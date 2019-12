گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ اولین پرچم‌داران سامسونگ در سال ۲۰۲۰ خواهند بود و با توجه به گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، انتظار می‌رود از دوربین بسیار قدرتمندی بهره ببرند. در این میان، افشاگر مشهور حوزه موبایل که در توییتر با نام کاربری Ice Universe فعالیت می‌کند، تصویری از محافظ نمایشگر گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ را منتشر کرده که تفاوت اندازه آن‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.

طبق گزارش‌هایی که پیش‌تر مطرح شده، گفته می‌شود گلکسی S11e با نمایشگر ۶.۳ یا ۶.۴ اینچی عرضه می‌شود. در همین بین، برای گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ و اس ۱۱ پلاس باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگرهای ۶.۷ و ۶.۹ اینچی را داشته باشیم. در این تصویر منتشر شده اگرچه می‌توانیم تفاوت اندازه نمایشگر این گوشی‌ها را مشاهده کنیم، ولی به اندازه دقیق آن‌ها اشاره نشده است.

گلکسی‌ اس ۱۱ قرار است با تراشه‌های اگزینوس ۹۹۰ و اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به دست کاربران برسد. البته اگر شایعات مطرح شده صحت داشته باشند، به‌نظر می‌رسد برخلاف گذشته سامسونگ قصد دارد مدل‌های مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون را در کشورهای بیشتری عرضه کند.

در نهایت باید بگوییم که بر اساس گزارش‌های مختلف از جانب منابع گوناگون، اس ۱۱ پلاس از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین زوم پریسکوپی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری بهره می‌برد. باید ببینیم آیا سامسونگ با ارائه‌ی این دوربین‌های قدرتمند می‌تواند در زمینه‌ی عکاسی توجهات گسترده­ای را جلب کند یا نه.

