محصولات برنده و بازنده هواوی و آنر در سال ۲۰۱۹

در ادامه مجموعه مطالب بررسی محصولات برنده و بازنده شرکت‌ها، قصد داریم به برخی از محصولات هواوی و آنر در سال ۲۰۱۹ نگاهی بیندازیم. هواوی سال بسیار عجیب و پر از چالش‌های مختلفی را پشت سر گذاشته که طبق آخرین آمارهای منتشر شده، همچنان توانسته به رشد خود ادامه دهد.

برنده: هواوی P30 پرو

هواوی به لطف بهره‌گیری از دوربین پریسکوپی سروصدای زیادی راه انداخت و در سال ۲۰۱۹ کمتر شرکتی موفق شد گوشی مجهز به این تکنولوژی را روانه‌ی بازار کند. دوربین اصلی این گوشی به جای فیلتر مرسوم RGB از فیلتر RYYB استفاده کرده و با این کار موفق شده عملکرد سنسور مذکور در محیط‌های کم‌نور را بهبود ببخشد. همچنین به لطف بهره‌گیری از تراشه قدرتمند و بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته، دوربین ۴۰ مگاپیکسلی این گوشی به یکی از بهترین دوربین‌های موبایل ۲۰۱۹ برای عکاسی در شب تبدیل شده است. در کنار دوربین همه‌فن‌حریف، باید به نمایشگر امولد فوق‌العاده، عمر باتری عالی و تراشه عالی اشاره کنیم که در مجموع هواوی P30 پرو را به یکی از بهترین پرچم‌داران ۲۰۱۹ تبدیل کرده است.

بازنده: هواوی میت ایکس

هواوی میت ایکس یکی از اولین گوشی‌های تاشویی بود که معرفی شد و قرار بود در اواسط ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شود. اما عرضه آن چندین بار به تعویق افتاد و حالا فقط در چین عرضه شده است.

در ضمن باید بگوییم که این گجت نخستین گوشی ۵G هواوی محسوب می‌شود و از شارژ سریع ۵۵ وات هم پشتیبانی می‌کند؛ بنابراین نوآوری‌های آن فقط به نمایشگر تاشو محدود نشده است. در زمینه‌ی تفاوت رویکرد طراحی هواوی میت ایکس که نمایشگر در بیرون قرار می‌گیرد و رویکرد طراحی گلکسی فولد نقطه نظرات متفاوتی مطرح شد ولی از آنجایی که هواوی در سال ۲۰۱۹ این گوشی را به‌طور گسترده عرضه نکرد، در نهایت نمی‌توان در مورد تفاوت فروش آن‌ها در بازارهای مختلف اظهارنظر کرد.

نکته‌ی تأسف‌بار در مورد این گوشی این است که هواوی میت ایکس گجت بسیار جذابی محسوب می‌شود ولی به دلیل تبعات تحریم آمریکا و البته قیمت بسیار بالایی که دارد، حالا تنها نفرات محدودی در چین می‌توانند آن را خریداری کنند.

برنده: هواوی میت ۳۰ پرو

هواوی میت ۳۰ پرو ویژگی‌های حائز اهمیت P30 پرو را ارتقا داده و به همین خاطر جذابیت دوچندانی دارد. میت ۳۰ پرو از تراشه کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد که در زمینه عملکرد نسبت به بهترین تراشه اسنپ‌دراگون حرف زیادی برای گفتن دارد و از لحاظ واحد پردازش عصبی در مقایسه با نسل قبلی خود ارتقا قابل توجهی داشته است. همچنین این تراشه بهره‌گیری از فناوری ۵G را هم امکان‌پذیر می‌کند.

دوربین میت ۳۰ پرو در مقایسه با P30 پرو بهتر شده اما در این میان دوربین اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی و قابلیت فوکوس خودکار در عکس‌های ماکرو توجهات زیادی را جلب کرد. همچنین نباید فراموش کنیم که این نخستین گوشی هواوی است که از فیلم‌برداری با رزولوشن ۲۱۶۰p با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند.

بازنده: اکوسیستم نرم‌افزاری

در تقریباً تمام مطالب مربوط به هواوی میت ۳۰ پرو، نمی‌توان به بحث تحریم‌های آمریکا اشاره‌ای نکرد زیرا این گوشی، حداقل در دنیای موبایل، نخستین قربانی مهم این تحریم‌ها محسوب می‌شود. به دلیل ممنوعیت همکاری گوگل با هواوی، این گوشی نمی‌تواند از هیچ‌کدام از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرد.

این گوشی (و دیگر گوشی‌های هواوی و آنر که بعد از تحریم معرفی شده‌اند) می‌توانند بدون هیچ مشکلی از اندروید ۱۰ بهره ببرند. اما مشکل اینجاست که بدون اپلیکیشن‌های گوگل که کاربران بسیاری از کشورها حتی برای پرداخت هم از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند، فروش گوشی‌های هواوی به کار بسیار سخت‌تری بدل شده است. یکی از مهم‌ترین گوشی‌های هواوی در سال ۲۰۱۹ در بسیاری از بازارهای جهان حضور چندانی ندارد و این تحریم‌ها هنوز هم به اتمام نرسیده‌اند.

برنده: آنر ۲۰ پرو

با وجود اینکه آنر V30 پرو روی هم رفته گوشی فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود، اما در این فهرست قصد داریم آنر ۲۰ پرو را به‌عنوان برنده ذکر کنیم زیرا از جذابیت بیشتری بهره می‌برد. آنر نشان داد که می‌توان پرچم‌داران نسبتا هم‌تراز با پرچم‌داران هواوی را با قیمت بسیار پایین‌تری روانه‌ی بازار کند. برای مقایسه باید بگوییم آنر ۲۰ پرو با قیمت پایه ۶۰۰ یورو روانه‌ی بازار شد ولی قیمت پایه P30 پرو ۸۰۰ یورو بود.

با وجود این اختلاف قیمت، با خرید این گوشی می‌توانید از همان تراشه کایرین ۹۸۰ بهره ببرید. دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.4 هم برای محیط‌های کم‌نور حرف زیادی برای گفتن دارد و در کنار آن شاهد تعبیه دوربین ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری و دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی هستیم. سایت معتبر DxOMark برای دوربین این گوشی امتیاز ۱۱۱ را در نظر گرفت که بعدا به ۱۱۳ تغییر پیدا کرد. در ماه‌های بعدی، فقط چند گوشی توانستند امتیاز بیشتری دریافت کنند که تمام آن‌ها قیمت بالاتری دارند.

بازنده: رویکرد عجیب آنر برای استفاده از نام‌های مختلف

در ماه سپتامبر، آنر از گوشی ۲۰S رونمایی کرد که همان آنر ۲۰ بود ولی به جای تراشه قدرتمند کایرین ۹۸۰ از تراشه میان‌رده کایرین ۸۱۰ بهره می‌برد. در ماه اکتبر، آنر ۹X برای بازارهای جهانی معرفی شد که به جای تراشه کایرین ۸۱۰ مدل چینی، از کایرین ۷۱۰ بهره می‌برد. همچنین باید به عرضه آنر ۹X پرو هم اشاره کنیم.

می‌دانیم که هواوی و آنر برای دور زدن تحریم‌های آمریکا باید چنین کارهایی را انجام بدهند، ولی این رویکرد نام‌گذاری محصولات آن‌ها را بسیار گیج‌کننده کرده است. در کنار این موارد، مثلا می‌توانیم به عرضه آنر ۲۰ به‌عنوان هواوی نوا ۵T و عرضه آنر ۸S به‌عنوان آنر پلی ۸ اشاره کنیم.

