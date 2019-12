هر ساله، گوشی‌های مختلفی روانه‌ی بازار می‌شوند که برخی از آن‌ها می‌توانند توجهات بیشتری را جلب کنند. اگرچه برخی کارشناسان، دیگر در قبال گوشی‌های جدید چندان هیجان‌زده نمی‌شوند و دلتنگ روزهای طلایی این صنعت هستند که در هر سال شاهد ارائه‌ی تکنولوژی‌های پر سروصدایی بودیم، ولی گوشی‌های جدید هر چیزی که باشند حداقل خسته‌کننده نیستند. در این مطلب قصد داریم این بحث را مطرح کنیم که گوشی های هوشمند ۲۰۱۹ روی هم رفته سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند.

این گوشی‌ها حالا از نمایشگرهای جذاب، دوربین‌های فوق‌العاده و سیستم‌های تشخیص هویت بسیار پیشرفته‌ای بهره می‌برند که تمام این مشخصه‌ها در یک بدنه کوچک جای گرفته است. در ادامه ۵ دلیل مطرح می‌کنیم که بگوییم که سال جاری میلادی سال فوق‌العاده‌ای برای گوشی های هوشمند ۲۰۱۹ بوده است.

برای اولین بار گوشی‌های تاشو به دست مشتریان رسید

اگرچه این گوشی‌ها در ابتدای کار حاشیه‌های زیادی داشتند ولی در هر صورت گوشی‌های تاشو دیگر یک موضوع مربوط به فیلم‌های علمی-تخیلی نیستند و کاربران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. به غیر از گلکسی فولد که به صورت گسترده عرضه شده، می‌توانیم به عرضه هواوی میت ایکس در چین و معرفی موتورولا ریزر اشاره کنیم که البته مورد آخر در ژانویه ۲۰۲۰ به دست مشتریان خواهد رسید. علاوه بر این می‌توانیم به گوشی تاشو کمتر شناخته شده Royole Flexpai هم اشاره کنیم.

و بله، به خوبی می‌دانیم که این گوشی‌ها بسیار گران‌قیمت هستند و به همین خاطر خریدن آن‌ها تا اطلاع ثانوی چندان منطقی نیست. ولی باید به خودروهای الکتریکی هم اشاره کنیم که آن‌ها هم قیمت بسیار بالایی داشتند. اگرچه هنوز نمی‌توانیم در مورد آینده گوشی‌های تاشو و همه‌گیر شدن آن‌ها با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم، ولی این نوع گوشی‌ها حداقل در آینده بخشی از بازار را از آن خود می‌کنند؛ بخشی که جذابیت زیادی به ارمغان می‌آورند.

بهره‌گیری گوشی های هوشمند ۲۰۱۹ از سخت‌افزارهای بسیار قدرتمند

تراشه گوشی‌های اپل طی چند نسل گذشته توان بسیار زیادی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند که معمولا بخش قابل توجهی از این قدرت مورد استفاده چندانی قرار نمی‌گیرد. اما حالا شرکت کوالکام با عملکرد عالی خود، سال به سال تراشه‌های بسیار بهتری را ارائه می‌کند و اسنپ‌دراگون ۸۵۵ موفق شد برای برخی از گوشی های هوشمند ۲۰۱۹ عملکرد عالی و روانی را به ارمغان بیاورد.

همچنین نباید افزایش استفاده از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالاتر را از قلم بیندازیم. وان‌پلاس ابتدا با استفاده از نمایشگر ۹۰ هرتز برای وان‌پلاس ۷ سروصدای زیادی به راه انداخت و سپس ایسوس ROG Phone‌ ۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز رقبا را کنار زد. اگرچه پیش از این در گوشی‌هایی مانند ریزر فون استفاده از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز سابقه داشته ولی آن نمایشگرها مبتنی بر تکنولوژی LCD بودند ولی حالا این گوشی‌ها چنین قابلیتی را برای نمایشگرهای اولد ارائه می‌کنند که تفاوت قابل توجهی بین آن‌ها وجود دارد.

دوربین‌های موبایل بهتر از همیشه هستند

هرچند دوربین‌های موبایل طی چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی پشت سر گذاشته‌اند، اما امسال فقط شاهد عملی شدن پیشرفت‌های کوچکی نبودیم و به‌عنوان مثال بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه حالا تا حد زیادی به یک استاندارد بدل شده است.

برای دوربین گوشی های هوشمند ۲۰۱۹ می‌توانیم به زوم اپتیکال بسیار فوق‌العاده، همه‌گیری لنزهای اولترا واید و امکانات جذاب عکاسی محاسباتی اشاره کنیم که این مشخصه‌ها توسط شرکت‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه سال گذشته دوربین پیکسل ۳ بدون هیچ شک و شبهه‌ای بهترین دوربین سال بود، اما در سال جاری انواع شرکت‌های سازنده به‌طور همه‌جانبه در این زمینه وارد عمل شدند و به همین خاطر انتخاب دوربین موردعلاقه به کار بسیار سخت‌تری بدل شده است.

در ضمن نباید ادامه پیشرفت حالت عکاسی شب را از قلم بیندازیم که به‌خصوص در سال ۲۰۱۹ اپل بالاخره وارد عمل شود و برای آیفون‌های جدید کیفیت عکاسی در محیط‌های کم‌نور را تا حد زیادی بهبود بخشید.

عمر بالای باتری حالا به یک استاندارد بدل شده است

از سال‌ها قبل، کاربران همواره خواستار تعبیه باتری‌های بزرگ در گوشی‌های هوشمند بوده‌اند. برخی از شرکت‌ها این خواسته را پذیرفتند ولی برخی دیگر ترجیح دادند که تا جای ممکن گوشی‌های سبک و باریکی را روانه‌ی بازار کنند.

در سال ۲۰۱۹ این تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که شرکت‌ها موفق شدند تا حدی این دو رویکرد را عملی کنند. این یعنی دیگر گوشی‌ها بدون اینکه بدنه بسیار حجیمی داشته باشند، می‌توانند از ظرفیت باتری بالایی بهره ببرند. حتی اپل که به بهره‌گیری از باتری‌های کوچک شهرت داشت، برای آیفون ۱۱ پرو مکس از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده است.

در این میان باید به شرکت‌هایی اشاره کنیم که علی‌رغم تعبیه باتری‌های بزرگ، به دلیل توانایی اندک در بهینه‌سازی نرم‌افزاری نمی‌توانند عمر باتری بالایی برای گوشی‌های خود به ارمغان بیاورند که البته این مشکل هم به‌زودی حل می‌شود.

پایان جنگ بر سر افزایش قیمت؟

سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ روند نگران‌کننده‌ای داشتند زیرا قیمت گوشی‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد و ظاهرا این افزایش قیمت حد و حدود مشخصی نداشت. برای این رویکرد دلایل زیادی وجود دارد که یکی از آن‌ها به طولانی‌تر شدن استفاده از گوشی‌ها برمی‌گشت. در هر صورت این رویکرد نارضایتی‌های زیادی به همراه داشت و خوشبختانه شرکت‌های بزرگ با ارائه‌ی «پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه» تلاش کردند این دسته از کاربران ناراضی را آرام کنند.

در همین رابطه اپل (در سال ۲۰۱۸)آیفون XR را با قیمت ۷۵۰ دلار و سامسونگ (در سال ۲۰۱۹) گوشی گلکسی S10e را با قیمت تقریبا مشابه عرضه کردند که هرچند قیمت چندان پایینی محسوب نمی‌شوند ولی در هر صورت این حرکت مورد توجه قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹، اپل آیفون ۱۱ را با قیمت ارزان‌تر یعنی ۶۹۹ دلار عرضه کرد که این گوشی از دوربین ثانوی اولترا واید هم بهره می‌برد. اپل با این کار، دو مدل آیفون ۱۱ پرو را به‌عنوان گوشی‌های پرچم‌داری مطرح کرد که بهتر است طرفداران پروپاقرص این شرکت یا افراد حرفه‌ای آن دو مدل را خریداری کنند. اما در نهایت، اپل این پیام را هم مخابره کرد که آیفون ۱۱ با قیمت ۶۹۹ دلاری برای عموم کاربران گوشی بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

علاوه بر این باید به افزایش جذابیت گوشی‌های میان‌رده هم اشاره کنیم که با قیمت بسیار مناسب پاسخگوی نیازهای بسیاری از کاربران هستند و سامسونگ در این زمینه با تمام قوا وارد عمل شده است. شرکت‌هایی مانند شیائومی هم با عرضه پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه همچنان سروصدای زیادی به راه می‌اندازند.

در هر صورت همین روند نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا به سمت ارائه‌ی گوشی‌های جذاب با قیمت مناسب‌تر حرکت می‌کنند یا حداقل تورم قیمتی که در دو سال گذشته شاهد آن بودیم، ادامه پیدا نمی‌کند و قیمت‌ها در همین حدود ثابت باقی می‌مانند.

