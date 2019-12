ایسوس زنفون ۶، گوشی اندرویدی ناشناخته اما هیجان انگیز سال ۲۰۱۹

گوشی ایسوس زنفون ۶ شاید به اندازه محصولات سامسونگ، اپل، هواوی و یا حتی شیائومی سر و صدا به پا نکرده باشد، اما با قیمت ۵۰۰ دلاری خود، قطعا یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی است که می‌توانید در سال ۲۰۱۹ تهیه کنید!

تا کنون گوشی‌های بسیار خوبی از سوی شرکت‌های معروف فعال در زمینه تولید گوشی‌های هوشمند نظیر سامسونگ، هواوی، اپل و … روانه بازار شده‌اند که هر یک از این محصولات با دارا بودن قابلیت‌های منحصر بفرد خود، از طرفداران بسیار زیادی نیز در سرتاسر جهان برخوردارند. از گوشی‌هایی با سه تا پنج دوربین گرفته تا گوشی‌های تاشو که سامسونگ گلکسی فولد، هواوی میت ایکس و موتورولا ریزر از نمونه‌های بارز این محصولات هستند. اما در بین این شرکت‌ها، هستند تولیدکنندگانی که شاید تمرکز چندانی روی ساخت گوشی‌های هوشمند نداشته باشند و کسب و کار آن‌ها در درجه اول چیز دیگری باشد، اما محصولات بسیار خوبی را تا این لحظه روانه بازار کرده‌اند و یکی از این شرکت‌ها، ایسوس است!

شاید اکنون که این متن را می‌خوانید، چیز زیادی از گوشی ایسوس زنفون ۶ نشنیده باشید. شاید هم اصلا ندانید راجع به چه محصولی حرف می‌زنیم! اما در واقع این گوشی یکی از بهترین‌ها و هیجان‌انگیزترین گوشی‌های هوشمندی است که در سال ۲۰۱۹ روانه بازار شده. قابلیتی که این محصول را منحصر بفرد کرده، دوربین مکانیکی آن است. به این صورت که برای این محصول هیچ دوربین سلفی طراحی نشده و دوربین اصلی به کمک موتورهای مکانیکی به سمت بالا هدایت شده و آماده ثبت تصاویر سلفی می‌شود. اینگونه طراحی را در گوشی گلکسی A80 سامسونگ نیز شاهد بودیم. طراحی عجیبی که بیش از پیش جاه‌طلبی تولیدکنندگان، حتی آن شرکت‌هایی که فعالیت زیادی در طراحی گوشی‌های هوشمند ندارند را نشان می‌دهد.

قطعا ایسوس زنفون ۶ بهترین گوشی هوشمندی نیست که در محدوده قیمتی ۵۰۰ دلار می‌توان آن را تهیه کرد. اما قابلیت‌های زیادی دارد که در بازاری که تحت سلطه سامسونگ، هواوی، اپل یا حتی شیائومی درآمده، آن را به محصولی خاص و شگفت‌انگیز تبدیل می‌کند. مخصوصا اینکه مدل پایه آن نصف پرچم‌دارهای مطرح بازار قیمت دارد! اما نگاهی می‌اندازیم به مشخصات فنی این گوشی تا ببینیم چه چیزی باعث خاص شدن این محصول شده.

گوشی

ایسوس زنفون ۶ (Asus Zenfone 6)

تاریخ معرفی و عرضه

معرفی و عرضه در ماه می ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)

ابعاد بدنه، وزن، جنس بدنه و تعداد سیم‌کارت

۹.۲ × ۷۵.۴ × ۱۵۹.۱ میلی‌متر وزن ۱۹۰ گرم پشت و جلو از جنس گوریلا گلس و فریم آلومینیومی دو سیم‌کارت نانو

نوع نمایشگر، اندازه، وضوح تصویر و محافظ صفحه

نمایشگر از نوع IPS LCD و اندازه ۶.۴ اینچ با نسبت ۱۹.۵:۹ (٪۸۳.۸)، وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ و تراکم پیکسلی ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ، پوشش محافظ گوریلا گلس ۶

سیستم‌عامل، چیپست، مشخصات پردازنده، پردازنده گرافیکی

اندروید ۹ با رابط کاربری ZenUI 6 چیپست اسنپدراگون ۸۵۵، هشت هسته‌ای، ۱ هسته با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، ۳ هسته با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز و ۴ هسته با فرکانس ۱.۷۸ گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۴۰

حافظه رم و حافظه داخلی

۶/۶۴ گیگابایت، ۶/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۲۵۶ گیگابایت به همراه پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا ظرفیت ۱ ترابایت

دوربین

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با اندازه دریچه دیافراگم f/1.8 به همراه دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی با اندازه دریچه دیافراگم f/2.4 دوربین سلفی در این گوشی همان دوربین اصلی است

بلندگو

بلندگوهای استریو جک ۳.۵ میلی‌متری قابلیت حذف صدا‌های مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم

شبکه و راه‌های ارتباطی

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot بلوتوث نسخه ۵.۰، A2DP, LE, aptX HD مجهز به NFC و پشتیبانی از رادیو مجهز به USB از نوع Type-C 1.0

حسگرها

حسگر اثر انگشت در پشت گوشی، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، قطب‌نما و حسگر مجاورت

باتری

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی غیر قابل تعویض پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی (شارژ سریع نسخه ۴.۰)

قیمت

این گوشی با توجه به میزان حافظه داخلی و رم، در محدوده قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار قرار می‌گیرد

کیفیت نمایشگر و طراحی ایسوس زنفون ۶

مانند دیگر گوشی‌های هوشمند فعلی، زنفون ۶ نیز از حاشیه‌های کمی برخوردار است. اما تفاوت عمده آن با اکثر محصولات، نمایشگر ۶.۴ اینچی یکنواخت آن است. هیچ حاشیه‌ای در بالای گوشی وجود ندارد و به عبارتی هیچ دوربین سلفی برای این گوشی طراحی نشده که بخواهیم شاهد در نظر گرفتن محلی برای آن باشیم! به عبارتی نمایشگر این محصول دقیقا مانند وان پلاس ۷ پرو، گلکسی A80 و سری ردمی K20، یکدست و بسیار چشم‌نواز طراحی شده.

اما خب نقطه ضعف این محصول به ضخامت آن بر می‌گردد. وزن ۱۹۰ گرم برای گوشی ۶.۴ اینچی نسبتا قابل قبول است. اما ضخامت ۹.۱ میلی‌متری آن در برابر محصولاتی چون آیفون ۱۱ پرو با ۷.۱ میلی‌متر و گلکسی اس ۱۰ با ۷.۹ میلی‌متر، کمی زیاد است. هرچند این مورد برای خیلی‌ها نگران کننده نیست. خصوصا اینکه محصولات رده‌بالا و معروفی چون آیفون ۱۱ پرو مکس با تنها ۶.۵ اینچ اندازه، ۲۲۶ گرم وزن دارند!

دوربین ایسوس زنفون ۶

بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین قابلیتی که زنفون ۶ را از سایرین متمایز می‌کند، دوربین آن است. آن‌ هم نه به خاطر کیفیت دوربین، بلکه به خاطر قابلیت چرخشی آن! دوربین زنفون ۶ به صورت چرخشی از قسمت پشت گوشی بالا می‌آید تا به دوربین سلفی تبدیل شود. هنگامی هم که عکس سلفی نمی‌گیرید یا از قابلیت تشخیص چهره برای باز کردن گوشی استفاده نمی‌کنید، دوربین در جای خود ثابت قرار می‌گیرد و حرکتی نخواهد داشت.

مجموعه دوربین‌های زنفون ۶ را یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی اصلی و یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض تشکیل می‌دهند. سنسور جدیدی که شاید بتوان گفت ۹۰ درصد گوشی‌های پرچم‌دار و یا میان‌رده به آن مجهز شده‌اند. این سنسور به کاربر این امکان را می‌دهد تا با گستره دید بیشتری به ثبت تصاویر بپردازد و لذا سوژه‌های بیشتری را در هر تصویر جای می‌دهد. دوربین‌های فوق عریض در بین کاربران از محبوبیت فوق‌العاده بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل احتمال استفاده هرچه بیشتر آن‌ها در گوشی‌های اقتصادی نیز بسیار زیاد است.

از طراحی دوربین که بگذریم،‌ به کیفیت آن می‌رسیم. زنفون ۶ در ثبت تصاویر عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش می‌گذارد و تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی از شفافیت، درخشندگی و جزئیات خوبی برخوردارند. این گوشی هم در نور روز و هم در شرایط نوری نامساعد می‌تواند تصاویری ثبت کند که کاربرانی با نیازهای نیمه‌ حرفه‌ای را راضی نگه می‌دارد. اما در مقایسه با دوربین گوشی‌هایی نظیر آیفون ۱۱ پرو و یا حتی وان پلاس ۷ پرو، زنفون ۶ کمی عملکرد ضعیف‌تری دارد.

اگرچه زنفون ۶ در نور روز، حداقل با وان پلاس ۷ پرو از نظر کیفیت، برابری می‌کرد، اما حین ثبت تصاویر پرتره درون اتاق با نور نه چندان زیاد، جزئیات ثبت شده توسط آیفون ۱۱ پرو و وان پلاس ۷ پرو بیشتر از جزئیات تصاویر ثبت شده توسط نماینده ایسوس بود. همچنین آن درخشندگی و طراوتی که در نور روز مشاهده می‌شد، در مرحله دوم مقایسه آن‌چنان که باید و شاید مورد انتظار واقع نشدند.

اما یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده دوربین این گوشی، باز هم در چرخش آن خلاصه می‌شود. به این صورت که می‌توانید آن را در همه زوایا بچرخانید و به ثبت تصاویر بپردازید. در واقع برای ثبت تصاویر در فریم‌های مختلف، نیازی به چرخش گوشی نیست. بلکه خود دوربین می‌تواند در همان مسیری که می‌چرخد، در زاویه‌ای که می‌خواهید متوقف شود. می‌توان این کار را با فشردن کلید صدا یا گزینه‌ای روی صفحه انجام داد. همچنین با فعال کردن قابلیت Motion Tracking که فعلا در حالت بتا قرار دارد، دوربین حرکت خود را با حرکت سوژه هماهنگ می‌کند. می‌توانید ویدئوی این قابلیت را در زیر تماشا کنید.

دانلود mp4

دوربین زنفون ۶ قطعا یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های این گوشی است، اما دقیقا مشخص نشده عمر موتور مکانیکی بکار رفته در آن چقدر است و این مسئله بسیار جدی است! هنوز گزارشی از مشکلات دوربین این گوشی منتشر نشده ولی خب هنوز یک سال هم از عرضه این محصول نمی‌گذرد و باید دید آیا بعد از یکی دو سال استفاده نیز این دوربین قادر خواهد بود با همین کیفیت به کار خود ادامه دهد یا خیر! لازم به ذکر است مانند دیگر گوشی‌های مجهز به دوربین سلفی پاپ آپ و چرخشی، این گوشی نیز مجهز به سنسور تشخیص افتادن است و به محض رها شدن گوشی، دوربین را به حالت عادی بر می‌گرداند تا از صدمات احتمالی در امان بماند. اما این ویژگی در زنفون ۶ کمی کندتر از دیگر گوشی‌ها کار می‌کند.

‌قابلیت‌های دیگر ایسوس زنفون ۶

زنفون ۶ در کنار روش‌های معمول باز کردن قفل گوشی، (الگو، رمز عددی و حروف)، با تشخیص چهره و اثر انگشت نیز باز می‌شود. دو روش بیومتریک آخر در بسیاری از گوشی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما خب از آن‌ جایی که قابلیت تشخیص چهره به نوعی فناوری جدیدتری به حساب می‌آید، از این رو برخی شرکت‌ها نظیر اپل، به طور کلی حسگر اثر انگشت را حذف کرده و در ازای آن، سیستم بسیار پیشرفته‌ای را جهت باز کردن قفل گوشی با تشخیص چهره در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار داده‌اند.

اینکه ایسوس به کاربران جهت باز کردن قفل گوشی آزادی انتخاب داده بسیار خوب است. چرا که اگر قرار بود کاربر صرفا با تشخیص چهره گوشی را باز کند، به دلیل عملکرد کند دوربین (برای باز کردن قفل گوشی)،‌ کاربر باید در مقایسه با حالت عادی، زمان زیادی را صرف باز کردن گوشی می‌کرد. همچنین چرخش دوربین از پشت گوشی به بالا با کمی صدا همراه است که البته حین ثبت تصاویر سلفی مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما خب هر باری که بخواهید با باز کردن گوشی این صدا را بشنوید، شاید برایتان کمی آزاردهنده باشد! زنفون ۶ همچنین از جک هدفون نیز بهره می‌برد! یک قابلیت بسیار مهم در رابطه با گوشی‌های هوشمند امروزی که ۹۹ درصد آن‌ها در راستای حذف آن قدم برداشته‌اند.

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بکار رفته در این محصول عملکرد بسیار خوبی از خود به جای می‌گذارد و می‌توانید با یک بار شارژ، حداقل یک روز با خیال راحت از آن استفاده کنید. این مقدار در مقایسه با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی اس ۱۰ ۵G، باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی اس ۱۰ و ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی وان پلاس ۷ پرو، کاملا مناسب به نظر می‌رسد.

آیا خرید ایسوس زنفون ۶ منطقی است؟

اما در نهایت و بعد این همه قابلیت‌هایی که از آن صحبت شد، می‌‌رسیم به اینکه آیا گوشی ایسوس زنفون ۶ ارزش خرید دارد یا خیر! در درجه اول باید به این موضوع اشاره کنیم که در بین گوشی‌های هوشمند کنونی که به نسبت گوشی‌های نسل قبل خود پیشرفت‌های بسیار کمی را داشته‌اند، شرکت‌هایی مثل ایسوس وجود دارند که محصولی با ویژگی منحصر بفرد و البته قیمتی معقول روانه بازار می‌کنند و این یک دلیل مثبت برای خرید این محصول است! همچنین نمایشگر یک دست و بزرگ این محصول به همراه سیستم جذاب دوربین، سخت‌افزار قدرتمند و باتری حجیم، از دلایل دیگری هستند که می‌توانند در محدوده قیمتی ۵۰۰ دلار، زنفون ۶ را به یک انتخاب ایده‌آل برای کاربران تبدیل کنند.

اما نکته منفی که در رابطه با این محصول وجود دارد، همان ناشناخته بودن آن است! عاملی که باعث شده حداقل در ایران، پشتیبانی جالبی از آن به عمل نیاید و لذا کاربر در صورت تهیه این گوشی نیز با مشکلات پشتیبانی و تهیه لوازم جانبی مواجه خواهد شد. با این اوصاف انتخاب با خود کاربر است. اگر مشکلی از بابت تهیه لوازم جانبی این محصول ندارید، زنفون ۶ می‌تواند تجربه شگفت‌انگیزی از یک محصول اندرویدی را برای شما به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت، شاید بهتر باشد فکر خرید آن را از ذهن خود بیرون کنید!

