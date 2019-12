سامسونگ گلکسی تب S6 5G اولین تبلت ۵G بازار خواهد بود

به‌زودی سامسونگ نسخه جدید تبلت پرچم‌دار امسال خود، گلکسی تب S6 را راهی بازار خواهد کرد. این محصول اولین تبلتی خواهد بود که از ارتباط پرسرعت ۵G بهره خواهد برد.

وب‌سایت SamMobile به‌تازگی مشخصاتی از گلکسی تب S6 5G را منتشر کرده است. مدتی قبل این تبلت مجوزهای لازم را از Wi-Fi Alliance و Bluetooth SIG دریافت کرد، شایعات پیرامون این محصول پررنگ‌تر شدند. با توجه به آنچه تا به‌حال منتشر شده است، ممکن است نسخه ۵G از نظر مشخصات سخت افزاری با نسخه اصلی که در ماه سپتامبر راهی بازار شد یکسان باشد و تنها در پشتیبانی از شبکه ۵G با هم تفاوت داشته باشند.

اگر چنین باشد، گلکسی تب S6 5G به چیپ اسنپ دراگون ۸۵۵ به همراه مودم ۵G کوالکام مجهز خواهد بود. این تبلت که نسخه‌ای از تبلت‌های پرچم‌دار سامسونگ خواهد بود، باید به قلم استایلوس و صفحه کلید فیزیکی که در نسخه اصلی بودند نیز مجهز شود. بررسی‌های اولیه از گلکسی تب S6 نشان داده است می‌توان روی این دستگاه بیشتر از یک ویدیو پلیر و ابزار وبگردی حساب باز کرد.

مجموعه سخت افزاری قدرتمند و سریع به همراه نمایشگر با کیفیت، صفحه کلید فیزیکی، S Pen و رابط کاربری اختصاصی که برخی از ویژگی‌های یک سیستم دسکتاپ را ارائه می‌کنند، باعث شده‌اند این تبلت به یک ابزار کاربردی برای افراد خلاق و کاربران حرفه‌ای تبدیل شود که بسیاری از نیازهای روزانه آن‌ها به یک رایانه همراه را برطرف می‌کند. همچنین، تبلت جدید کره‌ای‌ها عنوان اولین تبلت مجهز به دوربین دوگانه را نیز در کارنامه دارد. البته این مورد را هم نباید از قلم انداخت که نرم افزار گلکسی تب S6 هنوز نیاز به بهبودهای فراوان و افزودن ویژگی‌های بیشتری دارد و باگ‌های گاه‌و‌بی‌گاه آن نیز باید برطرف شوند.

این‌که سامسونگ در نسخه جدید چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد، هنوز مشخص نیست و حتی از زمان عرضه این تبلت نیز اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد در حال حاضر گلکسی تب S6 5G قرار است اولین تبلت ۵G بازار باشد. البته به‌تازگی گزارشی از تلاش‌های هواوی برای عرضه یک تبلت ۵G منتشر شده، اما در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعی درباره مشخصات و یا زمان عرضه تبلت کمپانی چینی اعلام نشده است.

