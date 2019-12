تمام مشخصات گوشی گلکسی نوت ۱۰ لایت لو رفت

چند روز قبل سایت معتبر WinFuture مشخصات گوشی گلکسی اس ۱۰ لایت را منتشر کرد و حالا این سایت مشخصات سخت‌افزاری و قیمت گلکسی نوت ۱۰ لایت را افشا کرده است که در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

مشخصات نوت ۹ و ظاهر نوت ۱۰

مشخصات سخت‌افزاری این گوشی تا حد زیادی یادآور گلکسی نوت ۹ است و مانند آن از تراشه اگزینوس ۹۸۱۰ و ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. این یعنی گلکسی نوت ۱۰ لایت از لحاظ سخت‌افزاری گوشی بسیار توانایی محسوب می‌شود و حافظه داخلی آن هم برای بسیاری از کاربران کافی به نظر می‌رسد. همچنین باید به پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت اشاره کنیم که نهایت ظرفیت این گوشی را به ۶۴۰ گیگابایت می‌رساند.

مانند بیشتر گوشی‌های جدید سامسونگ، گلکسی نوت ۱۰ لایت هم قرار است از رابط کاربری One UI 2.0 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره ببرد. در کنار آن، باید به وجود باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به همراه پشتیبانی از سرعت شارژ ۲۵ وات اشاره کنیم. در مرکز بخش فوقانی نمایشگر ۶.۷ اینچی یک حفره توجه را جلب می‌کند.

این پنل مبتنی بر تکنولوژی امولد سامسونگ است و از لبه‌های خمیده بهره نمی‌برد. از دیگر مشخصه‌های آن می‌توانیم به رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ اشاره کنیم و در ضمن از قلم S Pen موجود در بدنه هم پشتیبانی می‌کند که ظاهرا این قلم دقیقا مشابه قلم گلکسی نوت ۱۰ است.

از دیگر ویژگی‌های مهم، باید به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و وجود جک هدفون اشاره کنیم که سامسونگ آن را از جدیدترین پرچم‌داران خود کنار گذاشته است.

جزییات دوربین‌های گلکسی نوت ۱۰ لایت

در پنل پشتی باید به ماژول مربع شکل حاوی دوربین سه‌گانه و فلش LED هم اشاره کنیم. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شود اما در حقیقت سامسونگ تصمیم گرفته دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.7 و قابلیت فوکوس خودکار dual-pixel را به‌عنوان دوربین اصلی مورد استفاده قرار دهد.

در کنار این دوربین، یک دوربین ۱۲ مگاپیگسلی دیگر قرار دارد که مجهز به لنز اولترا واید است و در نهایت باید به یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت زوم ۲ برابری اشاره کنیم. در ضمن نباید دوربین سلفی را از قلم بیندازیم که مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است. در رابطه با فیلمبرداری هم گفته می‌شود دوربین این گوشی می‌تواند ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه را ضبط کند.

تاریخ معرفی و قیمت گلکسی نوت ۱۰ لایت

انتظار می‌رود در اواسط ژانویه گوشی گلکسی نوت ۱۰ لایت به همراه گلکسی اس ۱۰ لایت رسما معرفی شود. در ابتدا قرار است این گوشی‌ها در برخی بازارها مانند هند و تعدادی کشور آسیایی به دست مشتریان برسد ولی تا آخر ماه ژانویه هم احتمالا کاربران اروپایی هم می‌توانند این گوشی را خریداری کنند.

طبق این گزارش، گلکسی نوت ۱۰ لایت در برخی بازارهای اروپا با قیمت ۶۰۹ یورو و در تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی با قیمت ۵۹۹ یورو روانه‌ی بازار خواهد شد. این یعنی، گوشی مذکور قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به اس ۱۰ لایت دارد که ظاهرا در کشورهای اروپایی قرار است با قیمت ۶۶۹ یورو و ۶۷۹ یورو به دست کاربران برسد. البته در مورد اس ۱۰ لایت با توجه به بهره‌گیری آن از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ چنین موضوعی طبیعی محسوب می‌شود.

