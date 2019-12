چند روز دیگر سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد و به همین مناسب سایت PhoneArena به‌صورت مختصر و مفید برخی از اخبار مهم بازار موبایل را در این سال مرور کرده است. در این میان باید بگوییم که تمرکز اصلی این مطلب، تاریخ عرضه گوشی‌های شناخته شده در آمریکا و اروپا است و به همین خاطر باید به جای خالی خبرهای متعددی-از جمله مربوط به شرکت‌های چینی-اشاره کنیم.

ژانویه

مطابق همیشه، مهم‌ترین خبر این ماه نمایشگاه CES بود که البته در زمینه گوشی‌های هوشمند محصول چندان مهمی معرفی نشد. همچنین دو شرکت مهم یعنی سامسونگ و شیائومی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه خود را روانه‌ی بازار کردند. سری گلکسی M اولین گوشی‌های سامسونگ مجهز به بریدگی نمایشگر هستند و سامسونگ در ادامه این سال گوشی‌های جذاب زیادی را روانه‌ی بازار کرد.

در این میان نباید عرضه گوشی ردمی نوت ۷ شیائومی را در ماه ژانویه از قلم بیندازیم که علی‌رغم قیمت بسیار مناسب، از امکانات بسیار جذابی بهره می‌برد و تا حد زیادی تعریف گوشی‌های ارزان‌قیمت را تغییر داد.

فوریه

معمولا در این ماه یکی از مهم‌ترین خبرهای بازار موبایل معرفی گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ سامسونگ است که البته در کنار آن باید به معرفی گوشی‌های مهم دیگری هم اشاره کنیم.

ال‌جی از گوشی G8 با قابلیت تشخیص حرکات دست و اولین گوشی ۵G خود به نام V50 رونمایی کرد.

گوشی نوکیا ۹ با دوربین پنج‌گانه روانه‌ی بازار شد که البته نتوانست انتظارات را برطرف کند.

سونی با معرفی اکسپریا ۱ که از بدنه بلندقد و باریکی بهره می‌برد، زبان طراحی گوشی‌های خود را تغییر داد.

موتورولا از ۴ مدل مختلف موتو G7 رونمایی کرد و در زمینه‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه توجهات زیادی به این شرکت جلب شد.

در بین این موارد، برخی گوشی‌های معمولی و نه‌چندان مهمی هم معرفی شدند. روی هم رفته ماه فوریه ۲۰۱۹ ماه مهمی برای بازار موبایل بود.

مارس

مارس ماه آرام‌تری بود ولی در هر صورت در این ماه هم می‌توانیم به خبرهای مهمی در رابطه با بازار موبایل اشاره کنیم.

سامسونگ اولین محصول سری گوشی‌های متحول شده گلکسی A به نام گلکسی A20 را عرضه کرد.

اپل با برگزاری یک مراسم از نسل جدید آیپد ایر، آیپد مینی، ایرپاد همراه با کیس با قابلیت شارژ بی‌سیم و کارت اعتباری اپل کارت رونمایی کرد. این کمپانی همچنین چند سرویس جدید هم معرفی کرد.

سونی در این ماه اعلام کرد که بخش موبایل با بخش‌های تلویزیون، سیستم‌های صوتی دوربین ادغام می‌شود.

هواوی گوشی P30 پرو را با دوربین فوق‌العاده و عمر باتری عالی عرضه کرد.

آوریل

آوریل ماه هیجان‌انگیزی برای بازار موبایل نبود. سامسونگ گوشی‌های A70 و A80 را عرضه کرد که مورد دوم به دلیل داشتن دوربین چرخشی مورد توجه قرار گرفت. در این ماه، سامسونگ قصد داشت اولین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد را عرضه کند اما وقتی نمونه‌های ارسال شده برای کارشناسان دچار مشکلات زیادی شدند، سامسونگ عرضه آن را به تاریخ دیگری موکول کرد.

مه

مه (May) ماه هیجان‌انگیزتری نسبت به آوریل بود و در این ماه برخی از مهم‌ترین گوشی‌های بازار موبایل در سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شدند.

وان‌پلاس از گوشی وان‌پلاس ۷ و از آن مهم گوشی وان‌پلاس ۷ پرو رونمایی کرد که از ویژگی‌های مهمی مانند نمایشگر ۹۰ هرتز و نمایشگر خمیده بهره می‌برد.

در همین حین، گوگل هم نخستین گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه خود به نام پیکسل ۳a و ۳a ایکس‌ال را روانه‌ی بازار کرد که از دوربین مشابه مدل پرچم‌دار خود بهره می‌برند.

نوبیا یک گوشی گیمینگ جذاب به نام رد مجیک ۳ را عرضه کرد که علی‌رغم داشتن مشخصات سخت‌افزاری عالی، با برچسب قیمت زیر ۵۰۰ دلار در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفت.

ژوئن

با آغاز فصل تابستان، بازار موبایل هم بار دیگر دچار رخوت شد. شیائومی برای معرفی گوشی‌های متمرکز بر قابلیت‌های عکاسی، برند CC را معرفی کرد. اما در این میان، مهم‌ترین خبر این ماه انتشار دو ویدیو از جانب شرکت‌های شیائومی و اوپو بود که تکنولوژی دوربین زیر نمایشگر را نشان می‌دادند. به همین خاطر امیدواریم در سال ۲۰۲۰ بالاخره نخستین گوشی‌های مبتنی بر این تکنولوژی روانه‌ی بازار شوند.

ژوئیه

ژوئیه هم ماه قابل توجهی برای بازار موبایل نبود. سامسونگ از تبلت پرچم‌دار گلکسی تب اس ۶ رونمایی کرد که یکی از بهترین تبلت‌های اندرویدی محسوب می‌شود. در همین حین، ال‌جی مدل ارزان‌تر G8 به نام G8s را عرضه کرد که توجه چندانی نسبت به آن جلب نشد. در دنیای نرم‌افزار موبایل هم باید به پدیده اپلیکیشن FaceApp اشاره کنیم که خیلی زود مورد توجه میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان قرار گرفت تا بتوانند تصویر تغییر یافته چهره خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. این تب هم خیلی سریع فروکش کرد و فراموش شد.

آگوست

سامسونگ با عرضه گلکسی نوت ۱۰ بالاخره به رخوت فصل تابستان پایان داد. در این میان، سامسونگ از دو مدل استاندارد و پلاس نوت ۱۰ رونمایی کرد که طبیعتاً مدل پلاس سروصدای بیشتری راه انداخت. سامسونگ همچنین مدل بهبود یافته گوشی‌های A30 و A50 را عرضه کرد که فقط چند ماه قبل روانه‌ی بازار شده بودند. در همین حین، باید به معرفی موتورولا وان اکشن اشاره کنیم که یکی از چندین گوشی موتورولا متمرکز بر قابلیت‌های عکاسی محسوب می‌شود.

سپتامبر

برای ماه سپتامبر ۲۰۱۹ می‌توان به خبرهای زیادی در رابطه با صنعت موبایل اشاره کرد. علاوه بر اپل، شرکت‌های دیگری هم در این ماه فعال بودند.

اپل آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس را روانه‌ی بازار کرد. از بین مهم‌ترین ویژگی‌های جدید، می‌توانیم به دوربین اولترا واید، حالت شب و باتری بزرگ‌تر اشاره کنیم.

iOS 13 برای آیفون ۶ اس به بعد عرضه شد.

وان‌پلاس گوشی‌های وان‌پلاس ۷T و ۷T پرو را عرضه کرد. مدل ۷T به دلیل داشتن نمایشگر ۹۰ هرتز و دوربین سه‌گانه، شباهت زیادی به مدل پرو دارد.

اندروید ۱۰ برای گوشی‌های اندرویدی عرضه شد که این بار دیگر از نام خوراکی استفاده نشده است.

گوشی موتورولا وان زوم عرضه شد.

هواوی گوشی میت ۳۰ پرو را معرفی کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرد. به همین خاطر هرگز به‌صورت رسمی برای بازارهای بین‌المللی عرضه نشده است.

اکتبر

در ماه اکتبر، گوگل گوشی‌های پرچم‌دار پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال را عرضه کرد. این گوشی‌ها علی‌رغم داشتن ویژگی‌های جذابی مانند نمایشگر ۹۰ هرتز، دوربین جدید تله‌فوتو و سیستم رادار، از باتری کوچکی بهره می‌برند که مورد آخر باعث شده انتقادات زیادی روانه‌ی این گوشی‌ها شود.

نوامبر

در ماه نوامبر، گوشی تاشو موتورولا ریزر معرفی شد که با طراحی نوستالژیک قصد دارد توجه کاربران را جلب کند. اگرچه این گوشی قرار است با قیمت هنگفتی روانه‌ی بازار شود، ولی در هر صورت طراحی منحصربه‌فرد آن مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. در ضمن در این ماه اطلاعات و تصاویر زیادی در مورد گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ منتشر شد.

دسامبر

معمولا در آخرین ماه سال میلادی، شرکت‌ها تلاش می‌کنند که تا اندازه ممکن گوشی‌های فعلی خود را به فروش برسانند و به همین خاطر خبرهای چندانی مطرح نمی‌شود. در هر صورت، در این ماه شرکت کوالکام از جدیدترین تراشه پرچم‌دار خود به نام اسنپ‌دراگون ۸۶۵ رونمایی کرد که قرار است به‌عنوان قلب تپنده بیشتر پرچم‌داران اندرویدی در سال ۲۰۲۰ انجام وظیفه کند.

علاوه بر این می‌توانیم به انتشار اطلاعات مختلف در مورد آیفون‌های ۲۰۲۰ اشاره کنیم که ظاهرا اپل قرار است در حوالی فصل بهار از یک آیفون مقرون‌به‌صرفه رونمایی شود و برای ماه سپتامبر ۲۰۲۰ هم می‌توانیم انتظار معرفی ۴ مدل آیفون جدید را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: ۲۰ ویژگی مورد انتظار از گوشی‌های ۲۰۲۰

منبع: Phone Arena

The post مروری بر مهم‌ترین خبرهای بازار موبایل در سال ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala