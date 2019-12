بعد از عرضه گوشی‌های گیمینگی چون ایسوس راگ فون، ریزر و شیائومی بلک شارک، این بار نوبت به لنوو رسید که سابقه نسبتا خوبی در تولید گوشی‌های هوشمند دارد و در تلاش است گوشی گیمینگی را سال آینده با برند Legion روانه بازار کند.

لنوو در حال حاضر لپ‌ تاپ‌های گیمینگ خود را تحت برند Legion روانه بازار کرده و طبق ویدئوی جدیدی که در شبکه اجتماعی چینی ویبو منتشر شده، ظاهرا این شرکت قصد دارد گوشی هوشمند گیمینگی را نیز با این نام طراحی کند. لنوو پیش‌تر وجود یک گوشی هوشمند با اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس را تایید کرده بود که قرار بود به زودی به بازار عرضه شود. این دستگاه هنوز رسما معرفی نشده اما احتمالا در سال آینده و با نام Legion رونمایی خواهد شد. البته این امکان هم وجود دارد که پردازنده ۸۵۵ پلاس جای خود را به جانشین قدرتمندتر خود یعنی ۸۶۵ بدهد.

لنوو در حال حاضر در بخش لپ تاپ، در یک جنگ تمام عیار در مقابل ایسوس و ریزر قرار دارد و با عرضه گوشی گیمینگ، باید در بخش گوشی‌های هوشمند نیز شاهد رقابتی جذاب و تماشایی بین این برندها باشیم. چرا که تجربه ثابت کرده کیفیت ساخت محصولات هر سه شرکت به شدت بالاست و قطعا رقابت بین آن‌ها تماشایی خواهد بود. البته برتری که لنوو نسبت به ریزر و ایسوس دارد، حضور پر رنگ‌تر آن در زمینه ساخت گوشی‌های هوشمند است که می‌تواند بسیار به این شرکت کمک کند. همچنین لنوو می‌تواند با همکاری برخی از توسعه‌دهندگان بازی، عناوینی انحصاری برای گوشی خود عرضه کند.

لنوو برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های قدرتمند تولیدکننده گوشی هوشمند، نیاز مبرمی به عرضه گوشی گیمینگ که عمدتا گران قیمت نیز هستند ندارد. بهتر است ابتدا از گوشی‌های فعلی خود از حیث نرم‌افزاری، پشتیبانی بهتری به عمل آورد تا کاربران مجبور نباشند مدت زمان زیادی را برای دریافت بروزرسانی نرم‌افزاری معطل بمانند! اما برای جلب توجه، عرضه یک گوشی گیمینگ می‌تواند سر و صدای بیشتری بپا کند و این دقیقا چیزی است که لنوو به آن نیاز دارد!

گوشی‌های اخیری که لنوو راهی بازار کرده برای رقابت با سایر پرچم‌دارها از قدرت کافی برخوردار نبودند و حتی پرچم‌داران سری Z این شرکت نیز از رقبایی چون وان پلاس شکست خوردند. همین مسئله نیز توجه بسیاری از کاربران را از لنوو و محصولات این شرکت دور کرد. حال با معرفی یک گوشی گیمینگ خوب، لنوو می‌تواند بار دیگر توجه بسیاری از کاربران را به سوی خود معطوف کند تا از این طریق بتواند مجددا به کسب و کار خود در تولید گوشی‌های هوشمند رونق دهد.

