اوپو رینو ۳ و اوپو رینو ۳ پرو با پشتیبانی از ۵G معرفی شدند

شرکت اوپو امروز و در حالی که دنیای غرب در تعطیلات کریسمس به سر می‌برد، در خانه خود در چین، گوشی‌های سری رینو ۳ را معرفی کرد. این سری فعلا شامل دو گوشی اوپو رینو ۳ و اوپو رینو ۳ پرو می‌شوند که هر دو از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند.

نکته جالب اینجاست که هیچ کدام از این گوشی‌ها یک پرچمدار واقعی به حساب نمی‌آیند. اوپو رینو ۳ پرو از پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G استفاده می‌کند و نسخه معمولی رینو ۳، اولین گوشی است که به پردازنده مدیاتک Dimensity 1000L مجهز شده است. بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید ابتدا سراغ مدل پرو برویم و بیشتر با آن آشنا شویم.

اوپو رینو ۳ پرو

گوشی اوپو رینو ۳ پرو از یک نمایشگر ۶.۵ اینچی OLED بهره می‌برد که دارای نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه است. همچنین دوربین سلفی این گوشی درون یک حفره در بالا سمت چپ نمایشگر قرار گرفته است. نرخ تجدید نمایشگر برای تشخیص لمس نیز ۱۸۰ هرتز در ثانیه است که باعث می‌شود گوشی خیلی سریع دستورات لمسی کاربر را دریافت کرده و به خصوص در هنگام بازی، فوق العاده خواهد بود. همچنین نمایشگر این گوشی پوشش صد درصدی از رنگ‌های DCI-P3 خواهد داشت و از ویژگی HDR10+ هم پشتیبانی می‌کند.

دوربین‌های اوپو رینو ۳ پرو می‌توانند تا ۵ برابر زوم هایبرید را برای کاربر به ارمغان بیاورند. این کار با استفاده از دوربین تله‌فوتو که زوم دو برابری اپتیکال دارد و همچنین استفاده از زوم دیجیتالی بهبود یافته امکان پذیر است. در مجموع چهار دوربین در بخش پشتی این گوشی حاضر هستند که به ترتیب، یک دوربین هشت مگاپیکسلی اولترا واید، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۲ مگاپیکسلی با سنسور سیاه و سفید و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی تله فوتو آن‌ها را تشکیل می‌دهند. دوربین سلفی گوشی نیز سنسور ۳۲ مگاپیکسلی دارد و همانطور که گفتیم درون حفره‌ای در داخل نمایشگر قرار گرفته است.

اوپو رینو ۳ پرو با یک باتری ۴۰۲۵ میلی‌آمپری همراه است و یک شارژر ۳۰ واتی VOOC 4.0 در بسته‌بندی محصول قرار داده می‌شود تا این باتری حجیم را به سرعت شارژ کند. درواقع آنطور که اوپو می‌گوید، این شارژر می‌تواند باتری این گوشی را از صفر تا ۵۰ درصد تنها در ۲۰ دقیقه شارژ کند. از صفر تا ۷۰ درصد هم در سی دقیقه شارژ می‌شود. همچنین اوپو معتقد است این گوشی با این باتری، برای شبکه ۵G هم عالی خواهد بود و حتی در این زمینه می‌گوید کاربران تجربه ۵G خواهند داشت و مصرف باتری‌شان در حد ۴G خواهد بود!

دیگر مشخصات فنی این گوشی شامل رابط کابری ColorOS 7 همراه با اندروید ۱۰ و بلندگوهای استریو می‌شود.

اوپو رینو ۳ پرو در چهار رنگ سفید، مشکی، آبی شبانه و Sunrise می‌شود. مدل پایه این گوشی دارای هشت گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است که با قیمت حدودی ۵۷۰ دلار عرضه خواهد شد. مدل رده‌بالای اوپو رینو ۳ پرو دارای رم ۱۲ و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی خواهد بود و قیمت آن تقریبا ۶۴۰ دلار مشخص شده است. این گوشی از تاریخ ۲۰ دی ماه عرضه خواهد شد.

البته یک نسخه سوم از این گوشی‌ها هم وجود دارد که Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 نام گرفته و قرار است در رنگ آبی کلاسیک عرضه شود. این رنگ درواقع رنگ سال ۲۰۲۰ انتخاب شده و پشت گوشی نیز همراه با نوشته آبی کلاسیک و رنگ آن همراه خواهد بود. در بسته‌بندی این نسخه خاص نیز همه چیز ترکیبی از رنگ‌های آبی و سفید را خواهند داشت و حتی شارژر و کابل گوشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. روی قاب محافظ گوشی که در بسته بندی قرار می‌گیرد نیز عبارت Classic Blue نوشته شده تا با نسخه‌ای کاملا خاص از این گوشی روبرو باشیم. قیمت این مدل که تنها حافظه ۱۲۸ گیگابایتی و رم ۸ گیگابایتی خواهد داشت، حدود ۶۰۰ دلار تعیین شده است.

اوپو رینو ۳

نسخه معمولی اوپو رینو ۳ با نمایشگر ۶.۴۴ اینچی OLED همراه است اما دیگر خبری از حفره داخل این نمایشگر نیست. همچنین نرخ تجدید این صفحه نمایش حداکثر ۶۰ هرتز خواهد بود اما حداقل از نظر سنسور اثر انگشت که در زیر نمایشگر قرار می‌گیرد، با نسخه پرو یکسان است. دوربین سلفی که درون بریدگی قطره‌مانند نمایشگر قرار گرفته نیز همان دوربین ۳۲ مگاپیکسلی است.

اما در بخش پشتی این گوشی، شاهد تغییراتی جالب هستیم. برای مثال رینو ۳ از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد که رد کنار آن یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید، یک دوربین سیاه و سفید و یک دوربین برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره قرار گرفته است.

پردازنده گوشی نیز همانطور که گفتیم ساخت مدیاتک و مدل Dimensity 1000L است. این پردانزده از چهار هسته Cortex-A77 و چهار هسته Cortex-A55 بهره می‌برد. پردازشگر گرافیکی نیز Mali-G77 انتخاب شده است. خود مدیاتک که عقیده دارد این چیپست، سریع‌ترین چیپست زیر ۶ گیگاهرتزی برای ۵G است زیرا می‌تواند تا سرعت ۴.۷ گیگابیت از شبکه ۵G دانلود کند و همزمان پوشش کاملی از ۲G تا ۵G داشته باشد.

اوپو وعده داده که رینو ۳ تا ۲۰ درصد سریع‌تر از گوشی‌هایی باشد که از هسته‌های پردازشی Cortex-A76 استفاده می‌کنند. همچنین گفته شده این گوشی هوشمند‌تر هم خواهد بود و از واحد پردازش عصبی APU 3.0 بهره می‌برد.

گوشی اوپو رینو ۳ نیز همراه با شارژر VOOC 4.0 عرضه می‌شود تا باتری ۴۰۲۵ میلی‌آمپری آن با همان سرعت ۳۰ وات شارژ شود. سیستم عامل دستگاه نیز اندروید ۱۰ خواهد بود که روی آن رابط کابری ColorOS 7 نصب شده است.

رنگ‌بندی این محصول شامل همان رنگ‌های Oppo Reno3 Pro می‌شود با این تفاوت که نسخه خاص آبی رنگ دیگر برای این محصول در دسترس نیست. از نظر حافظه داخلی و حافظه رم نیز دوباره همان ترکیب ۸/۱۲۸ و ۱۲/۲۵۶ را خواهیم داشت که اولی با قیمت تقریبی ۴۸۵ دلار و دومی با قیمت ۵۳۰ دلار عرضه خواهند شد. شما درباره این دو گوشی جدید اوپو چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post اوپو رینو ۳ و اوپو رینو ۳ پرو با پشتیبانی از ۵G معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala