ماه گذشته کمپانی تسلا از اولین پیکاپ تراک تمام الکتریک خود به نام سایبرتراک رونمایی کرد که با توجه به ادعای شرکت مبنی بر مقاومت بالای این خودرو و همچنین مشخصات جذابش، بسیار مورد توجه قرار گرفت. شاهکار جدید ایلان ماسک و تیمش، بسته به مدل‌های مختلفی که دارد، بین ۳۹۹۰۰ دلار تا ۷۶۹۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.

اما یکی از کانال‌های روسی یوتیوب با نام Pushka Garazh (به معنی گاراژ اسلحه) با تغییر شکل خودرو روسی قدیمی که متعلق به یکی از یوتیوبرهای همین کانال است، موفق شده با صرف ۸۰ هزار روبل (۱۳۰۰ دلار) نسخه‌ای مشابه تسلا سایبرتراک تولید کند.

در نگاه اول، خودرو تولید شده توسط روس‌ها بسیار شبیه به سایبرتراک اصلی به‌ نظر می‌رسد. اما اگر دقت بیشتری به خرج دهیم، متوجه برخی از تفاوت‌ها خواهیم شد. در ادامه به مشخصات این نمونه شبیه‌سازی شده و واکنش‌ها نسبت آن می‌پردازیم:

سه یوتیوبر کانال Pushka Garazh برای شبیه‌سازی سایبرتراک از یک‌ ها‌چ‌بک قدیمی و معروف روسی استفاده کرده‌اند. این کانال که به تیون کردن خودروها با صرف هزینه‌ای اندک معروف است، این‌بار نیز با استفاده از مبلغی معادل ۱۳۰۰ دلار، خودروی قدیمی خود به نام Lada Samara را که یک هاچ‌بک قدیمی ساخت خودروسازی AVtoVAZ روسیه است؛ به شکل سایبرتراک تسلا درآورده است.

روس‌ها برای تغییر شکل این خودرو، آن‌ را با ورق‌های فلزی پوشاندند و سپس طیف رنگی متالیک را روی آن اسپری کردند تا ظاهری شبیه به خودروی تسلا داشته باشد. اما اگر این نمونه شبیه‌سازی شده را با تسلا سایبرتراک مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که خودروی روس‌ها حدود ۶ فوت کوچکتر است. طول سایبرتراک اصلی بیش از ۱۹ فوت است ولی نمونه ساخت یوتیوبرهای این کانال تنها ۱۳ فوت طول دارد.

آن‌ها سعی کردند تا با افزودن جزئیات بیشتر به این خودرو، شباهت آن با پیکاپ تسلا را افزایش دهند. اما سایبرتراک روس‌ها در سمت چپ و راست خود هیچ دری ندارد و راننده باید از طریق صندوق عقب وارد خودرو شود. کانال Pushka Garazh از قالپاق‌هایی برای این خودرو استفاده کرده است که لوگو تسلا را روی خود دارند و چراغ ترمز را نیز به‌صورت افقی در نظر گرفته است.

در واقع، تفاوت‌های عمده سایبرتراک اصلی با نسخه شبیه‌سازی شده توسط یوتیوبرهای روسی این است که خودرو تسلا از الکتریسیته استفاده می‌کند و ۴ در دارد، اما خودروی روس‌ها از بنزین به عنوان سوخت استفاده می‌کند و هیچ دری ندارد. شباهت آن‌ها نیز این است که هیچ‌ کدام از آینه بغل استفاده نمی‌کنند.

نمونه شبیه‌سازی شده روس‌ها که در نگاه اول ممکن است بسیاری را فریب دهد، با قیمت ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ روبل (معادل ۱۰۷۰۰ دلار) برای فروش عرضه می‌شود.

به‌تازگی تصاویری از این خودرو که در حال تردد در خیابان‌های مسکو است، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بسیار سرو‌صدا کرده، به‌ویژه در زمانی که هنوز سایبرتراک اصلی وارد بازار نشده است و تولید رسمی آن از سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.

