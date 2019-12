در دو سال اخیر گوشی‌های هوشمند به سمت سه دوربینه و حتی چهار دوربینه شدن رفته‌اند تا برای هر موقعیتی، یک دوربین وجود داشته باشد. این ترند به این معنی است که سنسورهای دوربین موبایل‌ها باید در حجم چند برابری نسبت به گذشته تولید شوند. این موضوع برای سونی که پادشاه تولیدکنندگان سنسورهای دوربین است، خبر خیلی خوبی نیست و این شرکت رسما اعلام کرده که نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از تقاضا برای سنسور دوربین باشد.

به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، سونی می‌گوید کارخانه‌جات تولید سنسور این شرکت برای دومین سال متوالی با سرعت بالایی حتی در تعطیلات مختلف در حال کار هستند. البته اینطور هم نیست که سونی فکری به حال گسترده‌تر کردن کارخانه‌های خود در این زمینه نباشد. آنطور که گفته شده، این شرکت ژاپنی می‌خواهد برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا، هزینه‌هایش دو برابر شده و به ۲.۶ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت همچنین در حال ساخت یک کارخانه جدید است که گفته شده از آوریل ۲۰۲۱ به بهره‌برداری می‌رسد.

با تمام این تفاسیر، هنوز Terushi Shimizu، مدیر بخش نیمه‌هادی سونی، در این زمینه گفته است که: «اگر با شرایط موجود بخواهیم قضاوت کنیم، حتی بعد از افزایش سرمایه‌؛ذاری در این بخش و گسترده‌تر کردن کارخانه‌ها، باز هم ممکن است نتوانیم پاسخگوی نیاز مشتریان باشیم و مجبور به عذرخواهی از آن‌ها شویم».

سونی تنها شرکتی نیست که در حال افزایش حجم تولیدات خود در این زمینه است. یک رقیب این شرکت، سامسونگ است که گفته شده آن‌ها هم در حال افزایش ظرفیت تولید سنسورهای موبایلی خود هستند. در هر صورت، سونی پیش‌از این گفته که قصد دارد ۶۰ درصد این بازار را در پایان دوره مالی ماه مارس سال ۲۰۲۶ ازآن خود کند.

در هر صورت، به نظر می‌رسد تقاضا برای گوشی‌های هوشمند در سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشته اما اینکه گوشی‌ها به سمت دوربین‌های سه‌گانه و چهارتایی حرکت می‌کنند، یعنی حتی در صورت کاهش فروش گوشی در دنیا، کسب و کار تولید سنسور سونی و سامسونگ همچنان سکه خواهد بود. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

منبع: AndroidAuthority

