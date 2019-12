در سال جاری میلادی گوشی‌های فوق‌العاده‌ای روانه‌ی بازار شدند که از طراحی تاشو گرفته تا پشتیبانی از فناوری ۵G امکانات جذابی به ارمغان می‌آورند. در میان این همه گوشی جذاب که مورد توجه قرار گرفته‌اند، مطابق معمول چندین گوشی اندرویدی ۲۰۱۹ آن‌چنان که باید و شاید در سرخط خبرها قرار نگرفته‌اند که در این مطلب قصد داریم به ۵ مورد از آن‌ها اشاره کنیم.

اوپو رینو Ace

این گوشی اندرویدی ۲۰۱۹ از مشخصه‌ای بهره می‌برد که هنوز هم در این زمینه بی‌رقیب مانده است. این گوشی سریع‌ترین سرعت شارژ را برای کاربران ارائه می‌کند. به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۶۵ واتی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی در عرض ۳۵ دقیقه کاملا شارژ می‌شود. اگر تنها ۵ دقیقه زمان داشته باشید، در این مدت باتری مذکور ۲۵ درصد شارژ می‌شود.

اوپو رینو Ace از لحاظ دیگر مشخصه‌های سخت‌افزاری هم یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود. این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۸ تا ۱۲ گیگابایت حافظه رم، نمایشگر اولد ۹۰ هرتز و تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه (۴۸ مگاپیکسلی، ۱۲ مگاپیکسلی تله فوتو، ۸ مگاپیکسلی اولترا واید، ۲ مگاپیکسلی سیاه‌وسفید) تعبیه شده و در بریدگی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی قرار دارد.

از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و وجود جک هدفون اشاره کنیم که مورد دوم این گوشی را به معدود پرچم‌داران ۲۰۱۹ بدل کرده که کاربران بدون نیاز به رابط یا پورت USB-C می‌توانند از هدفون سیمی استفاده کنند. روی هم رفته این گوشی جذاب با قیمت حدودا ۶۰۰ دلاری یک گجت همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود که متأسفانه در بازار کشورهای مختلف مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

ال‌جی G8X

گوشی ال‌جی G8X احتمالا معقول‌ترین محصول بخش موبایل ال‌جی در بین گوشی های اندرویدی ۲۰۱۹ محسوب می‌شود و نسبت به نسل قبلی خود رویکردهای متداول‌تری را اتخاذ کرده است. به همین خاطر شاهد بهره‌گیری از سنسور سه‌بعدی در پنل جلویی نیستیم و در نتیجه اثری از قابلیت سیستم تشخیص چهره سه بعدی و (خوشبختانه) تشخیص حرکات دست و الگوی رگ‌های کف دست در این گوشی دیده نمی‌شود. همچنین این گوشی با بهره‌گیری از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در این زمینه نسبت به نسل قبلی خود حرف بیشتری برای گفتن دارد.

از جمله ضعف‌های این گوشی می‌توانیم به فقدان دوربین سه‌گانه اشاره کنیم که در عوض از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید استفاده شده است. از دیگر ویژگی‌های آن نباید ۶ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، اسنپ‌دراگون ۸۵۵، شارژ بی‌سیم، استاندارد IP68 و جک هدفون را از قلم بیندازیم.

از ایده‌های قابل توجه ال‌جی برای این گوشی می‌توانیم به ارائه‌ی یک کیس خاص اشاره کنیم که این گوشی را به یک گجت دو نمایشگره تبدیل می‌کند. بنابراین اگر به ایده سرفیس Duo مایکروسافت علاقه زیادی دارید، با بهره‌گیری از این کیس تا حدی می‌توانید چنین قابلیتی را تجربه کنید.

ایسوس ذن‌فون ۶

ایسوس یکی دیگر از برندهایی است که حداقل در زمینه‌ی گوشی‌های غیر گیمینگ، همواره زیر سایه دیگر شرکت‌ها قرار می‌گیرد. در این میان، ایسوس ذن‌فون ۶ یکی از جذاب‌ترین گوشی های اندرویدی ۲۰۱۹ است که در عین حال از دست کم گرفته‌شده‌ترین گوشی‌ها هم محسوب می‌شود.

پر سروصداترین ویژگی این گوشی، دوربین‌های چرخشی آن است که یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی و دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی با چرخیدن از پنل پشتی می‌توانند به‌عنوان دوربین‌های سلفی انجام وظیفه کنند. این مکانیسم در ضمن می‌تواند برای ثبت عکس‌های پانوراما هم مورد استفاده قرار بگیرد.

ایسوس ذن‌فون ۶ همچنین از نمایشگر ۶.۴ اینچی LCD، اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۶ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، جک هدفون و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در این میان، اثری از شارژ بی‌سیم و مقاومت در برابر نفوذ آب نیست ولی برای یک گوشی ۵۰۰ دلاری فقدان چنین مشخصه‌هایی ضعف مهمی محسوب نمی‌شود.

ZTE Axon 10 Pro

گوشی‌های سری Axon شرکت ZTE پرچم‌داران فوق‌العاده‌ای هستند و Axon 10 Pro هم بار دیگر توانایی‌های شرکت چینی ZTE را ثابت می‌کند. در حقیقت، روی هم رفته این گوشی جانشین بسیار خوبی برای گوشی‌های وان‌پلاس محسوب می‌شود.

این گوشی در کل یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود و به همین خاطر شاهد بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، تا ۱۲ گیگابایت حافظه رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش و باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم. در زمینه‌ی دوربین‌ها هم حرف زیادی برای گفتن دارد و به غیر از تعبیه دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل، باید به دوربین سه‌گانه شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و ۲۰ مگاپیکسلی اولترا واید هم اشاره کنیم.

این گوشی در ابتدا با قیمت ۵۹۹ یورو (حدود ۶۶۹ دلار) روانه‌ی بازار شد ولی حالا کاربران کشورهای مختلف با پرداخت ۴۹۹ دلار می‌توانند آن را خریداری کنند. با خرید این گوشی، قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از شارژ بی‌سیم، استاندارد IP53، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و رابط کاربری نزدیک به اندروید خالص نصیب کاربران می‌شود. روی هم رفته ZTE Axon 10 Pro یکی از جذاب‌ترین گوشی های اندرویدی ۲۰۱۹ است که متأسفانه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

ویوو Nex 3 5G

ویوو یکی از دو شرکت مهمی است که به عرضه نمایشگرهای مجهز به نمایشگر آبشاری روی آورده و شرکت دیگر هم هواوی است. ویوو Nex 3 5G فقط از ظاهر جذابی بهره نمی‌برد و به دلیل وجود ویژگی‌های قابل توجه، در این فهرست قرار گرفته است.

این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، تا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ثابت بهره می‌برد. همچنین به دلیل بهره‌گیری از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از شارژ ۴۴ وات، در این زمینه رقیب قدری برای هواوی میت ۳۰ پرو محسوب می‌شود.

در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه تعبیه شده که شامل دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی، ۱۳ مگاپیکسلی تله‌فوتو و ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید است و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی به همراه فلش LED در یک ماژول پاپ‌آپ تعبیه شده‌اند. در نهایت با توجه به بهره‌گیری این گوشی از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل، تا حدی می‌توان آن را به‌عنوان جایگزین مناسب میت ۳۰ پرو معرفی کرد.

