آخرین رندر منتشر شده از گلکسی اس ۱۱ پلاس دوربین چندگانه این گوشی را با چینش عجیب و غریبی نشان می‌داد و همین موضوع سروصدای زیادی به راه انداخت. برخی از افشاگران همان موقع اعلام کردند که چینش دوربین چندگانه این گوشی نامنظم نیست و حالا جدیدترین رندر منتشر شده از جانب OnLeaks چینش واقعی دوربین‌های این گوشی را نشان می‌دهد.

همانطور که می‌توانید ببینید، گلکسی اس ۱۱ پلاس از دوربین چهارگانه بهره می‌برد که سه عدد از این دوربین‌ها در سمت چپ ماژول قرار دارند و در سمت راست هم یک سنسور و یک فلش LED تعبیه شده است. هفته قبل، یکی از افشاگران حوزه تکنولوژی که با نام کاربری Ice Universe در توییتر فعالیت می‌کند، تصویر بخشی از ماژول دوربین این گوشی را منتشر کرد و اعلام کرد دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اس ۱۱ پلاس از قابلیت ترکیب ۹ پیکسل مجاور بهره می‌برد.

همچنین گفته می‌شود سنسور قرار گرفته در بخش فوقانی سمت چپ، از نوع اولترا واید است که در بالای سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی قرار گرفته و در پایین سنسور اصلی هم می‌توانیم یک دوربین پریسکوپی را مشاهده کنیم که قرار است زوم اپتیکال ۵ برابری را به ارمغان بیاورد. این یعنی سنسور چهارم به احتمال زیاد به‌عنوان سنسور ToF انجام وظیفه می‌کند.

طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ معرفی می‌شوند و این یعنی هنوز بیش از دو ماه تا معرفی این گوشی‌ها فاصله داریم. تا آن زمان بدون شک جزییات بیشتری از مشخصات این گوشی‌ها فاش خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post جدیدترین رندر گلکسی اس ۱۱ پلاس چینش حقیقی دوربین‌ها را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala