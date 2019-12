هواوی امیدوار است با ارائه‌ی جایگزین سرویس‌های گوگل بتواند مشکلات کاربران گوشی‌های اندرویدی فاقد اپلیکیشن­های گوگل را برطرف کند. مدیرعامل بخش هند هواوی و آنر طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که آن‌ها از طریق همکاری با توسعه‌دهندگان مربوط به ۱۵۰ اپلیکیشن برتر در هند قصد دارند این اپلیکیشن‌ها را تا سال آینده در اپ استور اختصاصی هواوی ارائه کنند.

این موضوع برای کشورهایی که شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام بسیار پرطرفدار هستند، اهمیت زیادی دارد زیرا این موارد هنوز در اپ استور هواوی حضور ندارند. از آنجایی که هواوی در کشورهای مختلف حضور قابل توجهی دارد، باید بتواند امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های مهم موجود در پلی استور گوگل را فراهم کند.

هواوی می‌خواهد برای اپلیکیشن‌های محبوبی مانند یوتیوب، گوگل مپ، جیمیل و گوگل درایو جایگزین‌های خود را عرضه کند. این شرکت امیدوار است که فرایند مهاجرت به این سرویس‌ها آنقدر ساده باشند که کاربران بدون زحمت خاصی بتوانند از سرویس‌های گوگل به سمت این پلتفرم‌ها مهاجرت کنند. اگرچه هنوز نمی‌توانیم در رابطه با میزان موفقیت این طرح اظهارنظر کنیم، ولی در هر صورت هواوی سخت مشغول کار است تا بتواند در این بازار بسیار رقابتی، مشتری‌های خود را از دست ندهد.

در حال حاضر معلوم نیست که نسخه‌های جایگزین اپلیکیشن‌های گوگل از چه مشخصه‌هایی بهره می‌برند. اگرچه اپلیکیشن‌هایی مانند گوگل درایو و گوگل مپ رقبای زیادی دارند، ولی مثلا در رابطه با یوتیوب باید بگوییم که چنین پلفترمی هیچ رقیب قابل توجهی ندارد. در این میان، هواوی اعلام کرده که تا پایان سال جاری میلادی (یعنی چند روز دیگر) جایگزین مربوط به سرویس­های مسیریابی، پرداخت، گیمینگ و پیام‌رسان گوگل ارائه می‌شود و باید ببینیم که جایگزین دیگر سرویس‌های گوگل چه زمانی آماده می‌شوند.

