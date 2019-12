شنیده‌ها حاکی از آن است که شیائومی قصد دارد دومین نسخه از گوشی‌ محبوب پوکفون را با نام پوکفون اف ۲ (Pocophone F2) راهی بازار کند.

پوکفون (Pcephone)، نام یکی از برندهای زیر مجموعه شرکت شیائومی است که اولین سری از آن در ماه آگوست سال گذشته و با نام پوکفون اف ۱، (Pocophone F1) روانه بازار شد. محصولی که از نظر سخت‌افزاری کاملا در رده پرچم‌داران بازار قرار داشت و همانند دیگر محصولات شیائومی، از قیمت بسیار خوبی نیز برخوردار بود.

از آن‌جایی که پوکفون اف ۱ عملکرد قابل توجهی از خود به جای گذاشت و توجه طرفداران زیادی را نیز به خود معطوف کرد، از این رو هم کاربران و هم برخی از رسانه‌ها انتظار این را داشتند که شیائومی دیر یا زود جانشین آن را نیز روانه بازار کند. شایعات در رابطه با دومین نسخه از سری پوکفون به حدی داغ شده بود که حتی برخی‌ها اعتقاد داشتند شیائومی ردمی K20 و K20 پرو در بازار هند، در واقع همان پوکفون ۲ (در هند به این محصولات پوکو گفته می‌شود) هستند که خب همچین چیزی نبود.

از تاریخ انتشار دقیق پوکفون ۲ هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. اما Alvin Tse، مدیرعامل بخش Pocophone Global، اعلام کرد سال بعد بیشتر در رابطه با گوشی‌های پوکفون خواهیم شنید. این یعنی سال بعد قطعا شاهد معرفی گوشی پوکفون ۲ خواهیم بود.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این گوشی نیز هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. اما با توجه به پوکفون ۱،‌ بعید به نظر می‌رسد این محصول مشخصات فنی متوسطی داشته باشد.

منبع: gsmarena

The post گوشی شیائومی پوکفون ۲ احتمالا سال آینده روانه بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala