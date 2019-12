جدیدترین تصاویر زمینه مخصوص گلکسی اس ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ پلاس

اگر حفره‌های کوچک تعبیه شده در جلوی نمایشگر گوشی گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس، یکنواختی آن را بهم زده و این موضوع شما را آزار می‌دهد، در اینجا می‌توانید بهترین و جذاب‌ترین تصاویر زمینه مخصوص این گوشی‌ها را دانلود کنید که به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا حفره‌های موجود در نمایشگر را پنهان کنند.

طراحی گوشی‌های هوشمند با تعبیه حفره‌های کوچک درون نمایشگر مسئله‌ای است که یا طرفداران خاص خود را دارد، یا عده‌ای از آن بیزارند. اما خب از آن‌جایی که همیشه این نمایشگر در دید شما قرار دارد و به گونه‌ای وجود دو یا یک حفره در قسمت بالایی آن ممکن است توازن یکنواختی آن را بهم بزند، شاید بخواهید حداقل در زمان‌هایی که گوشی روی منوی اصلی قرار دارد، مجبور به دیدن این حفره‌ها نباشید.

در ادامه می‌توانید تصویر زمینه مورد نظر خود را از بین تعداد زیادی تصاویر انتخاب کرده و در گوشی خود استفاده کنید. دقت کنید برای دریافت تصویر مورد نظر، ابتدا روی آن‌ها کلیک کرده تا به صفحه دانلود مورد نظر یا به صفحه‌ای که عکس،‌ با کیفیت اصلی در آن قرار داده شده هدایت شوید.

تصاویر زمینه مخصوص گلکسی اس ۱۰ و گلکسی اس ۱۰e

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

تصاویر زمینه مخصوص گلکسی اس ۱۰ پلاس

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

مجموعه‌ای از تصاویر زمینه مخصوص همه سری‌های گلکسی اس ۱۰

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳، تصویر شماره ۴

برای دانلود تصاویر از راست به چپ روی لینک‌های زیر کلیک کنید. تصویر شماره ۱، تصویر شماره ۲، تصویر شماره ۳

شما عزیزان همچنین می‌توانید با کلیک روی این لینک، به تصاویر زمینه بیشتری مخصوص گلکسی اس ۱۰، گلکسی اس ۱۰ پلاس و گلکسی اس ۱۰e، دسترسی داشته باشید.

منبع: androidcentral

