شرکت هواوی در حال حاضر خود را برای معرفی دو پرچمدار جدید خود با نام‌های هواوی P40 و هواوی P40 پرو آماده می‌کند. انتظار داریم این دو گوشی در مراسمی در ماه مارس سال ۲۰۲۰ معرفی شوند و تا به امروز، چندین تصویر از طراحی احتمالی این گوشی‌ها هم منتشر شده است. تا به حال در این تصاویر فقط متوجه شده بودیم که دوربین‌ها در یک ماژول مستطیل شکل قرار می‌گیرند و چیز بیشتری از تعداد دوربین‌ها یا محل قرار گیری هر سنسور نمی‌دانستیم.

امروز اما یک تصویر جدید از نسخه پرو از Huawei P40 منتشر شده که نشان می‌دهد در ماژول مستطیل شکل دوربین این گوشی، شاهد پنج سنسور خواهیم بود! گفته شده دوربین اصلی سنسور ۶۴ مگاپیکسلی سونی IMX686 را خواهد داشت. دوربین بعدی یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی دارد و لنزی اولترا واید در جلوی آن قرار می‌گیرد. دوربین دیگر، ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود و لنز آن از نوع پریسکوپی خواهد بود که می‌تواند تا ده برابر زوم اپتیکال را در این گوشی فراهم کند. در نهایت دو دوربین دیگر شامل یک دوربین عکاسی ماکرو و یک دوربین ToF می‌شود.

همچنین این تصویر، گوشی Huawei P40 Pro را در رنگ آبی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد امسال دوباره شاهد استفاده از این رنگ خواهیم بود. چهار دوربین این گوشی در سمت چپ ماژول مستطیل شکل قرار می‌گیرند و دوربین پریسکوپی که به تنهای اندازه بزرگی خواهد داشت، در سمت راست ماژول قرار می‌گیرد. فلش دوربین نیز در زیر ماژول کلی دوربین قرار خواهد گرفت.

جدا از این عکس، شنیده شده که هواوی P40 پرو قرار است با نمایشگری در اندازه ۶.۵ یا ۶.۷ اینچی از راه برسد. در رندرهایی که تا به حال از این گوشی منتشر شده، هنوز متوجه نشده‌ایم که آیا نمایشگر هواوی P40 پرو دارای ناچ خواهد بود یا خیر. اما تصویر زیر گفته شده از شیشه رویی نمایشگر گرفته شده و همانطور که می‌بینیم، نمایشگر این گوشی قرار است حاشیه‌های بسیار کم داشته باشد و خبری از ناچ هم در این محصول نخواهد بود.

با این تفاسیر، یک سوال مهم این است که آیا Huawei P40 Pro دارای دوربین سلفی پاپ‌آپ خواهد بود یا ممکن است هواوی دوربین سلفی را در زیر نمایشگر قرار داده باشد. در هر صورت، هرچقدر به ماه مارس سال ۲۰۲۰ نزدیک‌تر شویم، قطعا اطلاعات و تصاویر بیشتری از این پرچمدار هیجان انگیز هواوی منتشر خواهد شد. شما درباره هواوی P40 و هواوی P40 پرو چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

