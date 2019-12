انویدیا، بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده پردازنده‌های گرافیکی، اعتقاد دارد گرافیک‌های قدرتمند سری RTX این شرکت که جدیدترین سری از گرافیک‌های این شرکت نیز به حساب می‌آیند، از کنسول‌های نسل بعدی مایکروسافت و سونی، یعنی پلی استیشن ۵ و ایکس باکس وان سری X، سریع‌تر و قدرتمندتر است!

تقریبا همه افرادی که به حوزه فناوری،‌ خصوصا کامپیوتر علاقه‌مند هستند، از رقابت شدید بین انویدیا و AMD به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کارت‌های گرافیک دنیا آگاهند. اما این بار انویدیا کنسول‌های بازی نسل بعدی را که به پردازنده‌های گرافیکی ساخته شده توسط AMD مجهز خواهند شد هدف قرار داده و در جریان رویداد GTC China 2019، با اشاره به کارت گرافیک قدرتمند خود، خط و نشانی برای AMD کشید!

جنسن هانگ (Jensen Huang)، مدیرعامل و موسس شرکت انویدیا، در جریان کنفرانس اخیر، قدرت‌ کارت گرافیک RTX 2080 با طراحی Max-Q را به تصویر کشید. طراحی نسبتا جدیدی که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد لپ‌ تاپ‌هایی بسازند که در عین باریک بودن، قدرت پردازش گرافیکی‌شان حتی از قبل بیشتر است. برای اثبات این موضوع، هانگ در یکی از اسلاید‌ها، به مقایسه دو لپ تاپ لنوو Y900 با پردازنده گرافیکی GTX 980M و لنوو Y740 با گرافیک RTX 2080 Max-Q پرداخت.

در ادامه، مدیرعامل انویدیا اعلام کرد RTX 2080 Max-Q از کنسول‌های پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری X که قرار است بر پایه پردازنده گرافیکی RDNA 2 راهی بازارشوند، سریع‌تر است! پردازنده گرافیکی RDNA 2 شرکت AMD بر پایه لیتوگرافی ارتقا یافته ۷ نانومتری (۷nm+) طراحی شده‌اند و از قدرت بسیار بالایی برخوردارند. در حال حاضر RTX 2080 Max-Q بهترین پردازنده گرافیکی موبایل (قابل حمل) در جهان است و به سختی می‌توان نتیجه رقابت بین این دو گرافیک را پیش‌بینی کرد. در بین پردازنده‌های گرافیکی دسکتاپ، RTX 2070 Super را می‌توان جدی‌ترین رقیب برای RTX 2080 Max-Q در نظر گرفت!

با این حال نمی‌توان از قدرت گرافیکی کنسول‌های نسل جدید مایکروسافت و سونی غافل بود. با توجه به شنیده‌ها، گرافیک‌های به کار رفته در این کنسول‌ها قدرتی معادل ۹.۲ ترافلاپس خواهد داشت که همین مقدار نیز برای شکست دادن RTX 2070 Super کافی است. بنابراین باید تا عرضه رسمی این کنسول‌ها، برای مشخص شدن نتیجه این رقابت حساس منتظر ماند!

