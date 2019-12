موسسه Ice Universe که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثق‌ترین منابع انتشار خبرهای مربوط به محصولات سامسونگ شناخته می‌شود، اخیرا پستی را در مورد پرچم‌دارهای مورد انتظار این شرکت (گلکسی اس ۱۱ و گلکسی فولد ۲) منتشر کرده که بسیار جالب و در عین حال عجیب به نظر می‌رسد.

همانطور که می‌دانید،‌ موسسه Ice Universe معمولا خبرهایی از محصولات سامسونگ در توییتر منتشر می‌کند که صحت دارند و به همین خاطر می‌توان آن را منبعی قابل اعتماد قلمداد کرد. این موسسه در جدیدترین پستی که در توییتر منتشر کرده، به دو پرچم‌دار مورد انتظار سامسونگ در سال ۲۰۲۰ اشاره داشته؛ گلکسی اس ۱۱ که شاید در لحظه آخر سامسونگ نام آن را به گلکسی اس ۲۰ تغییر دهد و گلکسی فولد ۲ و تصویر واقعی منتسب به آن.

سال بعد، سال ۲۰۲۰ است و ۲۰ شروعی تازه خواهد بود.

سامسونگ در حال حاضر هیچ محصولی ندارد که در نام‌گذاری آن از ۲۰ استفاده شده باشد. از آن‌ جایی هم که اشاره شده ۲۰ شروعی جدید است،‌ می‌توان نتیجه گرفت هرآنچه که قرار است با این نام راهی بازار شود،‌ آغازگر راهی جدید در بین محصولات سامسونگ خواهد بود. اگر بخواهیم این پیام را این گونه تفسیر کنیم که گلکسی اس ۱۱ قرار است گلکسی اس ۲۰ نامگذاری شود، پس باید در درجه اول انتظار تغییرات عمده‌ای چه در طراحی و مشخصات فنی و چه در فناوری‌های بکار رفته در این محصول به نسبت نسل قبل داشته باشیم.

پست دوم اما در مورد گوشی تاشو جدید این شرکت است که تحت عنوان گلکسی فولد ۲ نیز شناخته می‌شود. اما برخلاف گلکسی فولد،‌ این محصول جدید به صورت عمودی خم می‌شود. یعنی همانند آنچه که در موتورولا ریزر شاهد بودیم. اخیرا نیز خبر انتشار تصاویر واقعی این محصول را به همراه مشخصات لایه بکار رفته در روی گوشی پوشش داده بودیم که می‌توانید از طریق لینک زیر اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب کنید.

بیشتر بخوانید: نمایشگر گلکسی فولد ۲ احتمالا از پوشش شیشه‌ای بهره می‌برد

گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد از لایه شیشه‌ای برای پوشش نمایشگر این محصول تاشو استفاده کند. Ice Universe نیز صحت این خبر را تایید کرده! اگر سامسونگ بتواند به جای پلاستیک از شیشه به عنوان لایه روی نمایشگر استفاده کند،‌ هم می‌تواند ضخامت دستگاه را کاهش دهد و هم چین‌خوردگی کمتری (یا هیچ) در اثر باز و بسته کردن گوشی روی صفحه ایجاد خواهد شد.

با نگاهی نزدیک به این تصویر، می‌توان فهمید رابط کاربری این گوشی، جدیدترین رابط سامسونگ یعنی One UI 2.0 است و دوربین سلفی آن نیز دقیقا به شکل دوربین سلفی گلکسی نوت ۱۰،‌ درون حفره‌ای روی نمایشگر تعبیه شده. البته این تصویر می‌تواند واقعی نباشد، اما تنها چیزی است که تا کنون منتشر شده و مورد تایید Ice Universe نیز واقع شده. موسسه‌ای که به ندرت در رابطه با محصولات سامسونگ اشتباه می‌کند!

بیشتر بخوانید: ۸ مورد از جدیدترین و بهترین ویژگی‌های رابط کاربری One UI 2.0

منبع: gsmarena

The post آیا سامسونگ، گلکسی اس ۱۱ را گلکسی اس ۲۰ نام‌گذاری خواهد کرد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala