محصولات برنده و بازنده اپل در سال ۲۰۱۹

در ادامه بررسی محصولات برنده و بازنده شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی، به برخی از محصولات شرکت اپل در سال ۲۰۱۹ می‌پردازیم. این شرکت فعال در حوزه‌های مختلف، در سال ۲۰۱۹ محصولات جذابی را روانه‌ی بازار کرد ولی بر اساس گزارش‌های مختلف در سال ۲۰۲۰ شاهد ارائه‌ی نوآوری‌های جذاب‌تری از طرف این کمپانی خواهیم بود.

برنده: آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس

گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو به دلیل بهره‌گیری از طراحی قدیمی و ارتقای نه‌چندان گسترده در حوزه سخت‌افزاری، به‌راحتی می‌توانستند در دسته بازنده‌ها قرار بگیرند. اما این دو گوشی به لطف بهره‌گیری از عمر باتری بسیار بهتر، دوربین سه‌گانه عالی و عملکرد بی‌رقیب، بار دیگر توانسته‌اند توجهات زیادی را جلب کنند. این دو گوشی تا سال ۲۰۲۰ و عرضه آیفون‌های بعدی، نماینده‌ی شایسته‌ای برای اپل هستند و باید ببینیم سال آینده نسل جدید آیفون‌ها که ظاهرا تغییرات زیادی را پشت سر می‌گذارند، چه ویژگی‌های جذابی به ارمغان می‌آورند.

بازنده: آیفون ۱۱

آیفون ۱۱ اگرچه از مشخصه‌های قابل توجهی بهره می‌برد، اما در نهایت نمایشگر نه‌چندان باکیفیت آن ضعف بسیار مهمی برای چنین گوشی هوشمندی محسوب می‌شود. بله، به‌خوبی می‌دانیم که آیفون ۱۱ از دوربین دوگانه عالی، تراشه فوق‌العاده و پایین‌ترین قیمت بین آیفون‌های جدید بهره می‌برد. اما نمایشگر LCD با رزولوشن پایین‌تر از ۱۰۸۰p به همراه شارژر ۵ وات برای خریداری که ۷۰۰ دلار یا بیشتر هزینه کرده، تا حدی توهین‌آمیز محسوب می‌شود.

به غیر از انواع گوشی‌های بسیار ارزان‌تر با امکانات بهتر، می‌توانیم به وان‌پلاس ۷T اشاره کنیم که کاربران با پرداخت ۱۰۰ دلار مبلغ پایین‌تر ویژگی‌هایی مانند نمایشگر امولد ۹۰ هرتز، حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایت، دوربین سه‌گانه و شارژر ۳۰ وات در جعبه نصیبشان می‌شود. همان‌طور که گفتیم با قیمت‌های بسیار پایین‌تر می‌توان گوشی‌های هیجان‌انگیزتری را خریداری کرد.

برنده: آیپد ۱۰.۲ اینچی

اپل در سال ۲۰۱۹ بار دیگر ثابت کرده که سلطان بی چون‌وچرا بازار تبلت است و هر ساله از محصولات جذاب‌تری در این حوزه رونمایی می‌کند. جدیدترین آیپد استاندارد ارتقای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی محسوب می‌شود. این آیپد جدید از نمایشگر ۱۰.۲ اینچی بهره می‌برد و از قلم اپل پنسل هم پشتیبانی می‌کند. در عین حال باید به تراشه قدرتمند، نمایشگر باکیفیت و عمر باتری بالا اشاره کنیم و روی هم رفته با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار شده است.

بازنده: ایرپاور

اپل در سپتامبر ۲۰۱۷ از پد شارژ بی‌سیم ایرپاور رونمایی کرد که قرار بود بتواند چند محصول را به‌طور هم‌زمان شارژ کند. بعد از مدت‌ها حرف‌وحدیث، اپل در مارس سال ۲۰۱۹ رسما مرگ این پروژه را اعلام کرد. این یعنی بعد از گذشت ۱۸ ماه، این محصول فقط توانست وجهه اپل را تا حدی تخریب کند.

برنده: نسل پنجم اپل واچ

همانند بازار تبلت، در زمینه ساعت‌های هوشمند هم اپل همچنان حرف اول را می‌زند. اپل در سال ۲۰۱۹ از نسل پنجم اپل واچ رونمایی کرد که بعد از مدت‌ها انتظار از نمایشگر همیشه روشن بهره می‌برد و در عین حال عمر باتری آن مشابه نسل قبلی است. اگرچه این محصول نسبت به نسل قبلی تفاوت قابل توجهی ندارد، ولی در نهایت اپل واچ به آن درجه از پختگی رسیده که بدون تغییرات گسترده هم می‌تواند مورد توجه کاربران و کارشناسان قرار بگیرد.

