی‌بیند. در شرایطی که محصول جدید با قیمت یکسان یا اندکی بیشتر در دسترس است،‌ قطعا خرید آن پیشنهاد می‌شود،‌ اما اگر این تفاوت قیمت از مرز ۲ میلیون تومان عبور کرد،‌ بهتر است بدانید تفاوت عملکرد نوت ۱۰ و نوت ۹،‌ به این اندازه نیست!

البته باز هم همه چیز به سلیقه کاربر بستگی دارد و وجود یک سری قابلیت‌ها در گوشی‌های جدید برای برخی‌ها بسیار حائز اهمیت است. انتخاب محصول سال گذشته به جای محصول جدید تنها به کسی پیشنهاد می‌شود که در محدودیت بودجه قرار دارد و قصد دارد با پرداخت پولی کمتر، صاحب گوشی هوشمند فوق‌العاده‌ای شود. با این اوصاف قبل از خرید گوشی‌های سری نوت ۱۰ و اس ۱۰،‌ حتما این سوال را از خود بپرسید که چه قابلیت‌هایی در این گوشی‌ها وجود دارد که در سری قبل نبوده و آیا واقعا به این مشخصه‌های جدید نیازی دارید یا خیر؟

در حال حاضر گلکسی نوت ۹ با قیمت ۸۲۵ دلار و گلکسی اس ۹ پلاس نیز با قیمت ۵۵۰ دلار در آمازون به فروش می‌رسند.

