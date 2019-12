میت ایکس اولین گوشی هوشمند تاشو کمپانی هواوی است که پس از مدت‌ها تاخیر، در نهایت در ماه نوامبر عرضه شد. این گوشی بر خلاف گلکسی فولد شرکت سامسونگ، به نمایشگر AMOLED بزرگی مجهز است که به سمت بیرون تا می‌شود و هنگام بسته بودن نمایشگر تاشو، کاربر به دو صفحه نمایش مجزا دسترسی خواهد داشت.

نمایشگر جلویی هواوی میت ایکس به پنل ۶.۶ اینچی با رزولوشن ۲۴۸۰ × ۱۱۴۸ پیکسل مجهز است و در قاب پشتی با نمایشگری ۶.۴ اینچی و با رزولوشن ۲۴۸۰ × ۸۹۲ پیکسل مواجه هستیم. زمانی که دو طرف گوشی باز شوند، یک پنل ۸ اینچی (به اندازه یک تبلت) ایجاد می‌شود که رزولوشنی برابر با ۲۴۸۰ × ۲۲۰۰ پیکسل دارد.

چینی‌ها قیمتی معادل ۲۴۲۹ دلار را برای میت ایکس اعلام کرده‌اند که تقریبا ۵۰۰ دلار بیشتر از قیمت گلکسی فولد سامسونگ است. در حال حاضر، تنها کاربران چینی به این گوشی دسترسی دارند و هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا باید برای عرضه جهانی آن از نسخه منبع باز اندروید (بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی گوگل) استفاده کند؛ مانند آنچه در زمان معرفی خانواده پرچم‌دار میت ۳۰ شاهد بودیم.

هواوی میت ایکس ۲ در راه است

طبق شنیده‌ها، انتظار می‌رود شرکت سامسونگ در روز ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ از نسل بعدی گلکسی فولد رونمایی کند. این گوشی مانند موتورولا razr به صورت عمودی تا می‌شود. اما سامسونگ تنها شرکتی نیست که قصد دارد با جدیت تولید گوشی‌های هوشمند تاشو خود را ادامه دهد.

با توجه به آنچه Digitimes به نقل از زنجیره تامین هواوی در تایوان منتشر کرده است، چینی‌ها نیز در حال کار روی نسل دوم هواوی میت ایکس هستند. در این گزارش اشاره شده است که بعضی از تامین کنندگان لولا و پنل نمایشگر هواوی تولید آزمایشی تعدادی از قطعات را آغاز کرده‌اند و برخی از آن‌ها ظرفیت تولید خود را نیز افزایش داده‌اند.

مدتی قبل در پتنتی به نسل دوم میت ایکس اشاره شده بود که با ظاهری مشابه نسل قبل طراحی شده است، اما ماژول دوربینش کمی کوچکتر شده و از یک قلم استایلوس بهره می‌برد که مانند سری گلکسی نوت سامسونگ، درون خود دستگاه قرار می‌گیرد.

استفاده از چیپ ۵ نانومتری کایرین ۱۰۲۰

در ادامه این گزارش ذکر شده که برای ساخت گوشی‌های تاشو به قطعات پیچیده‌ای مانند لولا و پنل‌های منعطف نیاز است، به همین دلیل ممکن است تامین این قطعات تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰ زمان ببرد. در نتیجه، بعید به نظر می‌رسد تا پیش از نیمه دوم سال آینده میلادی شاهد معرفی هواوی میت ایکس ۲ باشیم. اما تا آن زمان، هواوی فرصت دارد نسل بعدی چیپ پرچم‌دار خود که همان کایرین ۱۰۲۰ است را آماده کند. این چیپ که توسط بخش های‌سیلیکون این شرکت طراحی شده است، توسط کمپانی تایوانی TSMC و با استفاده از فناوری ۵ نانومتری این کمپانی تولید خواهد شد.

هر چه عددی که به همراه واحد نانومتر ذکر می‌شود کوچکتر باشد، تعداد بیشتری ترانزیستور در پردازنده جای می‌گیرد و هر چه تعداد ترانزیستورها بیشتر باشد، قدرت بیشتر و مصرف انرژی کمتر می‌شود. در حال حاضر، چیپ کایرین ۹۹۰ به عنوان چیپ پرچم‌دار فعلی هواوی در گوشی میت ایکس به کار گرفته شده است که با استفاده از فناوری ۷ نانومتری TSMC تولید شده است. نسخه ۵G این چیپ به‌صورت کلی به ۱۰.۳ میلیارد ترانزیستور مجهز است، اما این تعداد در چیپ ۵ نانومتری کایرین ۱۰۲۰ به ۱۷۱.۳ میلیون در هر میلی‌متر مربع می‌رسد. با این تفاسیر، اگر همه چیز درست پیش برود، هواوی میت ایکس ۲ نسبت به نسل اول قدرت پردازش بیشتر و عمر باتری طولانی‌تری (مصرف انرژی کمتر) خواهد داشت.

منبع: Phone Arena

The post گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ در نیمه دوم ۲۰۲۰ معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala