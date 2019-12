محصولات برنده و بازنده سامسونگ در سال ۲۰۱۹

امسال صنعت گوشی‌های هوشمند شاهد ظهور ترندهای مختلفی بود؛ از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا گرفته تا حرکت به سمت بهره‌گیری از دوربین‌های ۶۴ و حتی ۱۰۸ مگاپیکسلی و استفاده از دوربین پریسکوپی. نخستین گوشی‌های تاشو روانه‌ی بازار شدند، سرعت شارژ سر به فلک زد و نمایشگرها هم خمیده‌تر شدند. در چند مطلب مختلف قصد داریم عملکرد شرکت‌ها را در این سال بررسی کنیم و در ابتدا به عملکرد بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند یعنی سامسونگ می‌پردازیم.

شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۹ روی هم رفته عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت و توانست سری گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌داران خود را متحول کند و از نوآوری دست نکشید.

برنده: گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ سامسونگ





سامسونگ این سال را با معرفی سه عضو خانواده گلکسی اس ۱۰ (البته با حساب مدل ۵G می‌شود ۴ عضو) آغاز کرد. اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس با نخستین حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر فراصوت معرفی شدند و سامسونگ با معرفی S10e بعد از مدت‌ها از یک گوشی گلکسی اس جمع‌وجور رونمایی کرد. هر سه گوشی از نمایشگر حفره‌دار، دوربین اولترا واید جدید در پنل پشتی، تراشه ۸ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۰ و حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایت بهره می‌برند.

بازنده: گلکسی فولد

هم‌زمان با معرفی گلکسی اس ۱۰، این شرکت کره‌ای از نخستین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد هم رونمایی کرد. این گجت از نمایشگر بیرونی ۴.۶ اینچی، نمایشگر داخلی ۷.۳ اینچی بهره می‌برد و دارای ۶ دوربین است. طبق برنامه سامسونگ، قرار بود این محصول در ماه آوریل با قیمت ۱۹۸۰ دلار به دست مشتریان برسد.

اما محصولات ارسال شده برای کارشناسان خیلی زود به مشکل برخوردند و مشخص شد گرد و غبار به راحتی داخل لولا نفوذ می‌کند و می‌تواند این گوشی را از کار بیندازد. در ضمن لایه‌ی محافظ روی نمایشگر هم به راحتی جدا می‌شد که چنین کاری نمایشگر را تا حد زیادی از کار می‌انداخت. سامسونگ در نهایت عرضه را چندین ماه به تعویق انداخت تا بتواند این مشکلات را برطرف کند.

برنده: تحول گوشی‌های سری گلکسی A





در سال ۲۰۱۹، سامسونگ گوشی‌های سری گلکسی A را متحول کرد و در نتیجه این گوشی‌ها مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفتند. گلکسی A50 و A70 از جمله پرفروش‌ترین گوشی‌های سال شده‌اند و با قیمت مناسب امکانات جذابی را ارائه می‌دهند.

در بین گوشی‌های این سری تنوع گسترده‌ای دیده می‌شود که بیشتر آن‌ها یا از نمایشگر امولد باکیفیت و دوربین چندگانه بهره می‌برند یا مجهز به باتری‌های بسیار بزرگی هستند. در همین زمینه می‌توانیم به گلکسی A80 اشاره کنیم که با بهره‌گیری از دوربین چرخشی، دوربین‌های اصلی می‌توانند به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه کنند و این موضوع منجر به یک دست شدن نمایشگر شده است.

برنده: گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰

گلکسی نوت ۱۰ پلاس آخرین پرچم‌دار همه‌فن‌حریف سامسونگ در سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. مطابق معمول، از بزرگ‌ترین و بهترین نمایشگر بهره می‌برد و حافظه پایه آن هم ۲۵۶ گیگابایت است. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به دوربین‌های متنوع، باتری غول‌پیکر و طبیعتاً قلم S Pen اشاره کنیم.

بازنده: تراشه اگزینوس سامسونگ

اگرچه این مورد هنوز تحقق پیدا نکرده و بیشتر مربوط به سال ۲۰۲۰ است ولی اعلام شده که سامسونگ از توسعه هسته‌های سفارشی برای پردازنده‌ها دست کشیده و در عوض قصد دارد از طراحی‌های شرکت ARM استفاده کند. سامسونگ خاطرنشان کرده که تراشه‌های اگزینوس همچنان رقیب قدری برای دیگر تراشه‌ها باقی می‌مانند ولی کارشناسان نگران از دست رفتن برتری تراشه‌های اگزینوس نسبت به اسنپ‌دراگون در زمینه عملکرد تک‌هسته‌ای پردازنده‌ها هستند.

برنده: گلکسی فولد

اگرچه نام این گوشی در بخش بازنده‌ها قرار دارد، ولی باید در بخش برنده‌ها هم به آن اشاره کنیم. سامسونگ بعد از تحمل فشارها و انتقادات گسترده، نسخه بازطراحی شده این گوشی را در ماه سپتامبر عرضه کرد. به همین خاطر، سامسونگ تنها شرکتی محسوب می‌شود که موفق شد در سال ۲۰۱۹ گوشی تاشو خود را در بازارهای مهمی در سرتاسر جهان به دست کاربران برساند.

برنده: آپدیت‌های سامسونگ

این شرکت کره‌ای در زمینه‌ی ارائه آپدیت‌های نرم‌افزاری هیچ‌وقت حرف چندانی برای گفتن نداشت اما در سال ۲۰۱۹ نشان داد که می‌خواهد این رویه خود را اصلاح کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به عرضه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ در مناطق مختلف جهان اشاره کنیم که تا سال قبل هم عرضه جدیدترین نسخه اندروید برای گوشی‌های سری اس و نوت مدت بسیار بیشتری طول می‌کشید.

