چند روز قبل شایعه‌ای مبنی بر بهره‌گیری هواوی P40 پرو از باتری گرافینی منتشر شد و روز گذشته اکانت توییتر هواوی در فرانسه پستی منتشر کرد که در آن همین موضوع مطرح شده بود. این خبر خیلی زود مورد توجه زیادی قرار گرفت ولی کارشناسان زیادی خاطرنشان کردند که این تکنولوژی هنوز برای استفاده در گوشی‌های هوشمند آماده نیست.

به نظر می‌رسد حق با این کارشناسان بوده زیرا اکانت مذکور پست موردنظر را حذف کرده و با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که این موضوع صرفا یک شایعه بوده است. حالا مقامات هواوی خاطرنشان کرده‌اند که این تکنولوژی در آینده نزدیک آماده نمی‌شود و برخی کارشناسان باور دارند که در بهترین حالت، در سال ۲۰۲۱ می‌توانیم انتظار عرضه گوشی‌های مبتنی بر باتری‌های گرافینی را داشته باشیم.

باتری‌های گرافینی تکنولوژی انقلابی هستند که می‌توانند سرعت شارژ بسیار بیشتر و دوام بالاتری را برای گجت‌ها به ارمغان بیاورند.

برای افرادی که در مورد این تکنولوژی اطلاعاتی ندارند باید بگوییم باتری‌های گرافینی تکنولوژی انقلابی هستند که می‌توانند سرعت شارژ بسیار بیشتر و دوام بالاتری را برای گجت‌ها به ارمغان بیاورند. علاوه بر این، چنین باتری‌هایی حجم کمتری را اشغال می‌کنند. اما در هر صورت همانطور که گفتیم این تکنولوژی برای استفاده در گجت‌ها هنوز نهایی نشده است.

در نهایت امیدواریم هرچه زودتر گوشی‌های مجهز به باتری‌های گرافینی روانه‌ی بازار شوند تا گوشی‌ها بتوانند در زمینه عمر باتری و البته سرعت شارژ حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند.

منبع: GSM Arena

