سونی بالاخره در سال ۲۰۱۹ نشان داد که می‌خواهد دوباره با دست پر به بازار گوشی‌های هوشمند باز گردد. این شرکت این کار را با طراحی جدید گوشی‌های خود و به خصوص نمایشگر ۲۱:۹ آن‌ها انجام داد. حالا امروز اولین خبر از گوشی جدید اکسپریا برای سال ۲۰۲۰ منتشر شده که بهبودهای جدید در بخش نمایشگر را وعده می‌دهند. مهم‌ترین تغییر در نمایشگر این گوشی، قرار گرفتن دوربین سلفی در یک حفره در بالای نمایشگر خواهد بود. این اطلاعات را به لطف اسکرین‌شات‌هایی از پتنت جدید سونی که در WIPO Global Design Database به ثبت رسیده به دست آورده‌ایم.

در اسکرین‌شات‌های بالا که مربوط به پتنت سونی برای قابلیت مولتی ویندو هستند، می‌توانیم ببینیم که آیکن‌های مربوط به آنتن و غیره در سمت راست قرار گرفته‌اند و ساعت در سمت چپ قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه حاشیه بالایی این گوشی ناچیز است، تصور می‌شود که سونی از نمایشگر حفره‌دار برای قرار دادن دوربین سلفی استفاده کند. همچنین جایگاه این دوربین هم احتمالا مثل گوشی گلکسی نوت ۱۰ در وسط نمایشگر خواهد بود. با توجه به همین تصاویر، وب‌سایت LetsGoDigital یک تصویر رندر از گوشی جدید سونی اکسپریا ساخته و دوربین سلفی را در حفره‌ای در وسط بخش بالایی نمایشگر آن قرار داده است.

جدا از این موضوع، چیز زیادی از طراحی و مشخصات فنی این گوشی نمی‌دانیم. پیش‌تر یک بنچمارک از گوشی اکسپریا ۳ در اپلیکیشن Geekbench لو رفته بود که نشان می‌داد این گوشی با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ همراه است و ۱۲ گیگابایت رم خواهد داشت. جدا از این اطلاعات، پیش‌تر در شایعات داشتیم که این گوشی قرار است با پشتیبانی از شبکه ۵G عرضه شود و قرار است ۶ دوربین هم در بخش پشتی آن وجود داشته باشد. رزولوشن نمایشگر هم همانطور که انتظار می‌رود، QHD خواهد بود.

با توجه به اینکه سال گذشته پرچمدار اکسپریا ۱ در کنار دو گوشی میان رده Xperia 10 و Xperia 10 Plus در نمایشگاه MWC بارسلون معرفی شدند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در ماه فوریه شاهد معرفی این محصول باشیم. شما درباره گوشی جدید سونی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post سونی در حال ساخت یک گوشی با نمایشگر حفره‌دار است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala