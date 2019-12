در رابطه با گلکسی اس ۱۱ تاکنون خبرها و رندرهای زیادی منتشر شده و هر یک به بخشی از این گوشی مورد انتظار سامسونگ اشاره داشته‌اند. اما در تصاویر جدید منتشر شده، تغییراتی را شاهد هستیم که نگاه هر بیننده‌ای را به خود مجذوب می‌کند و آن، طراحی شگفت‌انگیز نمایشگر این محصول است!

جدیدترین تصاویر از نمایشگر گوشی گلکسی اس ۱۱، توسط موسسه Ice Universe، یکی از موثق‌ترین منابع اطلاعاتی محصولات سامسونگ منتشر شده. به عبارتی، این بار شاهد تصویری از خود گوشی نیستیم! بلکه تصویری از مدل مرجع (رفرنس) کاور محافظ نمایشگر به بیرون درز کرده که تولید کنندگان لوازم جانبی به کمک آن، محافظ صفحه‌ مخصوص گوشی را تولید می‌کنند. اما خب همین تصویبر کافی بود تا کاملا از طراحی نمایشگر گلکسی اس ۱۱ آگاه شویم. اینطور که از تصویر بر می‌آید، گلکسی اس ۱۱ تقریبا هیچ حاشیه‌ای ندارد! بعد از عرضه گلکسی نوت ۱۰، بسیاری‌ها همین طراحی را برای محصول جدید سامسونگ پیش‌بینی می‌کردند و ظاهرا این شرکت قصد دارد آن را به حقیقت تبدیل کند!

بیشتر بخوانید: آیا سامسونگ، گلکسی اس ۱۱ را گلکسی اس ۲۰ نام‌گذاری خواهد؟

به گزارش وب‌سایت کره‌ای The Elec، سامسونگ دستیابی به طراحی فوق‌العاده‌ی گلکسی اس ۱۱ را مدیون چسب قدرتمندی است که برای محفوظ نگه داشتن بخش‌های داخلی و دو طرف گوشی مورد استفاده قرار داده! البته از مشکلاتی که در نتیجه این تصمیم بوجود خواهد آمد، سخت شدن تعمیر این گوشی است. اما ظاهرا برای سامسونگ، رسیدن به چنین طراحی چشم‌نوازی، ارزش این نقطه ضعف را داشته!

سامسونگ اخیرا از همکاری خود با شرکت Weldbond پرده‌ برداشت و تصمیم گرفت به جای استفاده از نوار در دو طرف گوشی، از چسب استفاده کند. از آن‌جایی که این نوارها فضای زیادی را اشغال می‌کردند، استفاده از چسب باعث می‌شود حواشی گوشی‌ها به مراتب باریک‌تر شود و به همین دلیل است که در طراحی گلکسی اس ۱۱، شاهد حواشی بسیار کمی هستیم.

شاید تنها نقطه ضعفی که بتوان به گلکسی اس ۱۱ و نمایشگر فوق‌العاده آن وارد کرد، دوربین سلفی تعبیه شده درون حفره است. در واقع این گوشی همان گلکسی نوت ۱۰ بدون حاشیه است! طراحی که شاید به دلیل از بین بردن یکنواختی نمایشگر، به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید، مگر اینکه سامسونگ قابلیت‌های جذابی را در آن قرار دهد که حفره کوچک تعبیه شده درون نمایشگر، نتواند مانع خرید این محصول شود!

بیشتر بخوانید: این تصویر دوربین پریسکوپی گلکسی اس ۱۱ پلاس را نشان می‌دهد

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به تصاویر، به نظر می‌رسد حفره مخصوص دوربین سلفی کوچک‌تر از آن چیزی است که در گلکسی نوت ۱۰ شاهد بودیم. برای برخی‌ها استفاده از فناوری پاپ آپ بسیار جذاب‌تر بود. اما سامسونگ ظاهرا قصد دارد تا زمانی که فناوری دوربین‌های زیر نمایشگر همه‌گیر نشده، از همین طراحی در محصولات خود استفاده کند.

نظر شما در رابطه با طراحی گلکسی اس ۱۱ و دوربین سلفی آن چیست؟ آیا سامسونگ می‌تواند موفقیت سری گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ را با عرضه این محصول ادامه دهد؟

منبع: forbes

The post تصاویر نهایی گلکسی اس ۱۱ طراحی خیره‌کننده نمایشگر آن را به نمایش می‌گذارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala