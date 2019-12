موسسه Counterpoint Research در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده که آیفون XR پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ در تمام دنیا بوده و سه درصد از فروش موبایل‌های هوشمند را به خود اختصاص داده است. درواقع به به جز ماه سپتامبر ۲۰۱۸ که آیفون‌های جدید معرفی و عرضه شدند، آیفون XR از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ لقب پرفروش‌ترین گوشی هوشمند در هر ماه را به خود اختصاص داده است. آیفون XR حتی توانست به تنهایی یک چهارم از کل فروش اپل در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ را به خود اختصاص دهد تا پرفروش‌ترین محصول اپل در تمام نقاط دنیا باشد.

جدا از فروش خوب این گوشی، اپل هم امسال قیمت آیفون XR را در کشورهایی مثل چین و هند کاهش داد که همین مورد هم به فروش خیلی خوب این گوشی کمک کرده است. آیفون ۱۱ معمولی که جایگزین آیفون XR شده نیز توانسته خود در بین ده گوشی پرفروش بازار بالا بکشد و در سه ماهه اخیر، پنجمین گوشی پرفروش بازار یوده است.

در لیست ده گوشی پر فروش، سامسونگ هم سه مدل داشته که هر سه آن‌ها از میان‌رده‌های خانواده A بود. سامسونگ نیز با تولید توقف سری J و ارزان‌کردن خانواده A توانسته به چنین موفقیتی دست پیدا کند.

گوشی‌های جدید خانواده A نه تنها قیمت رقابتی دارند بلکه از نظر طراحی نیز بهبود داشته‌اند و ویژگی‌های جدیدی به آن‌ها اضافه شده است.

گوشی‌های سری A سامسونگ همچنین توانست گوشی‌های آنر را هم پشت سر بگذارد. البته این نکته هم در نوع خود جالب است که هیچ پرچمداری از سامسونگ در بین ده گوشی پرفروش سه ماهه سوم ۲۰۱۹ نیست. شرکت Oppo هم توانسته سه گوشی را به این جدول مهم بفرستد. سه گوشی از شرکت اوپو نیز در این لیست هستند که در چین و دیگر مناطق دنیا توانسته‌اند فروش خیلی خوبی داشته باشند. این سه گوشی، اوپو A9، اوپو A5s و Oppo A5 هستند.

از شرکت شیائومی نیز محصول ردمی ۷A در این لیست حضور دارد که گفته شده بیشترین فروش این گوشی، در کشور هند بوده است. درواقع بیش از نیمی از فروش این محصول در این کشور بوده که رقم قابل توجهی است.

فروش ده گوشی پرفروش سه ماهه سوم امسال، نسبت به ده گوشی پرفروش در مدت زمان مشابه در سال گذشته نیز ۹ درصد افزایش داشته است.

اما در مجموع میزان سود حاصل از فروش این ده گوشی نسبت به میزان سود حاصل از فروش ده گوشی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸، سی درصد کاهش داشته است. به طور کل سود حاصل از فروش تمام گوشی‌ها نیز ۱۱ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبلی کاهش داشته است.

Counterpoint Research عقیده دارد با فراگیرتر شدن گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰، ممکن است شاهد گوشی‌های ۵G در لیست ده گوشی پرفروش نیز باشیم اما همچنان پیش‌بینی می‌شود که بیشترین تعداد جایگاه این لیست در سال آینده نیز متعلق به گوشی‌های میان‌رده باشد.

منبع: Gadgets360

The post آیفون XR پرفروش‌ترین گوشی سه ماهه سوم ۲۰۱۹ بوده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala