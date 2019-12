دیگر چیزی تا آغاز سال ۲۰۲۰ باقی نمانده و این برای اهالی تکنولوژی، نوید نمایشگاه هیجان انگیز CES را می‌دهد. تا همین حالا هم مشخص شده که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی قرار است در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشند. در کنار نام‌های بزرگی مثل سامسونگ و ال جی، امسال نام وان پلاس هم شنیده می‌شود و این شرکت حتی یک تیزر برای این نمایشگاه هم منتشر کرده است. در این تیزر می‌توانیم نام جدید محصول OnePlus یعنی Concept One را در گوشه تصویر ببینیم که با توجه به شعار تیزر، به نظر می‌رسد شاهد اولین محصول این شرکت با نمایشگر تاشو خواهیم بود.

در حال حاضر فعلا هیچ کس نمی‌داند که مراسم OnePlus در نمایشگاه CES در رابطه با چه محصولی خواهد بود و چه چیزی معرفی می‌شود. اما آنطور که به وب‌سایت The Korea Herald خبر رسیده، قرار است وان پلاس در مراسم خود در CES یک گوشی با نمایشگر تاشو معرفی کند.

متاسفانه هنوز هیچ اطلاعاتی نداریم که فرم این دستگاه به چه شکل خواهد بود. ممکن است با محصولی تبلت مانند مثل سامسونگ گلکسی فولد و یا هواوی میت X روبرو شویم و یا حتی ممکن است شاهد یک گوشی تاشو مثل موتورولا Razr 2019 باشیم.

فعلا تمام این‌ها حدسیاتی هستند که در رابطه با محصول جدید OnePlus داریم. از نظر مشخصات فنی نیز قطعا این گوشی مثل دیگر گوشی‌های وان پلاس مجهز به آخرین نسل از پردازنده‌های کوالکام خواهد بود و میزان رم و حافظه داخلی آن‌هم بالا خواهد بود. در نهایت خوشبختانه زمان مراسم وان پلاس نزدیک است و کمتر از یک ماه دیگر این محصول وان پلاس را هم خواهیم دید. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟ آیا وان پلاس می‌تواند گوشی با نمایشگر تاشو و رقابتی معرفی و عرضه کند؟

منبع: GSMArena

The post آیا وان پلاس کانسپت وان اولین گوشی تاشو OnePlus خواهد بود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala