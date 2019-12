در ابتدا قرار بود نمایشگر گلکسی فولد مهم‌ترین نقطه قوت آن باشد اما در نهایت به دلیل مشکلات مختلف به نقطه ضعف مهمی بدل شد. حتی به تعویق انداختن تاریخ عرضه و اعمال برخی تغییرات جزئی هم نتوانستند این مشکلات را به‌طور کامل حل کنند. بسیاری از این مشکلات به استفاده از پوشش پلاستیکی به جای شیشه‌ای برمی‌گردد.

حالا به نظر می‌رسد سامسونگ برای جدیدترین گوشی تاشو خود با نام احتمالی گلکسی فولد ۲، قصد دارد برخی از این مشکلات را حل کند. به گفته یکی از افشاگران مشهور حوزه موبایل، گلکسی فولد ۲ به جای پوشش پلاستیکی از شیشه استفاده خواهد کرد. در همین رابطه می‌توانیم به گزارش سایت ETNews اشاره کنیم که مدتی قبل همین موضوع را مطرح کرد.

اگرچه استفاده از پوشش شیشه‌ای می‌تواند چین‌خوردگی میان نمایشگر را حذف یا حداقل کاهش دهد، اما لزوما نمی‌تواند دوام آن را افزایش بدهد. در حقیقت، برخی از فعالان این حوزه خاطرنشان کرده‌اند که استفاده از چنین پوشش‌هایی، گوشی تاشو را آسیب‌پذیرتر می‌کنند و هزینه تولید انبوه آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. با توجه به همین معایب، شاید سامسونگ در نهایت تصمیم بگیرد که بار دیگر از پوشش پلاستیکی استفاده کند تا این تکنولوژی به بلوغ لازم برسد.

بر اساس گزارش‌های مختلف، سامسونگ در ماه فوریه در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ از گلکسی فولد ۲ رونمایی خواهد کرد. در همین رابطه گفته می‌شود این گوشی مانند موتورولا ریزر از طراحی عمودی بهره می‌برد و احتمالا با قیمت بسیار کمتری نسبت به نسل قبلی خود روانه‌ی بازار خواهد شد.

