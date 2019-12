طی سال ۲۰۱۹، شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند ایده‌های مختلفی را عملی کردند که برخی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بودند و برخی دیگر شکست خوردند. حالا باید ببینیم گوشی های ۲۰۲۰ از چه ویژگی‌هایی بهره می‌برند تا بتوانند جذابیت خود را دوچندان کنند و البته تجربه کاربری را بهبود ببخشند. در ادامه، به ۲۰ ویژگی مورد انتظار از گوشی های ۲۰۲۰ می‌پردازیم که به غیر از مورد اول که بیشترین اهمیت دارد، باقی موارد مبتنی بر ترتیب خاصی نیستند.

۱. بهبود عمر باتری

در رتبه اول و به‌عنوان مهم‌ترین خواسته، باید به بهبود عمر باتری گوشی های ۲۰۲۰ اشاره کنیم. اگرچه برخی گوشی‌های مجهز به باتری‌های حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی یا حتی بزرگ‌تر می‌توانند عمر باتری دو روزه هم به ارمغان بیاورند، اما هنوز هم بسیاری از گوشی‌ها با مشکل پایین بودن عمر باتری دست و پنجه نرم می‌کنند. این روزها بسیاری از کاربران برای انجام انواع و اقسام کارها از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند و یک گوشی فاقد شارژ هیچ فایده‌ای برای افراد ندارد. در این میان باید به شرکت‌های سازنده بگوییم که اگر عمر باتری به‌طور قابل توجهی بهبود پیدا کند، کاربران حاضر هستند از گوشی‌های اندکی ضخیم‌تر هم استفاده کنند. در هر صورت امیدواریم در سال ۲۰۲۰ عمر باتری گوشی‌ها تا حد قابل توجهی بهبود پیدا کند.

۲. بزرگ‌تر شدن سنسور دوربین‌ها

بهتر است شرکت‌ها نبرد مگاپیکسل‌ها را کنار بگذارند و در عوض در زمینه‌ی افزایش سنسورها رقابت کنند. در این میان، بدون شک بخشی از کاربران به داشتن گوشی مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی علاقه زیادی دارند ولی چنین سنسوری مبتنی بر پیکسل‌های بسیار کوچک است که مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. فارغ از تکنولوژی ترکیب پیکسل‌ها، به‌خوبی می‌دانیم که اندازه سنسور در کیفیت نهایی تصاویر اهمیت زیادی دارد. در این میان، انتظار نداریم که گوشی‌های با سنسورهای بزرگ و پیشرفته دوربین‌های حرفه‌ای روانه‌ی بازار شوند ولی تعبیه سنسورهای حدوداً ۱ اینچی کاملاً عملی است.

۳. افزایش بدنه‌های پلاستیکی-پلی‌کربنات

اگرچه بدنه‌های مبتنی بر پنل‌های شیشه‌ای جذابیت بصری زیادی دارند، ولی از طرفی دیگر باید به هزینه بالای تعویض آن‌ها هم اشاره کنیم. با وجود اینکه پلاستیک ماده بسیار جذابی برای بدنه گوشی‌های هوشمند نیست، اما نسبت به شیشه قیمت بسیار کمتری دارد و در مقابل ضربات هم دوام بیشتری از خود نشان می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از گوشی خود بدون نیاز به کیس محافظ استفاده کنند که بدنه پلاستیکی به دلیل دوام بیشتر مناسب چنین کاربرانی محسوب می‌شود. در این میان، البته نباید جذابیت زیاد گوشی‌های مجهز به بدنه فلزی را از قلم بیندازیم.

۴. حذف بریدگی نمایشگر

در چند سال گذشته، شرکت‌های مختلف از انواع و اقسام بریدگی‌های نمایشگر استفاده کرده‌اند که هیچ‌کدام از آن‌ها جذابیت بصری زیادی را به ارمغان نمی‌آورند. شرکت‌ها برای حل این مشکل از راهکارهای مختلفی مانند دوربین پاپ‌اپ، طراحی کشویی و نمایشگر حفره‌دار بهره برده‌اند که مورد آخر با توجه به مزایا و هزینه اندکی که دارد فعلا بهترین راهکار برای حذف بریدگی نمایشگر محسوب می‌شود.

۵. بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر

در ادامه مورد قبل، باید بگوییم شرکت‌ها برای حذف بریدگی نمایشگر بهتر است هرچه زودتر تکنولوژی دوربین زیر صفحه‌نمایش را نهایی کنند. در هر صورت امیدواریم در سال ۲۰۲۰ تعدادی از گوشی‌ها با این تکنولوژی روانه‌ی بازار شوند تا کاربران بدون نیاز به دوربین پاپ‌آپ یا حفره بتوانند از نمایشگر یکدست بهره ببرند.

۶. حذف اپلیکیشن‌های بی‌مصرف

زمانی که کاربران گوشی‌های هوشمند را خریداری می‌کنند، چنین کاری را برای اپلیکیشن‌های از پیش نصب شده انجام نمی‌دهند. برای گوشی های ۲۰۲۰ امیدواریم شرکت‌ها از افزودن اپلیکیشن‌های بی‌مصرف به گوشی دست بکشند. و شاید از این مهم‌تر، قابلیتی ارائه کنند که چنین اپلیکیشن‌هایی به راحتی شناسایی شوند. بسیاری از کاربران دل خوشی از این نوع اپلیکیشن‌ها ندارند و آن‌ها بیش از هر چیزی فضای گوشی را اشغال می‌کنند.

۷. کنار گذاشتن دکمه‌های نرم‌افزاری کنار نمایشگر

یکی از ترندهای طراحی در سال ۲۰۱۹ استفاده از نمایشگرهای آبشاری برای گوشی های هوشمند بود. لبه راست و چپ این نوع نمایشگرها آن‌قدر خمیده است که فضای لازم برای دکمه‌های سخت‌افزاری را اشغال می‌کنند. به همین خاطر شرکت‌ها سازنده به ناچار دکمه‌های نرم‌افزاری را در لبه نمایشگر تعبیه کردند که تجربه کاربری خوشایندی را ارائه نمی‌کنند. برای گوشی های ۲۰۲۰ امیدواریم شرکت‌های سازنده این رویکرد را کنار بگذارند و دکمه‌های فیزیکی مرسوم را تعبیه کنند.

۸. حذف دکمه دستیار دیجیتالی

اگرچه برخی کاربران از وجود دکمه‌های اختصاصی برای دستیارهای دیجیتالی گوگل اسیستنت و بیکسبی سامسونگ رضایت دارند، ولی این دکمه‌ها تقریبا برای باقی کاربران ویژگی آزاردهنده و بی‌مصرفی است. اگر هم شرکت‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند این روند را کنار بگذارند، باید حداقل امکان تغییر کاربری این دکمه‌ها را برای اجرای وظیفه یا اپلیکیشن موردنظر کاربر امکان‌پذیر کنند.

۹. برگرداندن جک هدفون

همان‌طور که مدتی قبل گفتیم، بسیاری از کاربران نمی‌توانند با فقدان جک هدفون کنار بیایند. اگرچه جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری بازمانده‌ای از قرن بیستم است، اما دوام آن طی این همه سال بی‌دلیل نبوده؛ این یک قابلیت بسیار مفید است که کار کاربران را راحت‌تر می‌کند. در هر صورت امیدواریم تعداد زیادی از گوشی های ۲۰۲۰ بار دیگر با این مشخصه روانه‌ی بازار شوند.

۱۰. تعبیه اسپیکرهای استریو متعادل

حالا که به بخش صدا رسیده‌ایم، نباید بهره‌گیری گوشی‌ها از اسپیکرهای استریو متعادل را از قلم بیندازیم. بسیاری از پرچم‌دارانی که از اسپیکرهای استریو بهره می‌برند، در حقیقت از ترکیب یک اسپیکر در لبه‌ی پایینی و اسپیکر مکالمه در بالای نمایشگر استفاده می‌کنند. به همین خاطر صدای پخش شده اگرچه از لحاظ فنی استریو است، ولی از تعادل کافی بهره نمی‌برد. امیدواریم گوشی های ۲۰۲۰ از نوع بهبود یافته اسپیکرهای استریو بهره ببرند که فارغ از نحوه گرفتن گوشی در دست، بتوانند صدای باکیفیتی را پخش کنند.

۱۱. کنار گذاشتن انحصار اپراتورهای مخابراتی

در برخی کشورها، کاربران برای خرید گوشی موردنظر خود به ناچار باید آن را از یک اپراتور مخابراتی به‌خصوص خریداری کنند. علاوه بر این، برخی کاربران به دلایل مختلفی نمی‌توانند استفاده از اپراتور خود را برای خرید یک گوشی جدید کنار بگذارند. در رابطه با این موضوع هم بهتر است تعداد بیشتری از گوشی های ۲۰۲۰ به‌صورت آنلاک توسط فروشنده‌های مختلف به دست کاربران برسند.

۱۲. تعبیه سوئیچ مختص سایلنت کردن گوشی

در این زمینه باید به اپل و وان‌پلاس اشاره کنیم. تمام گوشی‌های آیفون و وان‌پلاس از یک مشخصه قابل توجه بهره می‌برند که امیدواریم به گوشی های ۲۰۲۰ راه پیدا کنند؛ این مشخصه یک سوئیچ اختصاصی برای سایلنت کردن است. این سوئیچ فیزیکی به کاربران اجازه می‌دهد به سرعت و به‌صورت مخفیانه صدای گوشی خود را قطع و وصل کنند.

۱۳. نسخه جدید بلوتوث و وای‌فای

نسل ششم وای‌فای و نسل پنجم بلوتوث آماده استفاده هستند و تمام گوشی های ۲۰۲۰ باید مبتنی بر این دو استاندارد باشند. جدیدترین نسل وای‌فای از لحاظ ویژگی‌های امنیتی حرف زیادی برای گفتن دارد و بلوتوث ۵ هم عملکرد بهینه‌تری به ارمغان می‌آورد و انرژی کمتری مصرف می‌کند.

۱۴. بازگشت حسگر اثر انگشت معمولی





با وجود اینکه شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند به طور گسترده به تعبیه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر روی آورده‌اند، اما نمی‌توانیم معایب این تکنولوژی را پشت گوش بیندازیم. به همین خاطر تا زمانی که سرعت و دقت این نوع حسگرها به پای حسگرهای اثر انگشت مرسوم نمی‌رسد، بهتر است گوشی‌ها بار دیگر با حسگر اثر انگشت فیزیکی عرضه شوند که هم قیمت پایین‌تری دارند و هم از سرعت و دقت بیشتری بهره می‌برند.

۱۵. تنوع بیشتر برای اندازه نمایشگر

در سال ۲۰۱۹، به‌عنوان مثال گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ و آیفون ۱۱ با اندازه‌های متنوعی عرضه شدند که با این کار حق انتخاب کاربران هم افزایش پیدا می‌کند. امیدواریم در سال ۲۰۲۰ هم شرکت‌ها برخی از گوشی‌های خود را در اندازه‌های مختلف روانه‌ی بازار کنند و در این میان توجه ویژه‌ای به ساخت گوشی‌های کوچک‌تر نشان بدهند.

۱۶. توجه کمتر به ویژگی‌های پر زرق و برق

هرچند بهره‌گیری گوشی‌های پرچم‌دار از برخی تکنولوژی‌های نوآورانه تا حدی می‌تواند جذاب باشد، اما برای بسیاری از کاربران این مشخصه‌ها اهمیت چندانی ندارند. یک مثال عالی در این زمینه، گوشی ال‌جی G8 است که از ویژگی‌هایی مانند قابلیت تشخیص الگوی رگ‌های کف دست و پشتیبانی از حرکات دست بهره می‌برد. چنین گوشی‌هایی به جای ارائه‌ی این ویژگی‌های غیرضروری، بهتر است به اصل مطلب توجه نشان بدهند.

۱۷. اولترا واید، واید و تله‌فوتو

اکثر گوشی‌های پرچم‌دار از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند که باید اعتراف کنیم چنین رویکردی بسیار عالی است. با تعبیه دوربین‌های اولترا واید، واید یا معمولی و لنز تله‌فوتو، کاربران برای عکس‌برداری از سوژه‌های موردنظر خود انعطاف‌پذیری بیشتری خواهند داشت. در این زمینه سنسور تشخیص عمق هم برای بهبود حالت بوکه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما لزومی به تعبیه دوربین ماکرو وجود ندارد.

۱۸. فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه

هنوز بسیاری از پردازنده‌ها از فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی نمی‌کنند و چنین موضوعی مشکل مهمی محسوب نمی‌شود. اگرچه قابلیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه می‌تواند ویدیوهای جذابی ضبط کند، ولی در هر صورت به روانی ۶۰ فریم بر ثانیه نیست که این تنظیم توسط بسیاری از یوتیوبرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۲۰ اگر می‌خواهید گوشی جدیدی خریداری کنید و گوشی مذکور از فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی نمی‌کند، پس از امکانات گسترده فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰p اطمینان حاصل کنید.

۱۹. ضد آب بودن گوشی‌ها

اگر به بازار گوشی‌های هوشمند نگاهی بیندازید، می‌بینید که بسیاری از گوشی‌های رده بالا از استانداردهای IP67 یا IP68 بهره نمی‌برند و در این زمینه می‌توانیم به وان‌پلاس، موتورولا و بسیاری از شرکت‌های دیگر اشاره کنیم. اگر در سال ۲۰۲۰ قرار است بیش از ۵۰۰ دلار برای خرید یک گوشی هزینه کنید، پس بهتر است یک گوشی ضدآب بخرید.

۲۰. گوشی‌های تاشو مقرون‌به‌صرفه

هواوی میت ایکس و گلکسی فولد هر دو گوشی‌های بسیار جذابی هستند که البته قیمت بسیار بالایی دارند. موتورولا ریزر هم که به زودی روانه‌ی بازار می‌شوند با قیمت ارزانی به دست مشتریان نمی‌رسد. تکنولوژی نمایشگرهای تاشو بسیار جدید هستند و به همین خاطر قیمت بسیار بالای آن‌ها طبیعی محسوب می‌شود. در هر صورت، در بین گوشی های ۲۰۲۰ امیدواریم قیمت گوشی‌های تاشو کاهش پیدا کند و اگر بتوانند با قیمت پایه حدودا هزار دلاری یا کمتر از آن به فروش برسند، می‌توانند نظر تعداد بیشتری از کاربران را جلب کنند.

